Cuando la Bolsa no entiende de ascensos

Ni se han inmutado las acciones del Intercity pese a que el equipo de Siviero fue el primer club del grupo V en ascender a la Primera RFEF. Su brillante temporada con colofón incluido no ha tenido un efecto relevante en el valor de sus acciones. Para la Bolsa no se ha tratado de un hecho relevante como sí lo fue, aunque con cierta timidez, cuando sonó hace unos días la posible fusión con el Hércules. En ese momento subió el valor de las acciones aunque volvió a bajar cuando la idea se fue convirtiendo en una solución más bien remota.

Lo de no tocar lo que bien funciona no ha valido en esta ocasión en el club de Salvador Martí. Se está tocando y reestructurando. Los cambios y las salidas se empezaron a gestar desde bastante antes de acabar la temporada y conseguir el éxito. Quique Hernández fue el primero en agitar las aguas. El ya exmanager general del conjunto de los hombres de negro ya dejó el camino marcado cuando se quejó de la falta de medios del club para seguir creciendo. Ni en pintura quiso mencionar el objetivo de llegar al fútbol profesional a corto plazo. Su salida del Intercity se fue fraguando a fuego lento en busca de un acuerdo amistoso que no hiciera mucho ruido y no agitara mucho la Bolsa. Conseguido el objetivo y todas las partes satisfechas, su enésimo regreso al Hércules se vislumbra en el horizonte aunque para ello se deben apaciguar los ánimos en el club de Enrique Ortiz.

Antes de Quique abandonó el Intercity Perfecto Palacio casi por sorpresa. Dejó sus cargos como consejero de la entidad y vicepresidente tras dos años desempeñando estas funciones. El empresario alicantino continuará como accionista de la entidad pero ya sin capacidad de decisión. Todo buenas palabras en ambos lados aunque sin querer especificar cúal es la verdadera razón de la salida de personas que han sido fundamentales en los últimos éxitos deportivos.

Paco Peña, hasta ahora secretario técnico, podría seguir en el conjunto negro. Entró con Quique pero su futuro hasta el momento no está definido todavía. Tres piezas importantes que han conseguido grandes éxitos en el Intercity al tiempo que el club concede una importancia capital a Juanfran Torres. El exjugador del Atlético y de la selección gana mucha fuerza y va a ser el responsable de todo lo que tenga que ver con la planificación deportiva y apunta a vicepresidente de la entidad, aunque nombrará a un director deportivo que hará las funciones que desempeñaba Quique Hernández. El Intercity opta por los cambios para luchar por acceder al fútbol profesional lo antes posible mientras la Bolsa aguarda a un éxito mayor para contentar a los inversores. Cuatro ascensos en cinco temporadas son razones más que suficientes para confiar en la hoja de ruta de un club que fue fundado en 2017 y que se caracteriza por su buena gestión.

De los campos de entrenamiento de momento poco se sabe de cara a la próxima temporada mientras que el Antonio Solana deberá transformarse para cumplir con los requisitos de la Primera RFEF, con lo deberá acordarlo con el Ayuntamiento para dejarlo en condiciones de afrontar una temporada jugando un peldaño por debajo del fútbol profesional.

Comienza la reestructuración del Intercity y una prueba de fuego para el primer club español que cotiza en Bolsa. De momento, las acciones no se han inmutado ni ante un brillante ascenso ni ante la marcha de Palacio y Hernández. Pero eso sí, a esta velocidad habrá razones más que de sobra para tener hechos relevantes para que las acciones vuelvan a cotizar al alza.

Jorge Sanz entra en el Consejo

El CF Intercity confirmó la incorporación de Jorge Sanz, experto en transformación digital e innovación, al consejo de administración de la SAD alicantina. Tras la salida de Perfecto Palacio como vicepresidente y consejero, el club que preside Salvador Martí ha aprobado el nombramiento de Jorge Sanz, ejecutivo que cuenta con más de diez años de experiencia en el sector tecnológico. Además de la llegada de Jorge Sanz el Intercity también ha reforzado la parcela de Relaciones con Inversores con el nombramiento de del futbolista Esaú Rojo. El club alicantino que preside Salvador Martí cuenta, a su vez, con el exinternacional Juanfran Torres como inversor y, al mismo tiempo, máximo responsable del nuevo proyecto deportivo después de que el Intercity llegara a un acuerdo con Quique Hernández, mánager general, para la rescisión de su contrato.