«Creo que los Juegos de París pueden ser un escenario de tregua entre Palestina e Israel»

¿Se están haciendo los deberes en el deporte en materia de sostenibilidad?

Está habiendo transformación en el mundo del deporte hacia productos sostenibles, como uniformidad, materiales deportivos e instalaciones más sostenibles, que va unido a un cambio de regulación, en el caso de Europa, muy avanzada respecto a otros territorios. Se han suprimido plásticos de un solo uso, los césped artificiales estarán prohibidos a partir de una fecha, eso hace que el consumo de esos bienes del deporte tenga que cambiar y hay una industria de lo sostenible.

¿Cuáles son los avances más notorios en la última década?

Hay una reglamentación, una Agenda 2030 donde muchos países firman compromiso de reducción de emisiones de CO2, y cada vez somos más responsables. Llegará un momento en el que no hablemos de sostenibilidad porque será una manera normal de vivir como en España no se habla ahora de analfabetismo, que hace bastantes años había. Se está actuando para reducir la huella, como por ejemplo teniendo reuniones y desplazamientos únicamente necesarios o reducir consumo de energía de papel y tóner con la transformación digital

¿Cuál es la mayor problemática?

Nuestro caballo de batalla es el consumo de la movilidad y lo textil, es donde más generamos huella de carbono y de agua. No solo hablamos de emisiones de CO2 si no cómo se está consumiendo el agua, la que se va regando campos de fútbol o golf y la que no se ve por el consumo de un catering o en el textil, ahí se tiene que mejorar mucho, sobre todo en la movilidad. Cuando tengo que trasladar una delegación olímpica a París vamos en avión y puedo ir en tren, pero a los Juegos de los Ángeles voy a tener que ir en avión sí o sí, ahí es donde emito las mayores emisiones de CO2.

¿Y cómo remediar ese efecto?

No puedo ir en globo pero afortunadamente como esto es un tema transversal el sector de la aviación está en un proceso de descarbonización. Iberia es partner del COE y está invirtiendo en aviones más sostenibles, se ha reducido mucho el peso, y todas las petroleras trabajan en sacar al mercado carburantes sostenibles. La descarbonización del sector aéreo será una realidad en el 2050 cuando ir en un vuelo transoceánico suponga cero emisiones, es algo que no depende de nosotros pero nos beneficiaremos.

Conflicto

¿Podrán participar en los Juegos de París los atletas de Israel y Palestina en medio del conflicto?

Uno de los estandartes de los Juegos Olímpicos es que es un momento de reconciliación entre las diferencias. Los Juegos Olímpicos de Pionyang fueron una reconciliación temporal o acercamiento entre Corea del Sur y del Norte, creo que los de París pueden ser un escenario perfecto para la reconciliación de las diferencias entre los diferentes pueblos. No es fácil porque hay un conflicto pero si nos vamos al espíritu olímpico es un momento de tregua, paz y acercamiento.

En términos de sostenibilidad, ¿se tendría que elegir mejor a las ciudades sede de los Juegos Olímpicos?

Hay que tener que dar la oportunidad a otros países y territorios que vean en los juegos olímpicos un modelo de transformación de la ciudad o posicionamiento del país. Eso lo vimos en Barcelona 92 cuando se transformó totalmente la ciudad y se posicionó. Ahora todo es más global, las compañías de infraestructuras, constructoras, telecomunicaciones pueden actuar en cada país y las intervenciones pueden ser lo más sostenibles posibles. A lo que habría que tender es a buscar que después de los Juegos la sostenibilidad no sea solo medio ambiental si no económica, montar elefantes blancos que luego se quedan vacíos y no se les va a dar uso posterior es una locura, porque te has gastado mucho dinero y esa infraestructura no va a tener segundo uso.

¿Cuál es el ejemplo más sangrante?

Por ejemplo el de Atenas 2004. El aeropuerto se transformó y fue muy importante pero hay otras infraestructuras que da pena verlas. En Río de Janeiro también ocurrió…luego todo depende de la estrategia de cada país. Luego también está la opción de infraestructuras temporales que se montan y desmontan.