El Festival de Eurovisión 2024, más español que nunca y con sabor alicantino

Eurovisión tiene este año aroma español. Por primera vez en la historia dos bandas de nuestro país participarán en el festival europeo de la canción. La primera, Nebulossa, que con su "Zorra" defenderá la candidatura de España; la segunda Megara, el grupo metalero que obtuvo un cuarto puesto en el Benidorm Fest del año 2023 y que en esta edición representarán a San Marino. Ambos tomarán el escenario de Malmö en la segunda semifinal que tendrá lugar este jueves, aunque, como ya sabemos, los de Ondara ya tienen asegurado su pase a la final.

Pero la primera semifinal, que pudimos ver anoche, también tuvo su dosis spanish. Chanel reventó el Malmö Arena en su número de apertura de la gala. La catalano-cubana "sirvió" en Suecia con su renovado SloMo e hizo gala de su talento 360, como diría Paquita Salas, demostrando lo que sabe toda España y debería recordar Europa: tendría que haber ganado el Festival de Eurovisión en 2022. Pero la guerra de Ucrania se interpuso.

Sin embargo, la cosa no se quedó ahí. La sorpresa española de la noche llegó con la actuación de Irlanda, que se repetirá el sábado en la gran final al haberse clasificado junto a Serbia, Portugal, Eslovenia, Ucrania, Lituania, Finlandia, Chipre, Croacia y Luxemburgo. Los del trébol han puesto toda la carne en el asador con Bambie Thug, uno de esos artistas que no dejan a nadie indiferente, un talento no apto para todos los públicos, con un tema que alterna parte más agitadas con pequeños oasis melódicos, en un estilo que ella define como Ouija Pop.

La bruja irlandesa, completamente vestida de negro y con una estética satánica, hizo vibrar el escenario con su puesta en escena made in Alicante. Su transgresora presencia, con la que defendió el tema Doomsday Blue, no ha dejado indiferentes a los eurofans ni a las redes sociales. "Con Irlanda no sé si votar o llamar a un exorcista", ha escrito el usuario @cookietriki, que ha ilustrado su frase con un sacerdote portando una cruz.

El artífice de esta diabólica actuación en vivo es Sergio Jaén, un director artístico de Elche y afincado en Londres que, con tan solo 22 años, ha colaborado con la mismísima Dua Lipa. El ilicitano trabajó mano a mano con la representante de Irlanda para producir el videoclip y tras ver el resultado fue la propia Bambie la que le pidió que se encargara de la escenografía de la actuación.

Sergio Jaén aceptó el reto y se puso manos a la obra para crear este ritual infernal que, lejos de pasar desapercibido, ha conseguido el pase a la final de Eurovisión. Así de orgulloso se mostraba ayer en las redes sociales tras ver cómo ha quedado su "criatura" sobre el escenario sueco: "¡Un sueño se ha hecho realidad esta noche! Dirigir la propuesta irlandesa de la única y más talentosa bruja Bambie Thug ha sido el viaje más loco. Junto al mejor equipo que podríamos desear, os amo a toda la familia de Eurovisión".

La reacción del ilicitano Sergio Jaén en su Instagram tras la actuación de Bambie Thug en Eurovisión 2024. / INSTAGRAM: @SERGIOJAEEN

Las redes sucumbieron a la demoníaca creación del de Elche y también lo hicieron la candidatura de RTVE y su compatriota Blanca Paloma, que participó como comentarista en algunos programas.

Este año, más que nunca, el escenario de Eurovisión se convierte en un reflejo de la diversidad y el talento de España. ¿Será este un presagio del resultado?