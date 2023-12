El Orihuela CF ha anunciado este lunes la destitución de Óscar Sánchez como entrenador del conjunto de la Vega Baja, tras una mala racha de resultados en la que apenas ha podido sumar dos puntos de los últimos 18 posibles en el campeonato del grupo 4 de Segunda Federación. Una situación que ha llevado al cuadro escorpión a meterse en los puestos de descenso.

Óscar Sánchez llegó al Orihuela en noviembre de 2021 cuando el conjunto amarillo militaba en Tercera Federación, consiguiendo el ascenso a Segunda Federación el pasado mes de abril tras proclamarse campeón en su grupo.

Durante el curso actual y con Óscar Sánchez en el banquillo, el Orihuela llegó a situarse en posiciones de promoción de ascenso a Primera Federación el pasado 29 de octubre, hace escasamente mes y medio. Sin embargo, desde entonces el equipo oriolano no ha vuelto a ganar.

En las seis últimas jornadas, el Orihuela ha sufrido cuatro derrotas, tres de ellas en Los Arcos, ante el Yeclano (2-3), Manchego Ciudad Real (0-2), Cádiz Mirandilla (2-4) y Linense (2-0) junto a dos empates sin goles a domicilio en Águilas y Estepona. A estos resultados hay que añadir la eliminación en Copa del Rey frente al Girona (2-5).

En la víspera de la última cita copera ante el actual líder de la máxima categoría del fútbol español, Eloy Moreno, presidente del Orihuela, anunció en una carta dirigida a la afición tomar medidas "que nos ayuden para cumplir el objetivo de que nuestro equipo acabe la temporada en posiciones de 'play off' de ascenso" para añadir que "no estoy aquí para conformarme con simplemente no descender, pues si esa desgracia pasase, habré fracasado y dejaré paso a otro al frente del club".

Tras la última derrota ante el Estepona (2-0) de este domingo, el Orihuela ha caído a posiciones de descenso a Tercera Federación por lo que la directiva del club alicantino ha optado por adelantar unos días la toma de decisiones con la destitución de Óscar Sánchez.