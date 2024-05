Black Eyed Peas y Luz Casal actuarán en Alicante este verano

En plena lucha por agrandar su oferta musical, Alicante se prepara para recibir este verano a reconocidos artistas nacionales e internacionales en el marco de Plaza Alicante, donde ya se han anunciado nombres de la talla de Nick Carter (componente fundador de Backstreet Boys) o Luis Fonsi. Y con la mirada puesta en un público internacional, la organización acaba de confirmar que Black Eyed Peas será una de las principales atracciones turísticas en la ciudad para este verano.

El grupo estadounidense, que ha hecho bailar a medio mundo con temas como I Gotta Feeling, Pump It, Just Can't Get Enough o Let's Get It Started, aterrizará en la plaza de toros con un espectáculo lleno de energía el viernes 26 de julio. Además, su confirmación no ha venido sola. La organización también ha confirmado que Luz Casal, una de las artistas españolas con mayor éxito internacional, ofrecerá un concierto muy especial el viernes 16 de agosto. Toda la información de ambos artistas, así como de la programación que la organización ha programado para los meses estivales, está disponible en www.plazalicante.com.

Black Eyed Peas

A lo largo de 25 años, el grupo formado en Los Ángeles, Black Eyed Peas, compuesto por los artistas will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo, ha ganado un total de seis premios Gremmy y alcanzado ventas de 35 millones de álbumes y 120 millones de singles. Además, ha conseguido ser el segundo artista más vendido de todos los tiempos por pistas descargadas y se encuentra en la lista de los 100 artistas de la década según Billboard.

Pese a que las canciones que más representan al grupo corresponden a la primera etapa de la formación, sus recientes trabajos discográficos hacen un acercamiento a la cultura latina y han abierto todavía más su abanico sonoro. Su octavo álbum, por ejemplo, Trasnlation, datado en 2020, consiguió un gran éxito con colaboraciones de la talla de J Balvin, Ozuna, Maluma, Shakira, Nicky Jam o Tyga. Además de estar nominado a ocho premios Billboard de la Música Latina.

Por todo ello, que el grupo actúe en la plaza de toros de Alicante supone una oportunidad única para los fans del grupo, que ya pueden registrarse en la página web del ciclo Plaza Alicante para acceder a la preventa.

Luz Casal, en una imagen de archivo / información

Luz Casal

Puede que al ponerla al lado de Black Eyed Peas haya pasado desapercibida, pero basta una nota para reconocer la poderosa y honda voz de la gallega Luz Casal quien, a lo largo de su trayectoria musical, que comenzó en 1982, acumula decenas de reconocimientos entre los que encontramos la Mella de oro de Galicia, Premio Ondas 2022 o el Premio Goya a la mejor canción original también en 2022. Todos ellos ponen en valor su condición de pionera del rock en español y la fortaleza y libertad sobre las que ha construido toda carrera, que actualmente destaca como una de las más sólidas del panorama artístico español.

Durante los más de 40 años que lleva sobre los escenarios, ha publicado casi una veintena de discos que han sido aclamados y bailados por diferentes generaciones, hasta la actualidad. Su último trabajo lleva por título Las ventanas de mi alma, un álbum que consigue que su voz vuelva a pasearse entre el bolero y el rock and roll, y que fue grabado en La Casa Murada y producido por Paco Salazar, Paco Trinidad y ella misma, dentro de sus múltiples facetas dentro de la música. Hola, qué tal, es uno de los sencillos más importantes de este disco, y está inspirado en las conversaciones que la cantante mantuvo durante la pandemia con millares de desconocidos para ofrecer consuelo o compañía. Se trata de una canción repleta de esperanza en medio de un tiempo difícil al que la artista, siempre pegada a la realidad, no ha querido dar la espalda.