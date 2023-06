Una buena idea. Es lo único que se necesita tener para conseguir que ese «sueño» se convierta en una realidad tan tangible como una empresa o un negocio. No es fácil emprender, pero hay quién lo hace un poquito más sencillo. Es el caso del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche.

Cada año llegan allí tanto emprendedores que desarrollan investigaciones de la propia universidad y quieren crear una spin-off, como quienes buscan ayuda externa para poder acelerar su startup.

Un centenar de proyectos son tomados en cuenta cada año por el Parque Científico de la UMH, ayudando a su incubación, crecimiento y viabilidad, con asesoramiento y financiación. Incluso, ofreciendo un espacio en sus instalaciones como sede física.

Las aeroespaciales PLD Space y Emxys, la empresa de cosméticos veganos Velet Cosmetics u Oscillum, que ha creado una etiqueta inteligente para alertar visualmente del estado de descomposición de un alimento, son algunos ejemplos de éxito nacidos en el seno del Parque Científico de la UMH tras llegar sus promotores con una idea.

Programas de ayuda

En el área de emprendimiento es donde nacen los proyectos. Allí llegan los emprendedores con su idea que quieren desarrollar. El Parque Científico tiene siete programas de ayuda a emprendedores, y como buque insignia está su maratón de startups, con 13 ediciones, la última con inscripción abierta hasta octubre. De la maratón salen la mayoría de proyectos que luego consolidan la empresa gracias a la formación, financiación y otras herramientas.

Se presentan entre 60 y 80 proyectos y se selecciona la mitad. El fin es que se constituyan como una empresa en la que después la UMH participa con un 5%. En el caso de las spin-off esa participación es obligatoria, y en las startups las que ganan la maratón. «Muchas veces llegan sin experiencia y vemos si hay mercado detrás o si su producto es bueno», explica Javier Sancho, responsable de Emprendimiento.

El primer requisito es que sea una idea innovadora, ya sea del ámbito tecnológico o de otros sectores, como el calzado o la piedra, por ejemplo. «Les asesoramos para que hagan el ABC inicial, como es validación de mercado, valorización de producto y diseño y modelo de negocio», añade, y reciben la ayuda de mentores internos del propio parque. Incluso, les ponen en contacto con patrocinadores. «Al final es acelerar y madurar más rápido la idea para que esa idea de negocio competitivo, se afiance», indica.

Algo que se mira mucho es el encaje en el mercado. «Ninguna empresa va a funcionar si no tiene un producto que encaje con un mercado dispuesto a comprarlo, y tiene que ser rentable», manifiesta el encargado de Emprendimiento.

Después se hace una hoja de ruta y se ofrece el apoyo del departamento de Prototipado para obtener en 3D los prototipos de ese producto innovador y que sea ya tangible y demuestre que puede funcionar. Esto les ahorra mucho dinero.

En la maratón se reparten hasta 58.000 euros que sirven a las startups seleccionadas para arrancar y poder constituirse como empresa y patentar su producto. «Tenemos un tejido industrial tradicional, pero debe innovar para ser competitivo a nivel global, y a eso ayudamos, igual que potenciar que nuestros alumnos desarrollen proyectos», indica.

«Hay universidades que se enfocan más en preparar a sus alumnos a encontrar empleo y otras, como la UMH, que también los prepara para que sean ellos los que creen puestos de trabajo, creando startups», destaca.

Otros programas son Acelera UMH para conseguir rondas de financiación o Makers, para inventores.

Prototipado

El laboratorio de prototipado ahorra miles de euros a los «inventores». Permite crear prototipos y moldes en 3D de un nuevo producto agilizando la fase de testeo y lanzamiento.

Una sujeción externa para marcapasos, de la startup ICU Medical Technologies, un dispositivo de inflado automático para operaciones de angioplastia, de Valux Medical, la recreación de las joyas y vestimentas de la Dama de Elche, de la Cátedra Dama de Elche de la UMH o cascos a medida para pilotos mundialistas de motociclismo, de MT Helmets. Son solo algunos de los prototipos que han salido del Laboratorio de Prototipado.

El Parque Científico de la UMH lo puso en marcha para agilizar el lanzamiento de productos innovadores. Busca facilitar a empresas, emprendedores e investigadores, tanto de la comunidad universitaria como externos, el desarrollo de versiones tempranas de nuevos productos, piezas o componentes, con una mayor rapidez y a costes más reducidos, agilizando así la fase de testeo y de lanzamiento.

Piezas que utilizan las empresas aeroespaciales Emxys y PLD Space salen primero de aquí antes de poder fundirse en otros materiales mucho más caros, o partes de exoesqueletos. «El inventor viene con la idea de lo que quiere hacer y hacemos el diseño y los primeros prototipos desde cero», explica Álvaro Alhama, responsable de este área, quien destaca el abaratamiento de costes que se consigue.

«La mayor ventaja es el acompañamiento que hacemos al emprendedor, inventor o grupo de investigación para conseguir desarrollar su prototipo que cumpla la funcionalidad que venían buscando», señala mientras saca de una de las impresoras 3D uno de los últimos proyectos junto a Ericka Matos, estudiante de la UMH.

En el laboratorio cuentan con una fresadora que trabaja con distintos materiales como madera, fibra de carbono o plásticos, impresoras 3D de resina o de filamento, o escáneres en 3D. «Permitimos hacer moldes muy precisos con materiales más económicos que ahorran miles de euros en pruebas a los clientes, que consiguen probar la funcionalidad del producto innovador», destaca.

Impulso

El Parque Científico de la UMH cumple 15 años en los que ha impulsado más de 160 empresas y creado actualmente más de 300 puestos de trabajo cualificado, además de haber asesorado a más de 1.600 emprendedores.

No todos los proyectos triunfan. De hecho, la mayoría no conseguirán superar sus primeros años de vida. «Un 80% de las nuevas empresas desaparece en los primeros cinco años de existencia, esto es común en el mundo empresarial», señala Sergio Román, director de Desarrollo Empresarial del Parque Científico de la UMH.

No obstante, en este centro ponen todo lo que está en su mano para que cada proyecto triunfe. Actualmente hay activas 39 startups y 24 spin-off.

Al área de Desarrollo Empresarial llegan las startups y spin-off ya para su última etapa de desarrollo. Lo principal es conseguir financiación y un lugar para establecerse, que ofrece el propio Parque Empresarial, desde 20 metros a 200, dependiendo de sus necesidades de infraestructura.

En uno de los edificios del campus de Elche hay salas de «coworking» para que trabajen las que menos espacio necesitan. El resto están en otro edificio donde el Parque Científico pone a su disposición, incluso, laboratorios o salas de reuniones.

«Llegan empresarios con la ‘L’ y aquí demandan servicios como líneas de investigación pública y privada, a lo que les ayudamos», explica Román. Está Vincle Capital, un club de inversión promovido por los parques científicos de la UMH y la UA, que financia iniciativas con 25.000 euros de media.

También les ayudan con el «networking», facilitando a esas incipientes empresas una red de contactos. «Somos facilitadores para la financiación, la infraestructura y el contacto entre las empresas que se instalan, los investigadores y los estudiantes, buscando clientes y hasta personal», señala Sergio Román.

El perfil de empresas que hay en el Parque Científico es muy transversal, desde ingeniería, a biotecnología, o desarrollo de software. Para ellas, esta impagable ayuda que presta el Parque Científico de la UMH será imprescindible para poder «volar» solas y alcanzar el éxito empresarial.

«Llegamos con un esbozo en un papel»

Dos jóvenes abogados egresados de la UMH crean una app que tramita las ayudas públicas.

Cuando Pablo Ferrández y Francisco Mas llegaron con un esbozo al Parque Científico de la UMH con su creativa idea de crear una web que permita a los usuarios saber qué ayudas públicas le corresponden y ahorrarles el farragoso proceso de solicitarlas, nunca se llegaron a imaginar que acabarían ganando la última edición de la maratón de startups con un premio de 10.000 euros que impulsará su proyecto. Estos dos jóvenes abogados son los impulsores de Tu Trámite Fácil.

Y están triunfando. En tres meses ya han conseguido que 150 clientes reciban más de 100.000 euros de ayudas que les correspondían. «Lo que más nos está costando es generar confianza, la gente piensa que es una estafa, pero nada más lejos de la realidad, estamos avalados por la universidad, que participa con un 5% en el capital social», señalan. «Es un gran socio la UMH, tenemos su respaldo y sus servicios de asesoría jurídica o tutoría», destacan.

El Parque Científico, tras comprobar que era una idea innovadora y factible, les está ofreciendo mentoría y asesoramiento. «Llegamos con un esbozo en un papel y un lápiz y ahora tenemos una página web con el proyecto en pleno funcionamiento, gracias al Parque Científico», destacan. Les asesoraron sobre cómo podían hacer los formularios para la petición de ayudas y la plataforma de cobro segura. Su sede la tienen allí.

«Tenemos un sistema de robotización mediante el cual hacemos todos los trámites, con el certificado electrónico cotejamos los datos de cada cliente que están dentro de la Administración con las ayudas públicas que hay», explica Mas. «Nos llevamos una pequeña comisión de la ayuda que el cliente reciba, si no la obtiene no cobramos nada, aunque sí pedimos por adelantado una pequeña cantidad para poder seguir financiándonos, que devolvemos si al final no se obtiene esa ayuda, algo que no ha ocurrido hasta el momento», añade Ferrández.

Introduciendo los datos en un breve formulario en su web el sistema comprueba si se es beneficiario de una ayuda pública. Permite realizar trámites para obtener el bono cesta, el bono cultural, el paro, el alquiler, el ingreso mínimo vital o la ayuda de 100 euros por hijo, entre otros. «La idea surge tras ver en las noticias que la gran mayoría de ayudas, prestaciones y subvenciones que salen no se llegan a otorgar, solo en 2022 quedaron más de 3.000 millones de euros sin repartir por la desinformación, la burocracia y los escasos plazos que dan», explican estos emprendedores.

A diario miran los boletines oficiales para saber qué nuevas ayudas se han aprobado y qué requisitos se piden para incorporarlas al sistema.

Su esfuerzo ha echado el resto. «Esto no nos lo regalan, durante meses hemos estado trabajando diez horas cada día para desarrollarlo, requiere mucho esfuerzo y dedicación», zanjan.