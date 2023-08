Un enorme dispositivo policial, el más grande que se organiza cada año en la ciudad de Elche, garantizaba al cierre de esta edición la seguridad en la noche más larga de las Fiestas de Agosto, la de la Roà, donde la tradición de velar a la imagen de la Virgen, que acaba de morir en la representación del Misteri d’Elx, se une con la celebración del ocio que se extiende en el penúltimo día de actividades y que literalmente empalma con el amanecer del día 15 al punto de que para unos termina (los jóvenes) mientras otros (los amantes de las tradiciones) tendrán continuidad durante la jornada de hoy con algunos de los momentos más bellos del drama asuncionista.

Velar a la patrona

Son las dos formas que tienen los ilicitanos de no dormir: velando a su patrona o divirtiéndose en las barracas en una oferta de ocio descomunal. Doscientos agentes de la Policía Local, la mitad de la plantilla, estaban anoche repartidos en un espectacular cordón de seguridad que se iniciaba en los mismos accesos a la ciudad desde horas antes para facilitar los accesos. La Comisaría puso cerca de un centenar de policías, incluyendo un grupo de Antidisturbios desplazados para la ocasión desde València y que fijaron en la barraca su punto de actuación más importante.

Seis de la mañana

Hasta las seis de la mañana podían estar abiertos todos los establecimientos, pero la principal preocupación se centraba para la Policía Local en los denominados puntos «calientes», aquellos donde se esperaba una mayor aglomeración, como la barraca municipal, donde se preveía evitar que superara el aforo, que era de 11.000 personas (creando una segunda cola de acceso para un máximo de 8.000 personas). La barraca ha sido todo un éxito pues ha completado prácticamente todos los días de actos su aforo, que se ha quedado pequeño y que probablemente será objeto de un replanteamiento para futuros años. También la calle Maestro Albéniz, la Plaza de la Merced, Alpujarra, Ferrández Cruz o Jaime I eran aspecto de principal vigilancia por la enorme aglomeración de gente joven que ha acudido todos los días de fiesta, máxime con las barracas de los bares en las calles.

Ofrenda de flores

Y no solo consistía en ver que nada raro ocurriera en una noche donde en la que, a medida que pasan las horas, es más fácil que todo se complique. También había que estar atento a todos los actos que se organizaban, desde el punto de vista de la tradición secular, como la Ofrenda de Flores que comenzó a las 20 horas, impulsada por la Gestora de Festejos y que sirvió como primer homenaje de los festeros a la patrona tras su muerte escenificada sobre el cadafal del Misteri, donde fueron a visitarla toda la noche.

Y ello coincidiendo con la apertura a las ocho de la tarde del Racó Gastronómic, pero también con los Pobladores y su Gran Libación en la Rotonda del Parque, en el Ágora Heliketana, donde también estaba previsto por la noche un concierto. No había rincón del casco urbano que no fuera bullicioso.

Serenata

La serenata a la patrona en la Plaza del Centro de Congresos en honor a la patrona, a las once de la noche, de la mano de varias masas corales, como Illice Augusta, Amics Cantors, Centro Aragonés y Asociación Coral y Cultural de Elche, dio paso a la Roà religiosa en sí a su término, sobre la medianoche, y que gira en silencio alrededor de la basílica, por el corazón de la ciudad, en la cual los ilicitanos más fervientes no dejan ni un momento sola a su patrona portando una vela en señal de duelo y pesar; mientras, a su alrededor el gentío y el bullicio festivo forma un contraste de agridulces difícil de explicar si no se ve. De forma paralela, se encendieron para dar realza a la tradición de la Asunción luminarias en la Calahorra, Santa María, Palacio de Altamira y en las ruinas de la antigua muralla. Mientras, a esa misma hora arrancaba en la Fiesta Infinita en la barraca municipal, que había abierto una hora y media antes las puertas, en el Hort de Baix la Fiesta Kiss FM o la actuación de Toño en la zona indie del colegio Candalix.

A medida que fueron pasando las horas el olor a chocolate y churros fue ganando porque la tradición también habla de hacerse acompañar con un tazón caliente y dulce el resopón de una noche tan larga.