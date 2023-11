«Hemos visto el mayor ataque al Estado de Derecho», manifestó el presidente del Consell, Carlos Mazón, en el acto de protesta de miles de ciudadanos que se celebró en València y respecto a los indultos que se negocian en Madrid y Bruselas en estos días. Frente a la amnistía que se «telegrafía sin ningún rubor» Mazón reivindicó el «reencuentro» de los españoles con actos como el de ayer, cuando según él son más necesarios que nunca. Por eso exigió firmeza y determinación para «acompañar a la gran esperanza que tiene España: Alberto Núñez Feijóo»: «Lo necesitamos en la Moncloa cuanto antes», dijo.

Sobre la Comunitat, se mostró orgulloso de presidir «un gobierno que por primera vez en ocho años ya no tiene consellers el 9 d’Octubre diciendo que somos catalanes». «Eso se ha acabado», manifestó al tiempo que proclamó: «Ha llegado la libertad a la educación valenciana» y que «se han acabado las subvenciones a dedo a los que dicen que somos países catalanes».

Ninguneo a la Comunitat

En estos años pasados, antes de llegar el PP a la Generalitat, lamentó Mazón, «se nos ninguneaba, se nos negaba el agua, se nos negaba la financiación que necesitamos, y por el camino, aquí, ahora tenemos la peor financiación y el mayor ninguneo -en alusión a los gobiernos de Pedro Sánchez- y además hoy se humilla a España, a la Constitución y al Rey, y yo digo Viva el Rey, viva la ley y Viva la Constitución», expresó el jefe del Consell ante las miles de personas que gritaban consignas contra Sánchez y a favor de la unidad de España.

«Se está actuando sin ninguna vergüenza, no lo vamos a tolerar y no lo haremos jamás», repitió Mazón. «Los populares de la Comunitat Valenciana no van a consentir que se decrete el perdón institucional para Puigdemont ni que haya agravios comparativos con la condonación de la deuda o la cesión de las Cercanías a Catalunya.