"El calzado en Elche es muchas más cosas, es parte activa de los cambios. Es innovación, es moda, es conexión, es talento y es planeta"

José Navarro, fundador de la firma de calzado Gioseppo, José Navarro, fue el protagonista del pregón de los actos en honor a San Crispín, patrón de los zapateros, que se conmemora este fin de semana. Al mismo tiempo sirvió como un homenaje del sector, algo que destacó la presidenta de FICE, Rosana Perán, en el acto, al que acudieron responsables municipales, como el alcalde, Pablo Ruz, también la presidenta de la Asociación Valenciana de Industrias del Calzado (AVECAL), Marián Cano, han asistido al acto junto a numerosos familiares y amigos del pregonero. También estuvieron presentes los integrantes de la Asociación de Amigos de San Crispín, con su presidente, Juan Manzano, al frente.

Tal y como ha destacado Rosana Perán “como presidenta de FICE y como ilicitana es para mí un honor presentar hoy al pregonero de San Crispín 2023, José Navarro, uno de los empresarios fundamentales para entender la transformación de la industria del calzado en las últimas décadas y los valores que ahora la caracterizan como son la calidad, el diseño, la sostenibilidad y la innovación”.

Eterno optimismo

La presidenta de la patronal del calzado ha señalado que “José Navarro es un empresario con un perfil personal muy particular, caracterizado por su eterno optimismo y por su entusiasmo por la vida. Posee una fuerza vital que a lo largo de su trayectoria le ha hecho superar todas las dificultades con una sonrisa en el rostro. Basta con prestar atención a los lemas de Gioseppo como ‘Have a nice day’ o ‘Lo bueno está por llegar’, toda una declaración de intenciones de la firma ilicitana y su filosofía”.

El pregonero explicó cómo su mujer, Esperanza Pertusa, y sus hijos José Miguel, Germán, Esperanza y Jorge, han sido fundamentales en el nacimiento y desarrollo de su empresa

Por su parte, Navarro, en su pregón, destacó el papel que ha jugado y juega la empresa familiar en el desarrollo de la industria zapatera en Elche. El pregonero ha narrado como su mujer, Esperanza Pertusa, y sus hijos José Miguel, Germán, Esperanza y Jorge, han sido fundamentales en el nacimiento y desarrollo de Gioseppo.

"Entre zapatos"

“Llevo más de 65 años entre zapatos. He sido trabajador de fábrica, empleado de multinacional, directivo, socio, emprendedor y empresario. He visto cambiar el mundo y he visto como la industria del calzado ha sabido adaptarse a las profundas transformaciones de nuestra sociedad. Pero la nuestra no es solo una historia de resistencia. El calzado en Elche es muchas más cosas, es parte activa de los cambios. Es innovación, es moda, es conexión, es talento y es planeta. Tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestro sector”, ha señalado el pregonero.

Por su parte, el alcalde, Pablo Ruz, ha elogiado el papel que ha desarrollado toda una generación de empresarios, entre los que se encuentra José Navarro, en la transformación de la industria ilicitana y de la ciudad.

"El calzado en Elche es muchas más cosas, es parte activa de los cambios. Es innovación, es moda, es conexión, es talento y es planeta" José Navarro - Fundador de Gioseppo

Romería

Los actos en honor a San Crispín continúan con la realización de los triduos los días 19, 20 y 21, y con la Ofrenda Floral desde la Plaza Barcelona. Las actividades en honor al patrón de los zapateros se cerrarán este domingo con la tradicional romería que partirá de la Parroquia Madre de Dios, en el barrio de El Toscar, a las 9:30 horas.