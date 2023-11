La Unión Nacional de Entidades Festeras plantea crear su propia sociedad de derechos de autor ante la "asfixia" a la que se ven sometidos por el incremento de las tarifas de la SGAE (Sociedad General de Autores y Editores).

Desde la Undef han acordado remitir al Ministerio de Cultura una carta detallando la problemática que llevan registrando en los últimos años y que se ha venido agraviando con subidas de las cuotas. Aseguran que se está incumpliendo el convenio que se firmó con la sociedad en 2008 y que no se están admitiendo las propuestas que los festeros hacen.

Así lo ha expuesto este domingo la presidenta de la Undef. Pepa Prats, acompañada del letrado de la unión, Rafael San Jerónimo, en una reunión en la que estaban convocadas las federaciones festeras en el marco de Expofiesta en Fira Alacant (antigua IFA).

La representante ha manifestado su enfado con la SGAE porque explica que llevan muchos años, incluso antes de la pandemia de coronavirus, negociando las tarifas "y no se ha avanzado prácticamente nada". A este respecto, Prats apunta que se han enterado de que las fiestas de Moros y Cristianos son las que más pagan de toda España, "mucho más" que otras celebraciones que tienen gran acompañamiento musical como las Fallas de València, Hogueras de Alicante o incluso la Semana Santa de Sevilla, han referido desde la entidad, y que lo ven un sinsentido.

20% presupuesto

Hay federaciones festeras como la de Novelda que explican a este diario que un 20% del presupuesto anual tiene que ir dirigido para pagar derechos de autor, una cantidad que consideran "injusta" porque lo que reciben los propios festeros es "irrisorio".

Medidas

Por ello desde la Undef plantean una serie de medidas que le han ido planteando los socios de las 79 entidades adheridas para dar con la solución más beneficiosa para todos. Aunque no hay nada definido, adelantan que la Undef se va a poner en contacto con otras entidades gestoras como la Sociedad Española de Derechos de Autor (SEDA) para valorar las tarifas, no descartan crear su propia sociedad de derechos de autor exclusiva para piezas de Moros y Cristianos, como pasodobles y marchas de los dos bandos o incluso acudir a piezas de dominio público que no estén sujetas a la tarifa de derechos de autor.