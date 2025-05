Ciudad de la Luz mira hacia Europa y Asia para salvar las amenazas al cine de Trump

A pesar de estar dentro de los 90 días de gracia en la guerra comercial desatada por el presidente Donald Trump, el presidente norteamericano no ha dejado pasar el tiempo y esta semana se descolgó con la idea de aplicar aranceles a las películas no estadounidenses. El anuncio no ha pillado por sorpresa al gran plató alicantino y Ciudad de la Luz ya estaba preparando en una estrategia con el foco puesto en atraer a las productoras de los países de la UE.

No obstante, la primera reacción ha sido de tranquilidad. "Queremos transmitir un mensaje de prudencia. Es aún prematuro estimar el alcance real de esta medida y es necesario esperar a conocer los detalles de su implementación, así como la respuesta de la Unión Europea y del Gobierno de España. La incertidumbre actual requiere un análisis detallado y responsable", han subrayado fuentes de la empresa pública gestionada por la Generalitat Valenciana.

Instalaciones de Ciudad de la Luz en Alicante. / INFORMACIÓN

Ahora consideran que esta medida avanzada por Trump "afecta de manera transversal a un sector que, en las últimas décadas, se ha caracterizado por su marcada globalización".

Apertura hacia el este

No obstante, el anuncio parece que no ha pillado por sorpresa a la dirección y, según han confirmado fuentes de Ciudad de la Luz, el estallido de la guerra arancelaria convertía a sectores estratégicos como el audiovisual en objetivo previsible. "Ya contemplábamos este escenario dentro de nuestros análisis estratégicos", reconocen.

En este sentido, "estamos trabajando activamente para mitigar cualquier impacto potencial. Nuestra estrategia pasa por reforzar la promoción y captación de rodajes en el ámbito europeo, consolidando nuestra posición como un referente competitivo dentro del continente. Asimismo, estamos intensificando los esfuerzos para abrir nuevos mercados internacionales, especialmente en países con industrias audiovisuales relevantes, como Turquía y otras regiones de Asia, donde vemos un gran potencial de colaboración".

En paralelo, la sociedad mantiene su apuesta por los rodajes nacionales de todo tipo. Por ello, recuerdan la presencia y promoción del plató alicantino en eventos clave como los festivales de Valladolid, Málaga y San Sebastián; así como en mercados internacionales de referencia, como el encuentro Focus London y el Festival de Guadalajara en México.

Datos a batir

Desde que la entrada del Partido Popular en el Consell, la Sociedad de Proyectos de Transformación Digital hizo de la actividad cinematográfica su eje central y el año pasado cerró con buenas perspectivas. Su arranque como instalaciones para la industria audiovisual hay que situarlo en marzo de 2023, en la anterior legislatura, tras una década de sanción por parte de la UE. En sus primeros meses, las cifras sobre el impacto económico arrojaron una estimación de 50 millones de ingresos, un éxito marcado por grabaciones como Venom 3, una superproducción norteamericana justamente y otros seis grandes rodajes.

