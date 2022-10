El error arbitral que en el último Valencia-Elche (2-2) dejó estupefacto a todo el mundo del fútbol se queda sin castigo. Pulido Santana no pasará por la "nevera" en la que habitualmente la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) hace descansar a los colegiados tras cometer fallos. El árbitro dirigirá esta jornada 11 el Girona-Osasuna. A Pizarro Gómez, el juez del partido ante el Mallorca, que también tuvo errores de libro, sí tuvo descanso obligatorio.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los aficionados, que en redes sociales expresaban su enfado de forma visceral. Con mucha educación, pero también con mucha claridad, el presidente de la Federación de Peñas el Elche, David Aranda, ha expresado en este periódico su opinión.

Aranda: "Que no lo castiguen es algo que clama al cielo. Ya no está solamente el supuesto error en la manera de arbitrar y de no aplicar algo tan básico como es que hay que dejar seguir y que nunca es tarde para pitar. A esto hay que añadir que le vuelvan a dar un partido y no lo castiguen con la nevera".

Escaso nivel del arbitraje

Según el responsable de los peñistas, esta actitud de la RFEF "refleja el nivel del arbitraje español y el nivel que tiene la propia Federación con su Comité e Árbitros y Rubiales a la cabeza. Desde que llegó, Rubiales dijo que iba a limpiar el fútbol y que iba a ser un ejemplo y no como lo estaba haciendo Villar. Creo que está haciendo excelente a Villar y debería mirárselo".

Preguntado por qué le parece el hecho de que el colegiado reconociera su error ante los jugadores del Elche, Aranda no lo tiene "tan claro. He visto decenas de veces las imágenes y en ningún momento se ve tan bien que el árbitro pidiera disculpas o dijera que ha cometido un error. Es más, se le ve un aspecto bastante chulesco cuando los jugadores acuden a quejarse de su acción".

Sobre las declaraciones de Pere Milla en torno al árbitro porque “los colegiados son humanos y no son máquinas”, Aranda explica que "hay gente que dice que es ingenuidad del jugador o que habla con segundas, pero no entiendo sus palabras. Pere Milla es un jugador al que sacan muchísimas tarjetas por protestar a los árbitros. Sus declaraciones no las puedo entender".

La pitada del minuto 12

La Federación de Peñas está satisfecha por la protesta realizada el miércoles en el choque del Elche ante el Real Madrid. "La pitada se escuchó muchísimo en televisión, menos en el estadio porque el sonido se pierde. Llegó en un momento de dudas tras recibir el gol, porque unos intentaban animar, otros pitaban… Pero estamos contentos porque el día del Madrid no hubo ni un error arbitral. Y estamos satisfechos porque la propuesta de la Federación de Peñas fue respaldada por todas las peñas, lo cual es destacable".

Aranda piensa que "ojalá no tengamos que volver a quejarnos, que sea como el día del Madrid, que puedas ganar o perder pero que en todo momento pase desapercibido el árbitro". Pero ahora mismo "el Elche debería hacer una queja formal ante el Comité Técnico de Árbitros, la RFEF y LaLiga. No se puede permitir que el Elche, como mínimo, tenga ahora cuatro puntos menos por errores muy muy muy graves, flagrantes, ante el Mallorca y el Valencia. El Elche, con 3 puntos que tiene más esos 4, ahora mismo estaría en una situación que todos firmaríamos. Sin la tensión que hay en estos momentos para afrontar las cuatro finales que vienen. Tendríamos mucha más tranquilidad. El Elche debe defender lo que es suyo".