Los del Río, Mocedades, Los Panchos y Miranda! se suman al festival Noches Mágicas

El Festival Noches Mágicas ha anunciado las últimas confirmaciones de su cartel para la edición que tendrá lugar este verano con la incorporación de Miranda!, el jueves 8 de agosto; Los del Río y la Feria Party, el viernes 2 de agosto y el concierto conjunto de Mocedades y Los Panchos, en una gran cita con la historia de nuestra música, el domingo 4 de agosto.

Entre las confirmaciones destaca la Feria Party, que este año celebrará la segunda edición, tras el éxito del año pasado con Siempre Así, para hacer vibrar a los asistentes con lo mejor de la feria sevillana en pleno verano en los Jardines de Abril. En esta ocasión, Los del Río conmemorarán el 30 aniversario de la canción Macarena, un éxito internacional que ha conquistado al mundo entero.

En la actualidad, con más de 40 discos grabados, y reconocidos y premiados mundialmente con más 100 millones de copias vendidas, 250 discos de oro y 120 discos de platino, el dúo musical compuesto por Antonio Romero Monge y Rafael Ruiz Perdigones sigue en activo y continúa trabajando con la misma ilusión de siempre.

En 2021, la revista norteamericana Billboard ubicó a su éxito Macarena en el puesto número 7 del top 100 de las mejores canciones de todos los tiempos, siendo la canción en español más escuchada y vendida en todo el mundo, con más de 4.700 versiones. No obstante, el viernes 2 de agosto en Sant Joan no faltarán otros de los grandes éxitos que siempre acompañan a Los del Río como Sevilla tiene un color especial, Se te nota en la mirada o La malagueña.

Dos días después, el domingo 4 de agosto, Mocedades celebrará su gira 50 años contigo junto al trío Los Panchos, representados por su última primera voz, Rafael Basurto Lara, un referente mundial del bolero y la balada romántica. El show que presentan será un recital dual en el que ambos cantarán sus archiconocidos repertorios y donde interactúan en diversos momentos del espectáculo, haciendo que el espectador viva un momento único e inolvidable en compañía de dos de los grupos más importantes del país.

Por último dentro de estas nuevas confirmaciones, llega el dúo pop más importante de Latinoamérica, Miranda!, formado por Ale Sergi y Juliana Gattas. La banda es reconocida por su extravagante presencia en escenario, canciones pegadizas y ritmos que van desde la balada al rock, y lleva más de 20 años haciendo hits tras otro.

Así queda el cartel del festival Noches Mágicas tras las últimas confirmaciones / información

Así, presentarán Hotel Miranda!, una mega producción musical con elementos teatrales que narra una historia desarrollada dentro de un increíble hotel en el que Ale y Juli, encarnando a los particulares dueños del lugar, controlan todos los movimientos y entradas. Cada canción cuenta con un artista invitado, un huésped con el que interactúan a través de proyecciones en un viaje único y lleno del mejor pop. El show revisita los clásicos de Miranda!, así como joyas ocultas, siempre intentando sorprender a su público.

Music In The Garden, un festival dentro de otro

El sábado 10 de agosto tendrá lugar el festival Music In The Garden con las actuaciones de artistas como Crystal Fighters, ELYELLA, Karavana y una última banda aún por confirmar. El momento álgido del festival llegará con la actuación de la banda inglesa Crystal Fighters, que presentará su quinto trabajo de estudio titulado Light+, junto a otros sencillos rompepistas como You and I, Love Natural o Love is all i got.

Resto de programación

Dentro del resto de programación agendada para esta nueva edición, Rozalén es la primera artista en colgar el cartel de sold out el día 25 de julio. Siguiendo su estela, el cartel lo completan God Save The Queen (26 de julio), el concierto de La Frontera junto a La Guardia y Los Rebeldes (27 de julio), Silvia Pérez Cruz (28 de julio), Ángel Martín (31 de julio), The Waterboys (1 de agosto), Celtas Cortos junto a Seguridad Social y Javier Ojeda de Danza Invisible, (3 de agosto), Symphonic Dreams (7 de agosto), La Oreja de Van Gogh (9 de agosto) e Israel Fernández (11 de agosto).