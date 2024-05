Mazón y Page firman el primer convenio sanitario entre la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha

La Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha han firmado esta mañana el primer acuerdo de colaboración entre la Generalitat y la Junta de Comunidades para facilitar la atención sanitaria en las zonas limítrofes entre ambas autonomías. Esto se traduce en que 13.700 personas que viven en zonas como el Valle de Ayora podrán ser atendidas de forma completa en el hospital de Almansa o que residentes en la baja Serrania de Cuenca podrán ser intervenidos en el Hospital de Requena. Los presidentes Carlos Mazón y Emiliano López Miras han abierto una puerta dentro de sus sistemas sanitarios para evitar trabas y agilizar diagnósticos y pruebas para personas de 27 municipios valencianos y manchegos.

Ambos presidentes han coincidido en que este acuerdo es el máximo exponente del « sentido común » de la política, porque es la Sanidad - junto a la Educación y los Servicios Sociales- la prioridad para cualquier gobierno. « No se entiende que el historial clínico no esté homologado o que las recetas no puedan transferirse de un centro de salud a un hospital de diferente autonomía», ha dicho Mazon, y de ahí la necesidad y reivindicación de este convenio. "No es una cuestión de generosidadsini de equidad y coordinación, ha dicho Mazón, mientras que Page ha subrayado que "ninguna frontera está hecha para generar indiferencia".

El encuentro ha tenido lugar en el Hospital General de Requena y han asistido el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, aís como su homólogo en Castilla -La Mancha, Jesús Fernández Sanz, quienes se han felicitado por este acuerdo "que mejora la atención y nornaliza la relación de autonomías en Sanidad", ha dicho Gómez.

El convenio, que será de aplicación inmediata, podría exportarse al resto de fronteras que comparte la Comunidad Valenciana. Mazón ha avanzado que se tratará de replicar con Aragón para blindar la atención y diagnóstico médico para los habitantes del Rincón de Ademuz , que ya asisten al Gospital de Teruel a sus intervenciones. Lo mismo se intentará hacer con Cataluña -una vez formen gobierno- para los residentes en el norte de Castelló.

Una financiación justa

A colación de este convenio en materia de Sanidad, el presidente valenciano ha puesto sobre la mesa la gran asignatura pendiente de los valencianos: una financiación justa que permita prestar esos servicios con calidad y eficiencia, una postura que ha compartido Page. "Es una cuestión que está por encima de partidos políticos y no es comprensible que los 17 motores sanitarios que hay en España estén en diferentes condiciones para competir", ha dicho Mazón. Ha pedido tener herramientas iguales entre autonomías.

Ambos presidentes han exigido la puesta en marcha de una sistema sanitario común que sea eficiente en toda España para evitar que sean las personas que tengan que desplazarse. Como ha señalado García Page, "no se entiende que una radiografía hecha en Sanxenxo no pueda verse en Albacete".

