La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche lidera la presentación de la candidatura del Misteri d'Elx a los premios Princesa de Asturias de las Artes. La universidad está trabajando en esta iniciativa a propuesta de la Cátedra Misteri d'Elx. Con este acto, la UMH inicia una campaña para recabar adhesiones a esta candidatura entre la sociedad.

El Misteri es un tesoro cultural del pueblo de Elche y una de las joyas más preciadas del patrimonio valenciano, como prueban su declaración como Monumento Nacional el año 1931, y su inclusión, en el año 2001, en la primera Proclamación de las Obras Maestras del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Desde entonces, ha recibido numerosos galardones, menciones, premios y reconocimientos.

La Festa, como también se conoce esta obra de origen medieval, se representa todos los años en la Basílica de Santa María de Elche en el mes de agosto, para celebrar la festividad de la Virgen de la Asunción. El día 14 se pone en escena la primera parte, denominada la Vespra y la segunda parte, la Festa, el día 15. Además, los días 11,12 y 13 de agosto se realizan los ensayos generales, en los que se escenifican ambos actos seguidos. "Se está preparando una candidatura, pero a Oviedo llegarán más que papeles, el alma de todo un pueblo para conseguir ese premio Princesa de Asturias en la categoría de las Artes", ha manifestado el director de la Cátedra Institucional Misteri d'Elx, Óscar López.

El expediente de la candidatura que presentará la UMH, a través de la Cátedra Misteri d’Elx, recoge el valor singular de la propia obra. El drama sacro-lírico ilicitano tiene importantes valores que, como ha destacado el rector de la UMH, Juan José Ruiz, le hacen merecedora del premio Princesa de Asturias de las Artes. Entre ellos, según Ruiz, son "el cariño del pueblo, su participación y desvelos para que siga representándose cada año". Además, posee un valor singular al reunir teatro, música, lengua, organización, religión o arquitectura y es "un elemento inspirador de artistas en el ámbito de la pintura, de la escultura, de la literatura y de la música". Y aporta la Ley del Misteri, ya que es la única fiesta en España con una ley propia.

De su estudio se han realizado numerosas publicaciones de investigación, tesis doctorales y su repercusión en los medios de comunicación es muy alta. También se han dedicado documentales y referencias en obras cinematográficas y de televisión a la Festa. Cualidades que serán muy tenidas en cuenta por el jurado que debe decidir qué candidatura es la elegida para el premio.

El documento, también, integra todos los conciertos nacionales e internacionales que ha ofrecido la Capella y Escolanía del Misteri d’Elx, las exposiciones, la labor de la propia Cátedra y las tesis doctorales que giran en torno al Misteri d’Elx o la presencia del Misteri en los centros educativos desde infantil hasta bachillerato.

El Misteri es impulsor, también, de estudios musicales tanto por la formación que se imparte dentro de la Festa como de su repercusión en los centros educativos. Su reconocimiento internacional y nacional es muy importante y "constituye una importante aportación al siglo de oro de las letras valencianas", señaló el rector quien resaltó el apoyo de la universidad que dirige al Misteri.

En este sentido, el rector explicó que uno de los objetivos de la UMH es la integración con la sociedad y la cultura del entorno "por lo que hemos considerado casi una obligación liderar esta candidatura que cuenta, estoy seguro, con el apoyo de toda la ciudad, de sus habitantes, entidades e instituciones". Y pretende que el apoyo sea extensivo a toda la provincia y la Comunidad, así como de diferentes organismos del resto de España. Por ello, el equipo de trabajo de la UMH está ya recabando los avales de todas las instituciones y personalidades del mundo de la cultura y de la ciencia, incluidos todos los rectores de España y algunos extranjeros a quienes Juan José Ruiz les pedirá su apoyo.

Todos los particulares que quieran dar su apoyo a la candidatura del Misteri al premio Princesa de Asturias podrán rubricar su firma en el aula de la Plaça de Baix y en el edificio del Rectorado de la UMH. El 24 de febrero se cerrarán los apoyos y la presentación de la candidatura será el 1 de marzo. "Da un impulso al Misteri y se actualizan muchos aspectos de los que se llevaron a la Unesco en 2001 como la inclusión y la accesibilidad, un punto fuerte ahora de la Festa, por lo que se trabaja con la ONCE o con las personas sordas para que presencien las representaciones", destaca el director de la Cátedra Institucional Misteri d'Elx, Óscar López.

No es la primera vez que se presenta esta propuesta de la Festa a los prestigiosos premios, aunque finalmente no fue elegida. En una de las ocasiones el haber liderado la candidatura la Conferencia Episcopal jugó en contra ya que las propuestas que se presentan no pueden estar lideradas por quienes forman parte de quienes optan al premio. Las tres instituciones que forman parte del Patronato del Misteri d'Elx son la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Elche y la Iglesia Católica. De esta forma, ninguna de las tres pueden liderar la candidatura al ser parte de la misma. Por eso, ha sido la universidad ilicitana quien ha cogido el guante de promover que la Festa sea Princesa de Asturias. "Esta va a ser una propuesta muy organizada y muy potente y tenemos la esperanza de que, esta vez, sí podemos conseguirlo", ha señalado el rector de la UMH, Juan José Ruiz.

No obstante, el alcalde de Elche, Carlos González, ha querido apoyar esta iniciativa antes de la rueda de prensa en la que se ha anunciado la candidatura. Ha saludado a los responsables de la Cátedra y de la UMH y ha expresado el soporte del Ayuntamiento a esta candidatura.

El codirector de la Cátedra Institucional Misteri d’Elx, el profesor Ramón Peral, quiso destacar que "muchas personas sienten la Festa como parte de su casa y han invitado a amigos, a personas que han venido de fuera a verlo y lo han hecho suyo, y esas adhesiones pueden ser importantes también".

En mayo será cuando el jurado de este premio se reúna en Oviedo para estudiar las candidaturas y, al día siguiente, anunciarán el ganador de la categoría o si se comparte el galardón, como en otras ocasiones ha sucedido. El premio se entregará en la segunda quincena del mes de octubre.

Obra cantada

Esta obra cantada, con melodías procedentes del repertorio litúrgico medieval y de la polifonía renacentista, consta de dos partes. La primera, conocida como «Vespra», tiene como tema principal el deseo de la Virgen María de reunirse con su hijo. Este le envía un ángel que le anuncia su cercana muerte y le entrega una palma dorada para su protección. En torno a María se reúnen los apóstoles, que la asisten en su dormición, momento en el que el niño que la representa es sustituido por la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de Elche. Esta primera parte de la obra concluye con el descenso de un coro angélico para llevarse el alma de María al cielo.

La segunda jornada, también denominada «Festa», se inicia con los preparativos del sepelio, que son interrumpidos por un grupo de judíos que luchan con los apóstoles. Un milagro paraliza a uno de los hombres que intentan hacerse con el cuerpo de la Virgen. Los compañeros, arrepentidos, piden el bautismo, y así, apóstoles y judíos trasladan en procesión la imagen de María hasta el sepulcro. Seguidamente, el coro angélico devuelve el alma al cuerpo de la Virgen, que sube al cielo resucitada. Finalmente, la Trinidad desciende del cielo para recibir a María.