La lucha contra la invasión rusa de Ucrania también se libra desde Alicante. Según ha explicado el nuevo director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), João Negrão, la euroagencia dispone de un equipo específico que se dedica a vigilar que las empresas y los oligarcas rusos incluidos en la lista de sanciones de Bruselas no puedan realizar nuevos registros de marcas o diseños, ni tampoco transferir o vender los derechos de propiedad industrial que ya tienen.

Así lo ha asegurado durante su participación en el Foro Más Europa, que ha organizado el Club INFORMACIÓN y Casa Mediterráneo en el restaurante El Maestral de Alicante, con el patrocinio de la Universidad Miguel Hernández.

Ante una pregunta de los asistentes sobre las repercusiones de este conflicto en la actividad de la euroagencia, el portugués ha recordado que la respuesta a "la agresión en Ucrania es una prioridad" para los organismos europeos, que han adoptado todo un conjunto de sanciones para debilitar el régimen de Putin y los oligarcas que le respaldan. Unas sanciones que se encargan de hacer cumplir, en la parte que les toca, también desde la EUIPO.

De esta forma, Negrão ha explicado que todos los días se verifican las solicitudes que llegan para asegurarse de que no proceden desde alguna de las regiones ucranianas que ahora están bajo control de las tropas de Putin y "reclaman protección (de derechos intelectuales) para Rusia". Además, también se vigila que ninguna otra solicitud corresponda con alguna de las compañías o de los oligarcas incluidos en la lista de sancionados de la UE. También se ocupan de que no puedan vender o transferir los derechos que ya poseen. “Todo eso está congelado”, ha asegurado.

Igualmente, se han puesto diversas medidas de apoyo a las empresas ucranianas, como una ampliación de los plazos para la tramitación de los registros. También se incluirá a las pymes de este país dentro del programa que ahora tiene la organización para subvencionar la solicitud de marcas y diseños por parte de pequeñas y medianas empresas.

En la misma línea, Negrão también ha anunciado que la euroagencia se encargará de gestionar desde Alicante un programa de la UE para desarrollar el sistema de protección de propiedad intelectual en Ucrania, Georgia y Moldavia, de cara a su posible integración en la Unión. En este momento, los tres países tienen el estatus de candidatos.

Competitividad

Por otro lado, y preguntado por la necesidad de mejorar la competitividad de las empresas alicantinas, el directivo comunitario ha reconocido que Europa se ha quedado atrás con respecto a otras áreas del mundo en áreas como la innovación o la creación de nuevos contenidos digitales y ha señalado que sólo hay una forma de avanzar. "En Europa no tenemos muchos recursos naturales, lo que tenemos es conocimiento y educación", ha explicado, antes de instar a las empresas a utilizar ese conocimiento "para crear los productos que todo el mundo quiera comprar".

En este sentido, ha apuntado que la protección de la propiedad intelectual solo es "un primer paso" en ese camino, "pero no es suficiente". Por ello, ha abogado por seguir reforzando la educación que, según ha defendido, es lo que ha permitido que países que hace 50 años no eran tan avanzados, como Corea o Finlandia, se encuentren en estos momentos a la cabeza de la innovación.

Negrão no ha querido entrar a valorar las consecuencias que pueden tener para la euroagencia las próximas elecciones al Parlamento Europeo y se ha limitado a señalar que su objetivo es "hacer las cosas lo mejor posible" para que las instituciones europeas, sean del signo que sean, sigan confiando nuevas competencias a la EUIPO.

El directivo también ha aprovechado su intervención para defender la independencia "administrativa y financiera" que tiene la euroagencia, con la que se pretende garantizar que tome sus decisiones sin interferencias del poder político. "No registramos o dejamos de registrar porque nos lo diga la Comisión o el Parlamento nos lo digan. Nosotros tenemos poderes vinculantes de decisión y eso es una garantía de lo que se está protegiendo", ha apuntado. Eso sí, también ha recordado que está sometidos al control del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Negrão ha respondido de esta forma al ser preguntado por la decisión de Elon Musk de solicitar el registro de la nueva denominación de Twitter –"X"- como marca comunitaria, cuando ya existen decenas de marcas similares con esta letra. "Mientras un tribunal no diga que estas marcas deben ser anuladas, para nosotros no hay ningún problema", ha zanjado la cuestión.