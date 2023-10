La sentencia que avala la rescisión del Mercado Central de Elche, la segunda que se produce sobre el mismo asunto y en los mismos términos, dictada por el TSJ de la Comunidad Valenciana y que viene a ratificar la dictada por el juzgado de lo Contencioso de Elche, sigue dando que hablar. Este jueves Contigo Elche ha pedido en un comunicado que todos los protagonistas de la decisión: PSOE y Compromís, que decidieron la ruptura del contrato, pero también el PP (de Mercedes Alonso), que decidió iniciar el proyecto, pidan disculpas a los ilicitanos que son, en definitiva, los que va a tener que pagar las consecuencias de las decisiones políticas que, al cabo de una década, tienen al antiguo edificio cerrado y como testigo mudo.

Pero, ¿cuánto va a costar la decisión política?. El PSOE, cuando se dictó la primera sentencia hace dos años, po boca del entonces alcalde, Carlos González, dijo que serían unos 300.000 euros, que el actual concejal responsable de la asesoría jurídica, José Navarro, quien el martes ofreció una rueda de prensa para dar a conocer el fallo, asegura que la indemnización que debe cobrar la concesionaria, Aparcisa, rondará los 400.000 euros. Pablo Ruz, cuando era el jefe de la oposición, llegó a cifrarla en 12 millones de euros la indemnización y aseguró que la reclamaría a los ediles del entonces equipo de gobierno.

¿De dónde sale esta cifra? Pues de una interpretación de lo que suponía aquel contrato, firmado por el PP al final de su mandato, en 2015, que era por 10,4 millones de euros más IVA a cambio de la explotación durante 40 años de un aparcamiento subterráneo más la remodelación del propio edificio. Ahora se interpreta que esta cifra de 400.000 euros es un 3% aproximadamente de ese contrato y el porcentaje de "la prestación dejada de ejecutar" a la que da derecho indemnizatorio la sentencia. Lo que fuentes del PP descartan es que se vaya a reclamar a los socialistas y a los ediles de Compromís que ellos paguen esa indemnización, pese a lo que hace dos años dijo Pablo Ruz. Los populares han buscado jurisprudencia al respecto y no la han encontrado porque la decisión de la rescisión está avalada por un juzgado y, ahora también, por el TSJ.

Rescisión por PSOE y Compromís

Pero el portavoz del PP, Javier García Mora, sumó otra factura que no es tan visible, pero que es mucho más elevada: 14 millones de euros y lo hizo para que los socialistas "no se sigan felicitando por este segundo fallo" que viene a avalar, como la primera, que la rescisión que PSOE y Compromís realizaron estaba ajustada a derecho. El exconcejal popular sí suma otras cantidades a la que nadie ha dado importancia y que no son pequeñas si el edificio quiere salir de su actual estado. Por una parte, un millón de euros que Aparcisa tendría que haber puesto para otras obras en la ciudad como mejora a cambio de la concesión. Dinero que habría ido a parar a la peatonalización de la Corredora y de la Plaça de Baix, lo que fue ejecutado en 2019 con fondos municipales y con una cifra final del coste sobre la que hubo controversia porque el gobierno de PSOE y Compromís, durante la realización, añadió modificaciones al proyecto, algo que denunció en su momento los populares.

García Mora añade 5.000 euros más de gastos de abogados en el proceso judicial, pero lo que realmente encarece esa factura es que la reforma del Mercado Central ya no va a pagarla la concesionaria sino los ilicitanos. De hecho, el alcalde, Pablo Ruz, ha asegurado que comenzará con el proyecto en el primer trimestre del próximo año. Este jueves se ha sabido que el proyecto costará 300.000 euros, otra cuestión será saber el precio del nuevo inmueble y todo lo que ello lleva aparejado. En una comparecencia el miércoles, el portavoz del PP aseguró que costará 13 millones de euros. Y, ¿de dónde sale esta cantidad? El PP lo tiene claro: de hacer lo que Aparcisa no ha podido hacer por esa ruptura de contrato y que hubiera tenido un coste cero para Elche. Un nuevo mercado y un aparcamiento al que, según el responsable del PP, no renuncian en la plaza de la Fruïta.

Segunda sentencia

Hay dos cuestiones sobre las que nadie ha hablado ni con la primera ni con la segunda sentencia. Una es ¿qué pasa con todo el dinero que Aparcisa invirtió en Elche para el proyecto: catas, construcción de un mercado provisional o seguridad?. Esta factura, que diversas fuentes cifran con seis ceros, no aparece por ninguna parte y la empresa, a preguntas del diario, no aclara. Como tampoco la de qué cantidad ingresó por las tasas pagadas por los placeros. La segunda cuestión es que la primera sentencia dictaba que los asentadores del mercado tendrían un derecho para mantener los negocios por 40 años desde la fecha del contrato; es decir, desde 2015 hasta 2055, pero, ¿qué pasa con el resto, con aquellos que rechazaron marcharse a las instalaciones provisionales?

"El Partido Socialista se enorgullece de haber roto un contrato que ahora nos cuesta 400.000 euros a todos los ilicitanos, aun así, defienden que han hecho buena gestión por no ser una indemnización millonaria (...) Los anteriores gestores son responsables políticos de este desembolso económico. ¿Piensan en todas las ayudas que se podrían pagar con el dinero que ha tirado el anterior equipo de gobierno de PSOE y Compromís?”, dijo el miércoles García Mora en su comparecencia, en la que citó esa otra factura desglosada. El Partido Popular pide responsabilidad y explicaciones al anterior equipo de gobierno, “porque íbamos a tener un mercado nuevo con el beneplácito de los placeros, con aparcamiento y servicios para la ciudad y 10 años después no tenemos nada, solo una sentencia que nos obliga a pagar miles de euros”, insistió.

Ahora queda por saber si habrá un tercer capítulo, un recurso ante el Supremo por alguna de las partes en litigio que lo único que asegura es que se seguirá hablando de este asunto durante varios años más a no ser que la sala inadmita un procedimiento que tiene más visos de ser dilatorio que encontrar justicia a la ya dictada.