Sin delanteros no hay gol

Después de un lamentable centenario sin una comisión social que hubiera podido dinamizar un año único, las carencias estructurales del Elche CF siguen asomando en forma de malas decisiones. Las cartas están sobre la mesa y los datos no engañan, después de treinta y ocho jornadas el Elche es séptimo, fuera de la promoción de ascenso y con serias dudas de lograr el objetivo siendo el equipo con el mayor límite salarial de segunda pero de los que menos goles mete. Este hecho incomprensible tiene una evidencia en la sala de mandos, un propietario que busca hacer negocio con la mínima inversión, apelando a la diosa fortuna cada temporada con una lamentable planificación y desprecio a la masa social que con tanta ilusión ha renovado la esperanza para “volver juntos”

Tras la nefasta temporada en primera donde el club consumaba el descenso virtual en enero, el Elche sólo podía tener una lectura positiva: siete meses para planificar el regreso a la élite… pero nada, fichamos los restos del mercado el último día sobre la bocina y aprovechamos para vender todos los activos sin margen de maniobra para el cuerpo técnico, el resultado salta a la vista: una plantilla incompleta, que hace aguas en las posiciones más importantes del campo tanto atrás como adelante. Más sangrante es pensar en luchar por el ascenso, cuando has perdido con todos tus posibles rivales del play-off y cuando prescindiste de toda la pólvora que tenías arriba apostándolo todo a Sergio León al que tu entrenador lo defenestra en mitad de la temporada para traer a un inédito Manu Nieto.

Como abonado me siento estafado y como seguidor indignado, parece que el máximo mandatario franjiverde (EDT) no toma nota de sus numerosos errores y no tiene en cuenta de que la flor en donde la espalda pierde su santo nombre no brota todas las temporadas, o puede que la lectura sea diferente y no esté cometiendo ningún error puesto que el negocio le está saliendo redondo. Cuesta entender como un “hombre de fútbol” sea incapaz de ver lo que vemos todos: sin delanteros no se puede subir. El Elche hace un juego muy vistoso, tiene jugadores diferenciales, pero el equipo no tiene quien finalice las jugadas. Becaccece tampoco ayuda tomando decisiones incomprensibles y siendo fiel a un estilo que no tiene plan B; además incomoda mucho sus malos modos y su altanería en las ruedas de prensa donde quiere imponer también su estilo.

El discurso de EDT no casa con la realidad que vivimos, de momento hay una clara evidencia: un equipo incompleto que no consigue ganar partidos y un propietario que dice que quiere hacer un Elche grande pero llenándose los bolsillos sin invertir en la plantilla, creo que debemos empezar a abrir los ojos y rezar para que al menos se finalice la reconstrucción del estadio, se construya pronto la anhelada ciudad deportiva y que el club siga saneado.