Mientras los dos operarios de la contrata del Ayuntamiento de Elche se afanan desde primera hora de la mañana en eliminar las marcas viales que aún recuerdan que uno de los dos carriles de la calle José María Buck estaba reservado a los ciclistas, Elisardo Acevedo se muestra aireado y no quita ojo a la máquina que está borrando la huella ciclista. «Me parece muy mal que lo quiten, esto evita mucho peligro a los ciclistas y a los patinetes, que ahora irán por la acera con el riesgo que hay para los peatones, ya verás», nos dice, bastante enfadado.

Este vecino, que vive muy cerca de allí, en la calle Cristóbal Sanz, considera que el Ayuntamiento está «tirando el dinero de los contribuyentes quitando algo que estaba hecho y para ahora ponerlo en otro lado», insiste mientras otro vecino se une a la conversación. En esta zona del barrio del Corazón de Jesús no se habla de otra cosa desde que este lunes se empezara a desmantelar el carril bici segregado, con protesta de medio centenar de ciclistas y vecinos, incluida.

Lo que está claro, es que esta decisión de la Concejalía de Movilidad ha generado una diversidad de opiniones. Unos vecinos se muestran en contra, como Elisardo, pero otros lo consideran una medida acertada y coinciden con el informe de la Policía Local que señala a esta vía como «potencialmente peligrosa» para los ciclistas. «Lo veo bien que quiten este carril porque es una calle estrecha y para cuatro ciclistas que pasan al día no tiene sentido este carril», se manifiesta otro vecino, Paco Martínez.

En su opinión, el Ayuntamiento debería aprovechar el desmantelamiento del carril bici para poner allí más plazas de aparcamiento, «que las que hay son insuficientes», señala, haciéndose entender entre el ruido de la máquina que, imparable, elimina las marcas viales ciclistas.

En ese momento, un ciclista circula por el carril desde Obispo Siuri, con el «pirulí» al fondo en dirección al Sagrado Corazón de Jesús. Se topa de frente con los operarios y, sin saber bien por dónde continuar, decide salir por una de las calles para evitar complicaciones. «A ver ahora qué van a hacer los ciclistas, les viene muy bien este carril, y si ahora ponen bicis y coches a la vez será más peligroso», indica Amparo Mollà mientras observa la escena, a la que le sigue otra similar, pero esta vez protagonizada por un joven en patinete eléctrico.

Tampoco le parece una buena decisión a la ilicitana Carmen Valero «porque no es que pasen muchas bicicletas, pero no le veo una cosa como para quitarla porque las que pasan irán más seguras por ahí, aunque circulan más coches que bicicletas por esta calle», señala.

No obstante, reconoce que desde que se puso este carril bici ha perjudicado a los vehículos. «Les dificulta aparcar porque no tienen mucho espacio, y no hay tampoco mucho movimiento de bicicletas, lo ideal es que lo hubieran dejado como estaba antes de poner el carril bici, pero una vez puesto no veo de quitarlo», añade.

Otros son más contundentes. «Este carril bici no lo usa casi nadie, mejor que dejen circular por aquí a más coches, porque se ha quedado muy estrecho para los vehículos y hemos visto que antes pasaban más por esta calle y eso beneficia también a los comercios», señala un comerciante de la zona que prefiere no identificarse.

Lo que sí parece que coinciden tanto partidarios como detractores del desmantelamiento del carril bici de José María Buck es que esta vía no es de las más usadas por los ciclistas. Puede que esto suceda porque el carril segregado no tienen continuación con otro, se ha quedado como una isla, en la que los usuarios de las dos ruedas se veían obligados a usar otras calzadas y ciclocalles para enlazar con el resto de carriles bici.

Alternativa

¿Y cuál será la alternativa? El Ayuntamiento de Elche convertirá la calle José María Buck en una ciclocalle que deberán compartir conductores y ciclistas. En este caso, al contrario de lo que sucede con las alternativas a la eliminación del carril ciclista de Juan Carlos I que son las ciclocalles de Miguel de Unamuno y de Martín de Torres, en esta habrá dos carriles y uno de ellos será el que sea ciclable, mientras el otro estará reservado a vehículos como hasta ahora.

Eso sí, los usuarios de las bicicletas y de los patinetes deberán, obligatoriamente, seguir el sentido de la circulación que es desde Obispo Siuri a la Plaza de España (Sagrado Corazón) -el carril bici era de ida y vuelta-.

El edil de Movilidad, Claudio Guilabert insiste en que su desmantelamiento y conversión en ciclocalle obedece a los informes de Tráfico «que cuando se hizo no se pidió, ni tampoco otro informe técnico que acreditara que el carril bici debía estar ahí».

Se trata de un carril provisional que el Ayuntamiento pagó con sus fondos. «Fue fruto de la improvisación», critica Guilabert. «¿Por qué la anterior edil de Movilidad, Esther Díez, no conectó en dos años este carril segregado con otros?», se pregunta.

Ahora, la nueva ciclocalle de José María Buck se conectará con otras ciclocalles para continuar el anillo ciclista en la zona. «La medida dotará de mayor seguridad a los ciclistas», defiende.