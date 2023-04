Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana, cuestionó este jueves la política del ministro de Cultura, Miquel Iceta, contrario a la cesión de piezas por parte de los museos nacionales, como es el caso de la Dama de Elche, en la cual se ha llegado a implicar el primero de los valencianos.

Y esa negativa es algo que el titular de Cultura hizo patente recientemente en un acto al que fue invitado en Casa Mediterráneo, en Alicante, por INFORMACIÓN. Negando taxativamente que se cediera mientras los técnicos no dijeran que "podía viajar"; ahora bien, hace ya 15 meses se aseguró por parte de la Dirección General de Bellas Artes que la pieza sería sometida a más pruebas para ver su estado y no se ha vuelto a saber nada de este asunto. De hecho, el propio alcalde, Carlos González, quien hace un año dijo que iba a estar vigilante a los resultados, admitió en ese acto que tampoco ha tenido información puntual sobre qué han descubierto (si han descubierto algo) los técnicos.

Tuit de la Generalitat

El líder de los socialistas ha subido este viernes un tuit, a través del canal oficial de la Generalitat Valenciana, donde vuelve a hablar de un tema especialmente espinoso porque es un ministro de su propio partido el que se niega a la cesión. De hecho, Puig no ha hecho referencia alguna a que la negativa sea una cuestión técnica.

En el tuit reproduce parte de una entrevista que se le realizó por la cadena de televisión local TeleElx donde aborda este asunto, en una contestación de menos de un minuto al periodista Salvador Campello, y que se acompaña del siguiente texto: "La Dama tiene que volver a Elx" "¿Por qué todos los Museos Nacionales tienen que estar en Madrid? Queremos que una sección del Museo Arqueológico nacional se ubique en Elx"

📺 Entrevista a @ximopuig en @TeleElx



🙌 "La Dama tiene que volver a Elx"



El presidente es claro en lo que dice: "Hemos defendido y vamos a seguir defendiendo que la Dama por supuesto deberia estar en Elche. Los museos nacionales no tienen por qué estar en Madrid. No tiene que estar todo centralizado". A continuación se pregunta a sí mismo: ¿Por qué no una sección o una parte del Museo (Arqueológico) Nacional se ubica de manera definitiva en Elche?".

"El centralismo no es inteligente"

El presidente de la Generalitat dice a continuación que "yo he defendido el federalismo y la descentralización política de España. Cuando hablamos de que el centralismo no es inteligente, hablamos de esto. ¿Por qué todos los centros museísticos fundamentalmente tienen que estar en Madrid? ¿por qué no pueden estar descentralizados? El gran objetivo nuestro es que haya una sección del Museo Arqueológico en Elche, al menos en lo que tiene que ver con esa lectura de lo que fue una era determinada en España", refiriéndose al mundo ibero al que pertenecía la Dama de Elche.

¿Precampaña?

A siete domingos vista de que haya elecciones municipales y autonómicas, el mensaje de Puig se puede interpretar como preelectoral porque no se ha realizado estudio alguno ni anuncio ni se sabe que exista una propuesta sobre la mesa del ministro de Cultura, y menos que este se abra siquiera a estudiarla. Puig lo que ahora plantea es ligar no solo la cesión sino la creación de una subsede del MAN en Elche, una idea que en repetidas ocasiones se ha prometido o planteado por dirigentes políticos desde Elche y siempre centrados en que la principal pieza española del arte ibero, la Dama de Elche, justifica sobradamente esta inversión. Lo curioso del caso es que hace ya siete años la ciudad de Jaen alberga el Museo Nacional Ibero, que fue inaugurado por los Reyes de España. Desde su dirección solicitaron también el préstamo del busto ilicitano, aunque fuera para la inauguración, que fue en 2017, sin obtenerlo.

Hace cuatro años el entonces ministro de Cultura, José Guirao, vino en plena precampaña a las municipales garantizando que volvería a la ciudad si los socialistas obtenían el triunfo en las urnas, como así fue. Meses más tarde, el alcalde insistió en esta idea en el acondicionamiento de una sala para la "visita", pero no vino.