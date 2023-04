Contigo, en nombre también de muchos vecinos, ha expresado su malestar "por la situación que el Ayuntamiento de Elche está generando en la pedanía de Arenales del Sol". Esta formación ha denunciado que se están desmantelando los servicios municipales, incluido el consultorio médico, puesto que la atención se deriva al centro de salud de El Altet, ante el inminente derribo del inmueble que durante décadas ha acogido prestaciones como la Oficina de Turismo y la Oficina Municipal de Atención al Ciudadano (OMAC), la garita de la Policía Local o la pequeña oficina de Correos.

El pasado martes si se pedía cita médica en Arenales se redirigía al paciente al centro de salud de El Altet, aunque también algunos vecinos han recibido el aviso este jueves de que ese servicio médico en Arenales definitivamente se empezará a prestar en El Altet a partir del 11 de abril.

Desde CONTIGO Elche hablan de “oportunismo político al tratar de dar apariencia del desarrollo del nuevo centro social en plena precampaña electoral sin tener previsión concreta de construcción del mismo y dejando a los vecinos de Arenales sin servicios básicos, ya que lo único que hacen es vallar y dejar sin acceso el edificio actual donde se encuentran las dependencias municipales donde se presta servicio médico, atención turística, postal y administrativa con la OMAC”.

Precisamente Alejandro García Raduán, número dos de Contigo en las listas en Elche y el que fuera anterior alcalde pedáneo de este enclave turístiio, uno de los que más han reclamado el nuevo centro social para Arenales "luchando por su construcción desde 2015", según se precisa en la nota de prensa, es muy explícito al mostrar su indignación con esta situación. “Obligan a los vecinos a desplazarse a El Altet para tener servicio médico, la oficina postal la llevan al Clot de Galvany, el servicio turístico apenas cuenta con los requisitos mínimos para trabajar y lo único que van a hacer es vallar y poner un barracón temporal que tiene pinta de prolongarse en el tiempo”, afirma.

En ese mismo sentido Raduán eleva el tono de su crítica explicando: "No hay derecho que dejen sin servicio a los vecinos para sacar un rédito electoral cuando estas obras podían hacerlas en invierno y cuando hubiese certidumbre de construcción inmediata del nuevo centro. Pero lo que van a hacer es dejar a Arenales del Sol con un servicio deficiente en un período de máxima afluencia de veraneantes. En Contigo no nos gusta criticar, pero estamos a pie de calle diariamente y la indignación vecinal es extraordinaria y así me lo están transmitiendo”.

Desde la formación inciden en el hecho de que van a registrar una queja formal ante el Ayuntamiento y van a pedir explicaciones a los responsables locales, “especialmente al concejal de Turismo que tantas promesas ha hecho en Arenales y que pocas han tenido eficiencia en la pedanía".

La formación denuncia que "ha sido la legislatura de las pedanías, pero lo será por los numerosos aspectos negativos que ha habido en estos cuatro años. Tenemos claro que el próximo cuatrienio se podrá por fin atender a los cuarenta y dos mil ilicitanos que viven en pedanías con un alcalde pedáneo que vive en ellas y con un partido que tenga verdadera sensibilidad por ellas”.

Al menos desde el pasado martes, las citas médicas de los residentes en Arenales se desvían al centro médico de El Altet, situado un punto del otro a prácticamente 50 minutos andando, unos 25 en autobús y unos siete en coche. Y es que del consultorio de Arenales al centro de salud de El Altet hay unos cuatro kilómetros de distancia. La incertidumbre entre los vecinos va creciendo conforme pasan lo días precisamente por la falta de información

Por otra parte, según denuncian los vecinos, la Oficina de Turismo de Arenales del Sol está bajo mínimos, prácticamente se ha quedado desmantelada, como también la oficina del alcalde pedáneo, entre otros servicios. La Policía Local ya no tiene sede aquí y este jueves era el último día en que Correos abre en este edificio de planta baja, según manifiestan varios vecinos.

El Ayuntamiento de Elche aún no ha hecho público cuándo podrían comenzar las obras para derribar el actual inmueble de planta baja sito en avenida de San Bartolomé de Tirajana para, en este mismo, lugar levantar un edificio moderno y mucho más amplio.

El alcalde de Elche, Carlos González, también aseguró en su día que el servicio médico no se trasladaría a El Altet. Los vecinos temen que durante unos días o semanas la atención médica de Arenales del Sol se preste en El Altet hasta que se ubiquen unos barracones en Arenales donde, mientras se prolonguen las obras, se atiendan las consultas médicas y de enfermería.