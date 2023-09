Mayte Criado: «Han desvirtuado el sentido del yoga incluso ridiculizándolo»

Pregunta. ¿Ha perdido el yoga el camino espiritual originario?

Respuesta.Para mi y para el contexto en el que me muevo no, pero como imagen hacia fuera sí, evidentemente. El yoga es argumento hasta para los humoristas y se hacen anuncios de marcas con una imagen como si fuera un camino esotérico, ridiculizando los nombres de las posturas o la filosofía, y las redes también han aportado mucha confusión sobre el yoga como camino espiritual. Se presenta como un yoga de exhibicionismo de cuerpos jóvenes, guapos y guapas y si puede ser de raza blanca mejor…entonces en ese sentido se ha desvirtuado.

P.¿Cómo combatir ese fenómeno?

R.Somos muchos miles de profesoras y profesores los que impartimos clases en nuestros centros y hay una responsabilidad de ofrecer algo más auténtico, más centrado en lo espiritual, que no tiene nada que ver con lo religioso ni lo dogmático ni creencias de allí y aquí si no adentrarnos en nosotros mismos.

P. Este sábado presentará el programa de formación en la jornada de puertas abiertas en la sede de Elche. ¿Qué línea seguirá?

R.La de la escuela internacional, que es una de las más antiguas de España y más prestigiosas porque los programas están creados de acuerdo con la Yoga Alliance y organizaciones internacionales. Con una trayectoria de 25 años se ha ido mejorando la formación hasta obtener la certificación de calidad ISO 9001 que ninguna otra escuela del mundo tiene.

P.¿Ayuda esta disciplina a superar situaciones complicadas?

R.Me dedico precisamente dentro del yoga a trabajar los procesos de situación de sufrimiento de final de vida y lo hago con personas que están enfermas, que tienen procesos complejos físicos y emocionales como duelos. El yoga es muy transformador porque ofrece la oportunidad de explorar dentro de nosotros a través del cuerpo, del trabajo con el cuerpo, y el alcance de esa exploración, que si está guiada de una manera, sin condicionar, con sensibilidad y respeto la persona encuentra mucho refugio en ese tipo de sesiones. Se puede encontrar alivio físico y emocional, beneficios a nivel de procesos mentales y a nivel fisiológico y de fortaleza, claro que el yoga no te cura una enfermedad, ojalá te resolviera un problema real pero te ayuda a estar en tu realidad de otra manera.

P.¿Hay límites para practicarlo?

R.Para mi no, lógicamente si solo te dedicas al yoga de saltar y eso hasta yo estoy excluida con mi edad, pero el yoga auténtico todo el mundo puede practicarlo. El yoga es vivir con mayúsculas.

P.¿Es cada vez más atractivo para huir del estrés y la dependencia de las tecnologías?

R.Dentro de esta vorágine de las redes, de esta sociedad consumista de ritmos infernales y de autoexigencia muchos entran en el yoga y entran a continuar con el mismo ritmo. Cada vez están más de moda los yogas exigentes, frenéticos y de aceleración porque a nadie le gusta parar, pero el yoga es parar.Pregunta

P.¿Debería promoverse como actividad extraescolar desde la infancia?

R.Hay padres que lo están haciendo pero no todos los centros dan clase de yoga para niños, y no todos los que los dan verdaderamente hacen algo coherente, porque no es solo jugar y entretener. Tenemos especialización de yoga en la educación para que intentemos que si está presente el juego aprenda el niño a relajarse, respirar y regular sus emociones.Pregunta

P.¿Hay más demanda de instructores?

R.En los últimos cinco años han aflorado muchas formaciones y como no es algo que esté regulado porque no es obligatorio el certificado de profesionalidad hay espacios donde no se prepara responsablemente a los instructores. Hay mucha gente diciendo que es instructor de yoga que no tiene la preparación. El certificado de profesionalidad tenía vocación de regulación pero no está siendo así. Las personas que se quieren formar deberían asesorarse bien y confiar en escuelas con trayectoria y programas que cuestan un dinero porque si quieres comprarte una lavadora tienes que desconfiar de la que vale 100 euros.

P.¿Qué efectos tiene esta falta de regulación?

R,Hay muchísimas lesiones causadas por el profesorado de yoga, y es posible que se deba a la escasa preparación que hoy en día tiene cualquiera que se pone a dar clase. En una sesión puedes darte cuenta si esto es válido o si te causa alguna molestia, si te proponen algo que sabes que no deberías hacer, el problema es que tenemos muy idealizados a los profesores.Nuestro principal lema es que el yoga tiene que adaptarse a ti y tienes que encontrar tu espacio dentro de las propuestas que hay, que son muchísimas.

P.¿Qué mitos hay?

R.Que el profesor sea el gurú de turno, como una especie de santo o que si no tienes flexibilidad no puedes practicar, claro que puedes, si no los primeros yoguis serian contorsionistas. O luego eso de que como tengo estrés y mi mente no para el yoga no es para mi.El yoga es autoindagación y autorrealización sin competición porque no es un deporte.