Ian Mackay ya es oficialmente guardameta del Eldense hasta final de temporada, en su presentación se ha mostrado muy feliz de recalar en las filas azulgranas tras una dura etapa en el Deportivo de la Coruña.

El guardameta de 37 años formado en la cantera del Dépor llegó a la ciudad gallega hace dos temporadas y media, tras el descenso a la extinta 2ªB, para ayudar a devolver al equipo a Segunda División. A las puertas se quedó el primer año tras caer frente al Albacete, pero la temporada pasada en las semifinales del play-off, su actuación ante el Castellón dejó en muy mal lugar al arquero.

Un partido que hundió psicológicamente a Mackay y que durante esta temporada lo relegó prácticamente al banquillo blanquiazul. Sobre ese asunto, ha insistido a cualquier aficionado eldense que borre ese partido como idea de su perfil: "Todos sabemos que el fútbol es cortoplacista, he tenido muchos partidos importantes y no creo que por uno se me pueda cuadrar ahí, venía de hacer una temporada buena y cualquiera que me vea quiero que empiece desde cero para ver el portero que soy, ojalá se sientan orgullosos de mí".

Ahora llega a Elda con la máxima ilusión de volver a recuperar su nivel y volver a sentirse importante como futbolista, así lo ha hecho saber durante su comparecencia: "Muy contento y feliz por esta oportunidad, ojalá la pueda aprovechar. Mucha gente me felicitó después de ver mis fotos con el club volviendo a sonreír".

"Desde las primeras conversaciones sabía que quería venir. El secreto es que lo están haciendo muy bien y que la competencia que tienen me sorprende para bien. Fue muy fácil tomar la decisión", ha reconocido el gallego respecto incorporación a las filas eldenses.

Sobre sus objetivos durante los próximos meses, el arquero ha mencionado que su idea es la de "apretar a los que están", entrenar duro y que a partir de ahí Estévez decidirá a quien pone, pero remarcando que la meta principal a partir de ahora es que el equipo "siga compitiendo el año que viene en Segunda División".

El gran nivel de la plantilla

Mackay sabe que parte como el tercer portero del equipo por detrás de Aceves y Vallejo, pero ha llegado para poner las cosas más difíciles y subir la competencia. Respecto al vestuario ha remarcado el buen ambiente que se respira: "Se nota que cada uno mira por el de al lado, todo lo que puedo decir tras pocos días aquí es bueno".

Respecto al juego del equipo, ha reconocido que se quedó "alucinado" viendo el partido contra el Real Zaragoza y como sometieron al conjunto maño: "Están haciendo muy bien las cosas, como club y como equipo, se nota que se compite muy bien".

También ha comentado el detalle de que siempre juega con camiseta rosa para darle visibilidad a la lucha contra el cáncer y homenajear a sus padres, que fallecieron por dicha enfermedad.

Por último, no ha querido definir sus cualidades como portero: "Prefiero que lo hagan los demás, que opine el resto, yo voy a entrenar dando lo mejor de mí".