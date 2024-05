El TM Benidorm cae ante el Granollers en el cierre de la temporada

El Fraikin Granollers no falló este sábado en el Olímpic y derrotó al TM Benidorm por 35-27 para certificar la tercera posición de la Liga Asobal, que le permitirá disputar competición europea la próxima temporada.

El cuadro de Antonio Rama no tuvo demasiados problemas para deshacerse de un Benidorm que dio la cara durante algo más de veinte minutos.

El conjunto alicantino tuvo una buena puesta en escena, pero con el paso de los minutos acabó imponiéndose la calidad y la profundidad de banquillo de su rival, que fue de menos a más en el encuentro. Bajo la batuta del considerado mejor central de la temporada, Nacho Valles, que marcó el ritmo pausado del encuentro, el Benidorm empezó mucho más acertado ante un precipitado Granollers (1-3, min 5).

El Granollers apretó en defensa y no tardó en engancharse al partido, y mostró las debilidades ofensivas de un cuadro visitante que, únicamente, creaba peligro con el triángulo formado por Valles, Roca y Moscariello en el pivote.

Sin embargo, la defensa visitante permitía con demasiada facilidad los lanzamientos exteriores de la primera línea vallesana, que igualaba el choque (8-8, min 15). Los catalanes, tras conseguir minimizar el impacto de Valles al partido, tomaron ventaja por primera vez al minuto 20 del primer tiempo (10-9).

El técnico visitante, Sergio Carballeira, no dudó en parar el encuentro. El tiempo muerto no frenó el ímpetu de los locales, que terminaron el primer tiempo con la victoria encarrilada (18-12). Roberto Rodríguez lanzó con sus paradas a su equipo tras la reanudación, y el Granollers se fue a los once goles de ventaja con un parcial de 5-0 de salida (23-12). Sergio Carballeira, desesperado con los suyos, tuvo que parar la hemorragia, aunque probablemente ya era demasiado tarde.

El cuadro visitante tardó seis minutos en inaugurar su marcador en la segunda mitad, un dato que reflejaba la diferencia entre ambos equipos. La defensa local siguió rayando a un nivel excelente, salvo en su intento de frenar a un siempre habilidoso Valles, pero él solo no pudo hacer entrar al Benidorm en el partido.

En la recta final y con el objetivo en el bolsillo, Rama dio minutos a sus jugadores menos habituales, que no desmerecieron para rubricar un triunfo incontestable (35-27).

Acción del partido entre TM Benidorm y Granollers / BM Benidorm

FICHA DEL PARTIDO

35 - Fraikin Granollers (18+17): Roberto Rodríguez; Adrià Martínez (1), Buzle (4), Antonio García (5,1p), Montoya (3), Yusuf (4) y Franco (3) -siete inicial- Panitti (ps), Romero, Cañellas (1), Reguart, Domingo (2), Rey (1), Guijarro (4), Castillo (5) y Urdangarín (2).

27 - TM Benidorm (12+15): Ibáñez; Ramiro Martínez (5,1p), Roca (4), Moscariello (4), Oliver, Vujovic (1) y Durovic (1) -siete inicial- Alvado (ps), Valles (6,1p), Barceló (2), Vainstein, Zhukov (3), Planells (1p), Robledo y Alonso.

Árbitros: Roland Sánchez y Josep Millán. Excluyiron a Guijarro, por el Fraikin Granollers, y a Moscariello, Zhukov, Oliver y Valles, por el TM Benidorm.

Parciales: 1-3, 5-5, 8-8, 11-9, 13-10, 18-12 (descanso); 23-12, 27-16, 29-20, 32-22, 33-24 y 35-27 (final).

Incidencias: Encuentro de la trigésima y última jornada de la Liga Plenitude Asobal, disputado en el Palau d'Esports de Granollers ante unos 500 espectadores.