El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, ha puesto en valor el diálogo social para blindar los derechos de la clase trabajadora en este contexto de inflación y ha apelado a castigar con cárcel el fraude fiscal y la economía sumergida en una asamblea celebrada en Elche con 400 delegados de la provincia. El líder sindical ha reclamado celeridad en la firma de 1.300 convenios colectivos que garanticen subidas salariales del entre el 10,3% y el 13,7% "para proteger las rentas de 20 millones de personas en España".

El foro celebrado en el Centro de Congresos ilicitano ha servido para hacer balance de lo realizado por el sindicato y para proyectar la actuación de Comisiones Obreras en lo que resta de año. En primer lugar, Unai Sordo ha destacado la labor sindical "ante consecutivas crisis de mucho calado con incremento de precios que no se conocía en las últimas cuatro décadas". Pese a estas dificultades, ha puesto en valor que "a diferencia de otros momentos históricos, hemos sido capaces de pactar medidas que han protegido rentas de entre 15 y 16 millones de personas, hemos logrado un acuerdo de pensiones que ha conseguido una revalorización del 8, 5% para 10 millones de personas y una subida del salario mínimo interprofesional del entorno del 8% para dos millones de personas".

Sin embargo, Comisiones Obreras ha destacado que todavía hay una parte de la clase trabajadora que "queda por atender por haber visto mermado su salario con creces" y por ello ha pedido celeridad para la firma de los convenios colectivos que van a reevaluarse en el marco del Acuerdo por el Empleo y Negociación Colectiva firmado con la patronales.

Estos ejemplos, le han servido a Unai Sordo para enfatizar que el "sindicato tenía razón en sus planteamientos". En esta línea, ha dicho que " ha quedado demostrado que se podía hacer frente a la crisis de otra manera, en contra de lo que se ha hecho siempre". El máximo representante del sindicato se ha referido a que no ha hecho falta ni devaluar los salarios ni facilitar el despido. "Con una reforma laboral que ha multiplicado casi por 5% los contratos indefinidos que se hacen cada mes, con la subida del 47% del salario mínimo interprofesional, España va a llegar a las 21 millones de cotizaciones a la Seguridad Social en los próximos meses, un récord histórico", ha dicho. No obstante, ha reconocido que la tasa de paro del 12% "no es asumible" y ha apelado a seguir trabajando.

El trabajo en b: "un cáncer para la economía"

Por otra parte, ha reivindicado "consciente de la comarca en la que estoy" que en España se persiga "sin cuartel el fraude fiscal, el fraude en la contratación y el trabajo en b". Ha tachado esta realidad de "cáncer para la economía del país" y la ha definido también como "un espacio de explotación para los trabajadores", junto a una "competencia desleal empresas". Por estos motivos Unai Sordo ha instado al Gobierno central a movilizar la Inspección de Trabajo y a utilizar tecnologías como el Big Data para sacar a la luz estas prácticas que ha pedido "desterrar".

El líder sindical ha reclamado voluntad política para hacer un seguimiento de la facturación de las empresas, porque "ahora es mucho más sencillo que hace diez, veinte o treinta años hacer una evaluación de los costes de las empresas, de los IVA soportados y repercutidos y de las facturaciones que tienen para ver si todos esos elementos cuadran". En este contexto, ha incidido en la necesidad de poner en marcha el observatorio de márgenes, como ya propuso Comisiones Obreras al Ejecutivo de Pedro Sánchez "para saber cómo se están distribuyendo los costes y ver quién se está quedando con este dinero".

Para combatir contra la lacra de la economía sumergida también se ha mostrado partidario de sancionar al infractor y hacerle pagar todo el coste fiscal que no asumió en su tiempo, además de castigarle con la cárcel "llegado el caso", porque, tal y como ha alertado "hay actividades que con los falsos autónomos y la economía sumergida dan tantos beneficios que las multas no pueden tener un efecto disuasorio por muy altas que sean"

A nivel autonómico

El reconocimiento a los acuerdos alcanzados en la Comunidad Valenciana, en materia laboral, como es el Plan Reactiva para que familias vulnerables se beneficien de ayudas al transporte público y de la Renta Valenciana de Inclusión, entre otras prestaciones, también se han abordado en la asamblea. La secretaria general de CCOO del País Valencià, Ana García Alcolea, ha apelado al cambio de modelo productivo en el territorio autonómico "para la creación de trabajo decente".

Y para lograr este objetivo, ha pedido a los delegados sindicales a que voten en los comicios del próximo 28 de mayo y "puedan defender sus derechos e intereses", después de haberse reunido Comisiones Obreras con todos los candidatos autonómicos y locales para trasladarles sus reivindicaciones. Entre los deberes que han puesto a los políticos destacan el refuerzo de los servicios públicos para que sean de calidad, así como el cambio de financiación autonómica "para lograr más recursos para repartir más y mejor y el cambio de modelo productivo", ha señalado Ana García.