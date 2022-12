«Buscamos familias que quieran vivir la experiencia de nuestro querido Belén Viviente. ¿Te apetece ser parte del pesebre más famoso de la ciudad?». Este es el curioso anuncio que se encontraron los seguidores de Instagram de la entidad histórico-cultural Pobladores Elche que, cada año, organiza un espectacular Belén Viviente en Traspalacio.

Cuando Irene vio el anuncio pidiendo voluntarios para ser San José, la Virgen María y el Niño Jesús, no se lo podía creer, era su oportunidad de hacer realidad lo que días antes le había dicho a su madre, que quería protagonizar estas Navidades en su casa un Belén Viviente. «Estás loca, cómo vas a hacer eso», le dijo.

Así que, ni corta ni perezosa, le dijo a su marido, Jonatan, que iba a apuntarse, para sorpresa de él, que no lo veía nada claro. «Aunque después me ha encantado la experiencia», reconoce, «y luego ha sido más vergonzosa ella que yo (ríe)». Jonatan, como San José, Irene, como la Virgen María, y el hijo de ambos, Neizan, de cuatro meses, como Niño Jesús, protagonizan este año el Belén Viviente de Pobladores.

«La pregunta que más nos hacen es si es niño o niña pero, obviamente, tiene que ser niño porque hace de Jesús, y otros preguntan si es de verdad porque creen que es un muñeco, o si es nuestro»

Es una de las cinco familias ilicitanas con bebés que se han prestado voluntarias para vivir la experiencia de ser las protagonistas del pesebre del Belén Viviente. «Decidimos este año buscar a familias por las redes sociales porque mucha gente nos preguntaba siempre cómo podrían participar en nuestro Belén», explica Pau Sempere, presidente de Pobladores Elche.

Dicho y hecho, el anuncio en Instagram causó furor entre las parejas con bebés de edades entre 4 meses y un año, que respondieron a la publicación. De hecho, a algunas les han tenido que decir, a su pesar, que el cupo estaba completo.

Son cinco las familias que se turnan en el Belén Viviente en las diferentes representaciones de esta Navidad. «Temimos que nadie nos respondiera y que tuviéramos que coger, otra vez, a bebés conocidos de nuestro entorno, de los asociados, incluso algún año hemos ido a la Glorieta a pedir a parejas con bebés que fueran los protagonistas, pero lo de las redes sociales ha sido un éxito», dice.

De hecho, tal y como confirma José Luis Fernández, de la junta directiva de Pobladores, «es tremendo el entusiasmo que hemos visto en los padres, hay mucha gente en Elche que quería participar y nosotros queríamos darles esa oportunidad». Cuenta, como anécdota, que el bebé que hará de Jesús el 6 de enero es hijo de quien desempeñó el mismo papel en 1992. «Los padres nos dicen que es una experiencia maravillosa».

Jonatan e Irene, la joven pareja de 32 y 27 años, respectivamente, han disfrutado con esta experiencia, junto al último de sus cuatro hijos. «Es el más bueno, el más tranquilo y se adapta a todo», nos dicen orgullosos, de lo que damos buena fe porque, a pesar del trajín de gente, el bebé se porta genial.

«La pregunta que más nos hacen es si es niño o niña pero, obviamente, tiene que ser niño porque hace de Jesús, y otros preguntan si es de verdad porque creen que es un muñeco, o si es nuestro», explica Jonatan, que, a pesar de hacer de San José, reconoce que no es creyente, todo lo contrario que su mujer Irene. «Por eso no vine muy convencido, pero me ha gustado mucho, es cultura», indica.

Horarios

Una treintena de personas dan vida al Belén Viviente que recrea, además del pesebre, el palacio de Herodes y una población judía con sus viviendas, mercado y comercios como posada, asador, bodega o panadería o una nueva tienda de decoración, donde se pueden adquirir artículos como castañas, mistela, gran variedad de panes o dulces.

Las representaciones serán este viernes día 30, de 17.30 a 20.30 horas, el sábado 31 de 11.30 a 14 horas y el 6 de enero en este último horario, con la adoración de los Reyes Magos.