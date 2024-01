Tras varios días de incertidumbre respecto al nombre del tercer portero, el C.D. Eldense tiene encarrilada la llegada de Ian Mackay, que llega libre tras rescindir contrato el pasado 10 de enero con el Deportivo de la Coruña. Firma para lo que resta de temporada con la entidad azulgrana a falta de cerrar algunos flecos y hacer oficial su incorporación.

Después de la salida de Andoni Zubiaurre al Mirandés, la dirección deportiva encabezada por Manu Guill se puso manos a la obra en busca de otro guardameta para competir con Aceves y Vallejo el puesto bajo los palos. Ante la posible convocatoria en el mes de marzo del meta cedido por el Real Valladolid, la necesidad de traer un refuerzo se convirtió en prioridad para la dirección deportiva eldense.

Finalmente, el refuerzo será Ian Mackay, coruñés de 37 años, 1,81 metros que estaba sin equipo después de dos temporadas y media en el conjunto gallego. Durante su última etapa fue de más a menos, llegaba con el cartel de mejor portero de Segunda tras su buena campaña en el Sabadell y con el reto más importante de su carrera, el de demostrar que podía ser el cancerbero del Deportivo.

Su primera temporada y media en 1ª RFEF fue notable bajo los palos del conjunto gallego, quedándose a las puertas del ascenso tras perder en la final frente al Albacete. Pero el curso pasado terminó de la forma más cruel para el guardameta, con una actuación en las semifinales del play-off en Castellón que dejó mucho que desear: Dos errores grotescos que dieron ventaja al conjunto castellonense, una expulsión y un penalti concedido en el 90’ que pudo suponer la sentencia de la eliminatoria. Un partido que dejó muy tocado psicológicamente al meta gallego y que culminó esta temporada yendo cada vez a menos.

La presente campaña disputó cinco partidos durante octubre y noviembre en la categoría de bronce del fútbol español. Pero tras no tener protagonismo y la reciente llegada de otro arquero al Depor se abrió la puerta a su salida.

“Hoy es un día triste para mí, conseguí defender mi sueño y ser capitán del Depor. Sabemos que desde el día de Castellón por desgracia todo cambió, fue el momento más duro de mi carrera deportiva y pedir disculpas a toda la gente que se sintió mal con mis errores, soy del Depor desde niño y ojalá no hubiese pasado eso. No me gustaría que se quedaran con eso de mi paso aquí”, comentó en su despedida del conjunto blanquiazul.

Mackay cuenta con muy buenos reflejos bajo palos, pero su punto débil está en las salidas por arriba y a la hora de jugar el balón con los pies. Pese a no llegar en su mejor momento, tiene un buen nivel y será una exigente competencia para los porteros azulgranas.

Larga trayectoria deportiva

Formado en las categorías inferiores del Depor, en 2006 tuvo su primera aventura lejos de A Coruña de la mano del Ceuta, posteriormente pasó por la Universidad de Oviedo en Segunda B, Vecindario, Ciudad de Santiago y Ponferradina, con el que logró ascender a Segunda en la 09/10. También pasó por el Sabadell, Atlético Baleares y estuvo entre 2013 y 2018 en las filas del Racing de Ferrol. Posteriormente, fichó por el Murcia y volvió al Sabadell, donde en la 19/20 consiguió su segundo ascenso a la categoría de plata.

Pese a ser nombrado mejor portero de la categoría con el conjunto catalán no consiguió la permanencia y volvió a A Coruña 15 años después, con el final ya conocido. Ahora llega a Elda para aportar su experiencia y conocimiento de la categoría para lograr el objetivo de la permanencia, un objetivo que tiene pendiente tras una larga carrera profesional.

Con su llegada, la dirección deportiva da por cerrado el mercado de fichajes invernal a más de una semana para su cierre, con un balance de tres llegadas (Nacho Monsalve, Mo Dauda y Mackay) y cuatro salidas (Salcedo, Miguel Marí, Arnau Ortiz y Zubiaurre), con la renovación hasta 2026 de Cris Montes de por medio.