El pleno aprueba por unanimidad el rechazo de la cesión de la Dama por una decisión política y también crear un patronato en el que se trabaje por el regreso del busto y la promoción del yacimiento de La Alcudia.

El hecho de que el alcalde, Pablo Ruz, haya convocado esta sesión extraordinaria "para exhibir unidad frente a la vuelta de la pieza ibérica" ha sembrado las críticas de la oposición, que entendía que este debate podía esperar a la sesión ordinaria de septiembre "porque no tiene nada de extraordinario".

El regidor ha vuelto a insistir en que los informes técnicos que descartan el desplazamiento de la Dama están sin firmar y que "jamás pueden ser vinculantes" y ha afeado al ministro Iceta por bloquear el regreso "cuando su predecesora en 2006 Carmen Calvo, con informes idénticos, también permitió la exposicion temporal en Elche". Ruz destacó que "En Elche la dama no es el maná, no es todo en materia cultura, pero es imprescindible para el presente y futuro y no vamos a renunciar y menos con informes técnicos ad hoc".

Se aprobó durante la sesión la enmienda de Compromís de volver a suscribir el pacto de La Alcúdia para la cesión permanente. La portavoz, Esther Díez, le recordó al primer edil que la demanda ciudadana "existe mucho antes de que usted tomara posesión" y criticó que se le esté dando un "uso partidista" al regreso del busto, al tiempo que reprobó que la reunión con Iceta y las críticas al ministro es una "estrategia contra el gobierno central". Por ello desde la coalición nacionalista recordaron al alcalde que hay mociones de Compromís en el Senado sobre el traslado que el PP ha tumbado.

Técnicos

De igual forma, Díez reprobó que es "equivocado" cuestionar la profesionalidad de los técnicos con el informe: "Creo que hay que tener un debate honesto y tratar a la ciudadanía con inteligencia. Es posible que los técnicos pongan en cuestión que un busto pueda ser transportado, pero aqui entra la política, claro que es un criterio político igual que cuando votaban en contra de las mociones" y por ello entiende que el problema real es que "no se cree en la descentralización de la cultura y el PP no ha defendido nunca la descentralización por muchas banderas a enarbolar." Por ello le pidió a Ruz que el debate no se haga en el pleno si no en las sedes de sus formaciones, "porque si no será el día de la marmota".

La socia de gobierno, Aurora Rodil (Vox) aprovechó su turno de palabra para criticar que en la legislatura pasada se pidió el regreso "con demasiada tibieza" y cree que al no firmarse el informe "se cae en la ambiguedad". Entiende que más allá de un convenio, el patronato puede promover que se haga trabajo permanente para la Alcudia "pero la moneda de cambio no puede ser renunciar a que venga la Dama, hay que luchar por ese sueño pequeño pero inmenso de que vuelva".

Héctor Díez, portavoz del PSOE indicó que todas las corporaciones han intentado el regreso "con mayor o menor éxito" y repuso que el gobierno de Aznar y la ministra Esperanza Aguirre se opuso al igual que el de Gobierno Rajoy en 2015. "Me juego un almuerzo a que no hay declaraciones de Ruz para que viniera la Dama cuando en 2015 negaba el regreso Rajoy".

Desde el PSOE entienden que lo que dijo Iceta "es lo mismo de los últimos años, y ese informe no dice nada distinto de los otros informes".