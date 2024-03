¿Quién sustituirá a Nico Fernández en el Elche frente al Levante?

El técnico del Elche C.F., Sebastián Beccacece, tendrá que realizar, como mínimo, un cambio en el once inicial que se enfrente este domingo (18.30 horas), en el Ciutat de València, Nico Fernández, titular indiscutible para el técnico franjiverde y uno de los jugadores más en forma de la plantilla, será una baja sensible, ya que tiene que cumplir un partido de sanción por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

Para el choque ante los granotas, según ha asegurado el preparador del conjunto ilicitano este viernes, recupera a Pedro Bigas, que se perdió el último envite ante el Albacete por unas molestias musculares; y a Mario Gaspar, quien tampoco ha podido estar presente en los últimos tres choque, ante Alcorcón, Villarreal B y Albacete, por una lesión en el gemelo, que se produjo frente al Cartagena.

En principio, si Bigas está en condiciones, el mallorquín entraría en el eje de la defensa y Carlos Clerc pasaría al lateral izquierdo, en detrimento de Salinas. Mario Gaspar también venía siendo fijo hasta su lesión, pero, inicialmente, se podría quedar en el banquillo para no arriesgar. Además, John Chetauya está rindiendo a buen nivel como central derecho.

Áleix Febas, en el centro de la imagen, abajo, con Josan detrás, durante un entrenamiento / ÁXEL ÁLVAREZ

La principal incógnita es quién sustituirá a Nico Fernández. A priori, si John continúa en la defensa, el principal candidato es Áleix Febas, uno de los jugadores más destacados en la primera vuelta y que en el inicio de la segunda ha perdido el puesto ante la irrupción del canterano Rodrigo Mendoza y de Nico Castro. Al igual que Arnau Puigmal, que ha sido titular desde que debutó hace tres jornadas.

Beccacece señalaba este viernes que "todos excepto Nico (Fernández) -Óscar Plano es obvio que todavía no está disponible- están para jugar. A partir de ahí, hemos probado cosas durante la semana, aunque no voy a dar pistas. Estoy tranquilo porque la gente que está entrando cuando hemos tenido bajas está resolviendo muy bien. Hay un grupo dispuesto a ayudar y esa es la clave de este equipo, que la gente quiere ayudar, independientemente, de los minutos que juegue. A los entrenadores nos cuesta sostener que quien no juega no se sienta parte. Pero en esta plantilla eso no ocurre, todos quieren jugar y son muy profesionales", ha comentado el preparador franjiverde.

El técnico del Elche también se ha referido al centrocampista Jhegson Sebas Méndez, uno de los fichajes del mercado de invierno, que es el único futbolista de la plantilla que todavía no se ha estrenado. "Está muy bien. Está creciendo mucho en cuanto a forma física -llevaba desde finales de octubre sin jugar- pero tenemos a a Rodrigo (Mendoza), Áleix (Febas), a los Nicos, a John... Todos no pueden jugar y hay que saber esperar el momento".

Jhegson Sebas Méndez, a la derecha, junto a Nico Castro y Óscar Plano, llegando al Díez Iborra para realizar un entrenamiento / ÁXEL ÁLVAREZ

Cuando se le ha insistido que Febas, como lógica, debería ser el sustituto de Nico Fernández y que debía estar como un león enjaulado por volver a ser titular, tras habere sido muy protagonista en la primera vuelta, Beccacece ha vuelto a tirar balones fuera: "Está entrenando muy bien. El pasado domingo jugó los últimos siete minutos y demostró su compromiso. Es muy valiente y muy querido por la plantilla y la afición", y ha añadido que "no hablamos de nombres. Ponemos al jugador que cosideramos que requiere cada partido. A veces, es mejor ser titular y otras que sea recambio en la segunda parte. En cualquier situación puede ser importante. En unos encuentros se requiere arriesgar más y, en otros, al contrario. Cada partido requiere su espacio para la interpretacin", ha comentado el preparador argentino.