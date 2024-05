El Riurau Film Festival proyectará más de 40 cortos en la Marina Alta

El festival de cortometrajes de la Marina Alta, el Riurau Film Festival, celebrará en agosto su decimotercera edición y por primera vez concentrará las fechas durante una semana, del 17 al 25 de agosto, en las localidades de Dénia, Xàbia y Jesús Pobre.

Esta última localidad será el punto de arranque de las actividades con las grabaciones de la maratón de rodaje y montaje Riurau Express el sábado 17, continuará con las actividades paralelas y las proyecciones de cortometrajes el lunes 19, para terminar con la gala de entrega de premios en Dénia el domingo, 25 de agosto. El festival realiza todas sus proyecciones al aire libre durante las noches estivales, que ofrecerán una muestra del mejor cine en formato corto nacional e internacional.

Cerca de 2.400 cortometrajes -seiscientos se recibieron sólo para la sección del Film de Danza-, provenientes de 80 países, se han presentado al Riurau Film Fest a través de las tres plataformas internacionales disponibles: Movibeta, Festhome y Filmfreeway. Entre todos ellos se distribuirán más de 4.000 euros en premios, siendo los mayores de 700 euros para el mejor cortometraje de ficción y la mejor dirección.

Doce seleccionadores han acometido la extensa y delicada tarea de revisar y calificar las películas hasta lograr la nominación final de 43 cortometrajes para siete bloques de proyección en seis jornadas. El hecho de que el festival sea exclusivamente presencial, indica la organización, "exige un riguroso y difícil ejercicio de selección", donde cabe destacar "dos grupos de gran calidad: el de los cortometrajes iraníes, un cine comprometido con la realidad social y la situación de la mujer en su país y el de los cortos españoles, que reflejan el creciente interés y compromiso de los realizadores de nuestro país con este formato, capaz de contar consistentes historias en un máximo de 20 minutos, como exigen las bases".

La sección El Nostre Cinema, inaugurada el pasado año y dedicada a los cortometrajes vinculados a la comarca de La Marina, entra a concurso en esta nueva edición gracias a la ayuda de 2.000€ del programa Impulsa Cultura de la Fundación Salom Sabar, que tiene como objetivo impulsar la creación y sostenibilidad de proyectos culturales y artísticos en la Marina Alta. Las películas de esta sección se proyectarán el día 25 de agosto en sesión matinal en el Auditori del Centre Social de Dénia y se completará con un encuentro y una mesa redonda en la que participarán profesionales del cine vinculados a esta comarca alicantina. El objetivo es tratar el estado de la industria del cine local, activar sinergias e intentar elaborar una hoja de ruta a futuro.

El festival cuenta principalmente con las ayudas del Instituto Valenciano de Cultura de la Generalitat Valenciana, la Diputación de Alicante y la de los ayuntamientos de Denia, Xàbia y Jesús Pobre, que suman además su colaboración en la organización de la muestra. También la compañía Baleària aporta dos pasajes de barco al Premio del Público, que lleva su nombre, al mejor cortometraje de la maratón Riurau Express.

El fotógrafo y director alicantino Borja López Ferrer, que participó en la maratón del pasado año / INFORMACIÓN

Selección de cortometrajes

Ficción

· AUNQUE ES DE NOCHE, Guillermo García López ESPAÑA /FRANCIA

· BEYOND THE ALLEYS, Navid Zare, IRÁN

· BROKEN WINGS, Jorik Dozy i Sil Van Der Woerd, INDONESIA/EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

· CAVA, Jandro( A. López García), ESPAÑA

· CLOSE YOUR EYES, Barbod Ataei, IRÁN

· DANS LE BOIS DE L'ORÉE, Stephane Artus, FRANCIA

· DRAGÓN BLANCO, Rodrigo E. Marini Valsechi i David Santamaría González, ESPAÑA

· ECHO, Charly Delporte, FRANCIA

· EL JOC DE L'OCA, Ana María Ferri, ESPAÑA

· EL PRIMER BESO, Miguel Lafuente, ESPAÑA

· EL SILENCI D'ALMA, Mar Navarro, ESPAÑA

· EL TESTIGO, Alberto Kampmann, ESPAÑA

· ENS ATAQUEN, Albert Nualar,t ESPAÑA

· HANDYMAN, William Findinge, DINAMARCA

· HAPPY END, Fátima Luzardo, ESPAÑA

· I WANT TO SING, Hèctor Romance, ESPAÑA/ ANDORRA

· ICEBREAKER, Thomas Bauer, ALEMANIA

· LA COMPAÑÍA, José María Flores, ESPAÑA

· LA CULPABLE, María Guerra, ESPAÑA

· LA ISLA ERRANTE, Pablo Borges, ESPAÑA

· LA NANA DE LA BRUJA, Óscar Villarroya, ESPAÑA

· LARGO VIAJE, Héctor Herce, ESPAÑA

· LION DREAMS, Jordi López Navarro, ESPAÑA

· MACUMBO, Christian Femenia i Reverte, ESPAÑA

· MI PADRE, Yago Casariego, ESPAÑA

· MORO, Pablo Barce, ESPAÑA

· OFF THE PAGE, Joan Oliver Nadal i Diego Gómez Tejedor, ESPAÑA

· PRIMACY, Jos Man, ESPAÑA

· REGRESO AL ARMARIO, Gerald B. Fillmore, ESPAÑA

· SAMPO, Marziyeh Riahi, IRÁN

· SPIDER-ZAN Maryam Khodabakhsh, IRÁN

· SUITCASE, Saman Hosseinpuor i Ako Zandkarimi, IRÁN

· THE STATION, Ahmad Noormohamadi Hamidreza Arjomandi, IRÁN i

· TROLEIG Luis Eduardo Pérez Cuevas, ESPAÑA

· VICTIM, Bahman Radanfar, TURQUIA

· ZEMBEREK, Recep Çavdar, TURQUÍA

Film de Danza

· BRINGING LIGHT TO LIFE, Igor Krasik, ALEMANIA

· BRUCEREMO TUTTO SANGUINANDO Giulia Hrvatin, ITALIA

· THE ART OF COMPETITION, Lea Esmaili, FRANCIA

· THE TWO SIDES OF THE GAME, Tuncay Tahtaci, TURQUÍA

· ZEMBEREK, Recep Çavdar, TURQUÍA

El Nostre Cinema de La Marina

· JERUSALÉN, Marina Velázquez, ESPAÑA

· SOBRAS, Pablo Porcuna, ESPAÑA

· SOPA DE PESCADO, Raquel Martí Signes, ESPAÑA

Lugares de proyección

· 20 y 21 de agosto, 21:30h. en Xàbia/ (E-03730). Riurau d'Arnauda.

· 22 y 23 de agosto, 21:30h. en Jesús Pobre (E-03749) Gran Riurau de Jesús Pobre.

· 24 y 25 de agosto, 21:30h. en Dénia (E-03700) Jardines de Torrecremada.

· 25 de agosto, 10:30h (matinal) en Denia (E-03700) Auditorio del Centro Social.