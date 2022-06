Estampitas de la suerte, estudiar de noche e "ir a por todas" en la Selectividad en Elche

Estampitas de la suerte, llevar muchos "bolis", dormir bien, haber estudiado por la mañana y por la tarde con descansos durante las dos últimas semanas e "ir a por todas" y con buena actitud son algunos de los "secretos" de los alumnos que se han presentado a la Selectividad bajo el paraguas de la Universidad Miguel Hernández (UMH) y que se prolonga desde hoy hasta el jueves.

"Mi madre me dio una estampa de la suerte para sacarme el permiso de conducir y me funcionó, por eso me la he traído también aquí conmigo", explica Marcos Peral, alumno del instituto Misteri d'Elx de Elche, mientras saca de la mochila y muestra su "amuleto", en este caso de Santa Gema Galgani, que curiosamente es la patrona de los enfermos.

Es el descanso tras realizar el primer examen, en este caso de Historia de España, y en el que había que elegir preguntas relacionadas con el Trienio Liberal del siglo XIX, la Transición, el absolutismo o el liberalismo; y se ve, al menos en el hall del edificio Altabix del campus ilicitano, más relajación y menos nervios que a primera hora antes de empezar las pruebas que decidirán el futuro de los cerca de 4.011 estudiantes que están matriculados para afrontar entre seis y ocho exámenes en los 11 tribunales y diez sedes repartidos por toda la provincia que tutela la UMH.

Sole López, profesora del instituto ilicitano Joanot Martorell y que acompaña en esta convocatoria a 21 alumnos, se muestra optimista: "Hay mucha esperanza. Están muy concienciados de, primero, que se tienen que preparar y, segundo, de que es su futuro". En estos últimos meses ella y sus compañeros han repetido a sus estudiantes que "si vienen motivados, con actitud, con ganas, si vienen a darlo todo y van a por todas, lo van a conseguir", agrega la docente, que en estos días clave arropa y anima a sus alumnos.

El móvil... lejos

Dos horas y media por la mañana y tres por la tarde, así durante dos semanas. Eso es lo que confiesa Miguel Zornoza que ha estudiado para llegar en condiciones a esta cita clave. Su meta: estudiar una ingeniería mecánica. No obstante, la mayoría comenta que prefiere estudiar por las noches porque hay menos ruido. E insisten además en que dejan el móvil... lejos.

"¿En qué libro salía eso?" o "yo siento que no estoy preparado para esto" eran algunas de los comentarios que se escuchaban antes de ir a por el segundo examen, el de Valenciano. Solo en Elche se presentan entre 1.100 y 1.200 alumnos, algunos de ellos incluso para subir algunas notas tras examinarse en años anteriores, puesto que hay una parte general, obligatoria, y otra específica.

Lo cierto es que en comparación con el curso anterior en esta convocatoria de junio se presentan con la UMH un 7% menos de estudiantes, un 10% en toda la Comunidad Valenciana. "Hay años en que hay menos alumnos de Secundaria y por eso ese descenso. Sabíamos que tendríamos menos alumnos", explica Javier Gómez, vicerrector adjunto para las pruebas de acceso en esta institución y con 21 años a sus espaldas como responsable de estas pruebas en la Universidad Miguel Hernández. Prácticamente ha visto anécdotas de todo tipo en estas dos décadas.

En este arranque hoy de la Selectividad, en la parte triste, una alumna ha sido invitada a hacer los exámenes en julio, pero como si acudiera en la convocatoria de junio, ya que esta misma mañana fallecía su padre y no eran las mejores condiciones para afrontar la prueba.

Otra, en cambio, estaba convocada en un tribunal de Orihuela, pero se ha presentado por error en el campus de Elche. Al final se le ha permitido que hiciera hoy los exámenes en el campus ilicitano.

Y es que la UMH tiene numerosos protocolos para distintas situaciones e imprevistos, trabajados al menos con meses de antelación. Por ejemplo, para alumnos con diabetes, ante subidas o bajadas de tensión, se establece que puedan ausentarse del aula unos minutos para recuperarse; para estudiantes que presentan cuadros de "grave ansiedad", la comisión de soporte educativo de la UMH conoce de antemano qué jóvenes están con medicación por problemas de salud mental y con certificado médico para, llegado el caso, poder actuar en consecuencia; y por supuesto tiene planificado cómo atender a los alumnos con algún tipo de discapacidad. Aumentar el tamaño de letra, dar más tiempo en los exámenes o espacios adaptados son algunas de las medidas.

Se calcula que el número de aprobados estará por encima del 95%, por eso, algunos alumnos, comentaban que estas pruebas no tienen mucho sentido y que deberían suprimirlas. "La función de las pruebas de acceso a la universidad no es seleccionarlos, sino ordenarlos de cara a las titulaciones", apunta Javier Gómez.

En cuanto al covid, se recomendaba a los vocales llevar mascarilla. Algunos alumnos, pocos, también se la han puesto, pero no era obligatoria. Lo que ha hecho la UMH en cualquier caso es reducir los aforos de las aulas.