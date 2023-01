Hasta el próximo domingo 22 de enero habrá oportunidad para conocer las historias de las nueve niñas y dos niños africanos que la pintora Nati Pamies está exponiendo desde diciembre en el espacio cultural de Las Clarisas de Elche, bajo el título de “Sonrisas de África”. Entre este martes y el sábado, el horario de apertura es de 10 a 14 y de 15 a 18 horas. El domingo, la sala abrirá a las diez.

Artista galardonada

La especial y realista mirada de Nati Pamies hace trascender la simple plasmación figurativa en sus obras. En sus once creaciones expuestas no solo hay pintura. El alma de los pequeños queda reflejada en los trazos de esta pintora crevillentina que en 2020 ganó el Premio Miradas Internacional de la Fundación Jorge Alió. De hecho, la obra vencedora está entre las que se pueden ver hasta el domingo en Las Clarisas.

Los protagonistas

Y, ¿quiénes son esos once niños reflejados por la artista? Todos tienen nombre y apellidos. Pequeños que vagan por las calles y mercados, una jovencita que llegó desnutrida a un hospital solidario en Etiopía... “Ahora luce preciosa porque le han salvado la vida”, explica Pamies, que se nutre de fotografías principalmente de Tania Román, voluntaria en Dentistas Sin Fronteras, y de Vicente Roig Beltrán, fotógrafo especializado en etnias y tribus africanas. “Ellos son los que me aportan las fotos de estos pequeños, pero no solo eso. También me cuentan una pequeña historia de cada niño. Así, sé que estoy pintando algo que conozco, aunque sea por la referencia de otras personas. A partir de ahí, intentas darle vida a los personajes. Me motiva e inspira mucho más conocer sus vidas”, destaca la artista.

Sensibilidades

La exposición, organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Elche en colaboración de la Fundación Jorge Alió, traslada al visitante a África y le ofrece una visión diferente, muy particular, creada a partir de la sensibilidad de los fotógrafos y de la propia pintura.

Nati Pamies ha sido una entusiasta de la pintura desde niña. Ya tiene prevista para este año una nueva exposición en el Colegio de Médicos de Alicante y sus obras forman parte de diez muestras colectivas y una individual en la Casa de la Cultura de Crevillent.