El Mundial finalizó ayer en Qatar y eso significa que la fiesta del fútbol de selecciones deja paso a las competiciones nacionales. Llega el momento de la verdad para el Elche CF, que tiene por delante dos difíciles retos: intentar llegar lo más lejos posible en la Copa del Rey y, sobre todo, protagonizar una gran reacción en LaLiga Santander, que le permita conseguir la permanencia en Primera División.

La plantilla franjiverde realiza este lunes por la mañana, a partir de las diez y media, en el estadio Martínez Valero, a puerta cerrada, el último entrenamiento y por la tarde será el momento de viajar a Guadalajara, para disputar mañana martes (19 horas), la segunda eliminatoria copera, frente al cuadro alcarreño de Segunda RFEF.

Han pasado 28 días desde que el pasado 12 de noviembre el conjunto ilicitano jugara su último encuentro oficial. Fue el 12 de noviembre, en Villarreal, frente al Club Deportivo Alcora (0-3), en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

Poco días después y mientras los futbolistas disfrutaban de las vacaciones se anunció la contratación de Pablo Machín como nuevo entrenador. El técnico soriano comenzó su trabajo el 22 de noviembre y el 24 fue presentado de forma oficial.

El técnico soriano ha tenido por delante 28 días, una concentración de una semana en las instalaciones de Oliva Nova Golf y cinco partidos amistosos para preparar el equipo, intentar recuperar la moral y la confianza de los jugadores e implantar el sistema de juego de tres centrales, que, todo apunta, que es el que va a utilizar.

El nuevo entrenador ha caído de pie en el vestuario. Desde el primer momento fue bien recibido por la plantilla, que lo ve como la persona capaz de poder comandar la reacción del equipo.

Los resultados, tanto positivos como negativos, han sido lo de menos en este periodo de preparación. Sin embargo, las sensaciones que ha ido dejando el equipo han sido positivas.

El conjunto ilicitano comenzó ganando, el 2 de diciembre, en Oliva, al West Bromwich Albion (0-1), con un gol de Ezequiel Ponce. El 8 de diciembre tuvo una de sus pruebas más exigentes, en el trofeo Festa d’Elx, frente al Leeds United de la Premier League. Los franjiverdes realizaron un buen primer tiempo, se adelantaron en el marcador con un gol de Josan, pero los ingleses terminaron remontando en los últimos minutos y llevándose el trofeo.

Solo dos días después, el equipo de Machín volvió a jugar ante un rival de entidad, como es el Genk, líder de la Liga de Bélgica. De nuevo, los franjiverdes se adelantaron hasta en dos ocasiones, con tantos de Ponce y Pere Milla. Sin embargo, otra vez en los últimos minutos vieron como los belgas le dieron la vuelta al marcador.

Y el pasado miércoles, el Elche disputó sus dos últimos amistosos, frente al Intercity y el Torrellano, de Primera y Tecera RFEF, respectivamente. Los encuentros terminaron con sendas goleadas, por 7-0. Contra el Intercity, Lucas Boyé (3) y Roger Martí (2) se destaparon como goleadores y Raúl Guti y Helibelton Palacios completaron el festín.

Frente al Torrellano, el protagonismo goleador se lo llevaron Nico Fernández Mercau (3), Ezequiel Ponce (2), Pere Milla y Fidel.

Las pruebas quedan ahora atrás y la plantilla del Elche ya está pensando y deseando volver a disputar un encuentro de competición oficial. El primero será mañana en Guadalajara. En un principio, el torneo del KO es secundario, porque lo importante es LaLiga. Sin embargo, al ser el primero y teniendo todavía nueve días por delante antes de visitar el próximo 29 de diciembre (21.30 horas), el estadio Cívitas Metropolitano, para enfrentarse al Atlético de Madrid, la Copa adquiere más importancia. Todo apunta, a que Machín no va a reservar ningún jugador y pondrá en liza su mejor once posible para superar una eliminatoria en la que el conjunto ilicitano es claro favorito.

Además, seguir adelante en la competición copera da la oportunidad a que todos los jugadores de la plantilla pueda disfrutar de minutos y estar lo mejor preparados posibles para LaLiga.

El objetivo del Elche es eliminar al Guadalajara y tratar de conseguir algún punto frente al Atlético de Madrid. Pero, sobre todo, todo el trabajo de preparación de este casi un mes, está enfocado al mes de enero del nuevo año, en el que los franjiverdes se van a jugar la mayoría de sus opciones de seguir con opciones de continuar en Primera División, con cuatro partidos vitales frente al Celta, Cádiz, Osasuna y Sevilla, que son los que restan para llegar al final de la primera vuelta del campeonato liguero.

Las perspectivas y, principalmente, la ilusión es buena. Pero, ahora llega el momento de la verdad y cuando los resultados adquieren un valor mayúsculo. Los jugadores y Pablo Machín y su cuerpo técnico son conscientes de ellos y aseguran que están preparados para el reto.

Un periodo que ha servido para recuperar jugadores lesionados

Estos 28 días de preparación también han servido para recuperar jugadores que llegaron al parón del Mundial lesionados. Fidel Chaves y Domingos Quina ya se encuentran totalmente recuperados y el pasado miércoles disputaron los 90 minutos del partido frente al Torrellano. Diego González y Tete Morente también han superado sus dolencias y, aunque todavía no están al cien por cien, en el amistoso contra el conjunto de la pedanía ilicitano, jugaron 70 minutos y respondieron bien.

En estos momentos, Pablo Machín dispone de 20 futbolistas para afrontar la vuelta a la competición mañana en Guadalajara. John Chetauya estará de baja cerca de dos meses por una fractura en el peroné. Enzo Roco todavía no se ha recuperado de sus problemas en el tendón de Aquiles. Mientras que Pol Lirola arrastra molestias musculares es difícil que pueda entrar en la convocatoria para viajar a Guadalajara. Fede Fernández y Pastore ya no están en la plantilla y Lautaro Blanco no podrá jugar hasta enero cuando se abre al mercado.