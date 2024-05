El EÓN Alicante apela contra el castigo por alineación indebida frente a Agustinos

Los ecos del derbi del balonmano en la capital no se extinguen. El EÓN Alicante no se resigna a que la Real Federación Española de Balonmano le diera por perdido su encuentro frente a la Fundación Agustinos del pasado 4 de mayo por la alineación indebida de Lorenzo Poyato, de solo 19 años, que figura como "invitado" en la plantilla registrada en la RFEBM. El equipo de Latorre se impuso con autoridad al conjunto colegial por 28-19 y le condenó al descenso a falta de una jornada para la conclusión de la liga.

Días después, en mitad el parón, el Comité de Competición invirtió el resultado del choque dando por ganador por 0-10 a la Fundación Agustinos. El órgano disciplinario de federación reaccionó a la reclamación de los tricolor, que presentaron alegaciones al acta acusando al EÓN Horneo de alinear indebidamente a uno de sus guardametas (Poyato), al que consideraban no inscrito formalmente para poder disputar la jornada 29 (penúltima del campeonato) y que finalmente participó en el duelo capitalino.

La decisión del comité devuelve un hilo de vida a la Fundación, que aún tiene opciones matemáticas de lograr la permanencia, y mete en un problema al bloque de Latorre, que este sábado se juega en Zamora la posibilidad de caer al "play-off" de permanencia (también llamado "play-out") en caso de derrota en la cancha del colista. Por eso, la entidad que preside Ñago Cremades ha decidido llegar hasta el final y reclamarle a la Federación que invalide la sanción, tanto la deportiva (pérdida del derbi), como la multa de 600 euros impuesta al club.

Para lograrlo ha recurrido el castigo ante el Comité de Apelación apoyando su defensa en cuatro puntos:

► El primero: la existencia de un error de valoración de prueba debido a que la aplicación informática de la RFEBM utilizada para confeccionar el Acta del encuentro no funciona correctamente y cuando se trata de inscribir jugadores invitados del equipo filial, como ocurrió en el caso de Lorenzo Poyato, no los incorpora en Acta y además envía un mensaje en el que se avisa que el acta ha sido enviada con éxito cuando no es así, llevando al error, esto se sustenta en un Informe Pericial Informático que se ha aportado al expediente, acreditando fehacientemente tal circunstancia.

► El segundo: en la ausencia de intencionalidad, culpa o mala fe en la actuación del responsable del EÓN debido a tal error informático de la aplicación informática de la Federación que influyó decisivamente en que el jugador perfectamente habilitado para participar no fuera inicialmente incluido en el acta oficial del encuentro, aunque posteriormente los colegiados sí lo incluyeran.

► El tercero: la falta de tipicidad de los hechos ocurridos dentro del precepto aplicado para sancionar al EÓN Alicante la falta de proporcionalidad de las sanciones impuestas.

► El cuarto: la vulneración del principio "pro competitione" al entender que la variación del resultado del encuentro afecta a la competición y a otros cinco clubes que se encuentran en una situación de posibilidad de descenso de categoría cuando ya habían conseguido la permanencia.

En su escrito, el conjunto de Fernando Latorre sostiene que se debe restituir el marcador con el que concluyó el derbi (28-19) dado que en el momento en el que se produjo la entrada en el partido de Lorenzo Poyato, a falta de tres minutos para el final, la diferencia en el tanteador era de seis goles, así que consideran que su participación en pista no afectó en el devenir del encuentro.

Derbi entre EÓN Alicante y Fundación Agustinos en la presente temporada en División de Honor Plata. / Alex Domínguez

Buena fe

La directiva del EÓN esgrime que en todo momento su equipo obró con buena fe, sin intencionalidad, con total transparencia y con arreglo a las normas de la competición. En su descargo, aseguran que el guardameta supuestamente mal alineado fue mencionado por megafonía durante la presentación de las plantillas, por lo que su presencia en el partido era pública y visible para todos los presentes en un duelo de rivalidad local que transcurrió en todo momento con total deportividad y normalidad, tanto en la pista como en la grada.

EÓN Alicante ha solicitado formalmente una reunión urgente del Comité de Apelación de la Federación para resolver dicho recurso, así como la suspensión cautelar de las sanciones aplicadas. Los servicios jurídicos del equipo que entrena Fernando Latorre advierten de que la decisión del Comité de Apelación puede ser revisada por el Tribunal Administrativo del Deporte en una instancia superior en caso de fallo desfavorable.

Si los alicantinos se imponen al Balonmano Zamora en el pabellón Manuel Camba, el dictamen de Apelación no tendrá más trascendencia que el reconocimiento de lo que, a juicio de los denunciantes, es una injusticia deportiva. Pero si o es así y, debido a ello, el EÓN se ve obligado a jugarse su continuidad en la segunda categoría nacional en una eliminatoria a doble partido, el calado del castigo recibido sí será trascendental.