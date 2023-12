El concejal de Movilidad Urbana de Elche, José Claudio Guilabert, confirmó al diario este lunes que los conductores municipales de todos los departamentos tendrán que someterse a cualquier control de alcohol o drogas, como el resto de ciudadanos, si son requeridos por los agentes de la Policía Local de forma aleatoria y dentro de su jornada laboral. Esto, que parece que sería lo lógico, hasta ahora no se estaba realizando o al menos a rajatabla. Las declaraciones del responsable municipal se producen después de que el diario publicara el pasado domingo que tres conductores adscritos a la empresa de autobuses urbanos dieron positivo en sustancias estupefacientes en unos test realizados de forma aleatoria que se realizaron en colaboración con la concesionaria y la propia Policía en un día cualquiera laboral y en mitad del trabajo. Los tres empleados, después de confirmarse el resultado de la primera prueba al cabo de unos días, cuando se realizaron los contraanálisis, fueron despedidos.

El concejal considera que en estos casos hay que actuar sin miramientos porque «está en juego la seguridad de las personas» y en su opinión es especialmente inadmisible que alguien que trabaje para la administración lo pueda hacer bajo la influencia de sustancias alcohólicas o drogas. El Ayuntamiento de Elche conocía perfectamente estos hechos aunque había optado por no dar publicidad por la repercusión negativa que habría tenido. Se da la circunstancia de que el anuncio se produce en pleno diciembre, un mes donde la Jefatura Local aumenta el número de pruebas aleatorias que se producen, no ya los fines de semana sino incluso muchas tardes, en busca de conductores que vienes de comidas o cenas de navidad, donde el consumo de alcohol, principalmente, se dispara y con ello los peligros al volante.

Los estupefacientes se enmascaran peor porque su eliminación del organismo es más lenta, incluso dura varios días

Solución

Someter a controles es la única solución para intentar frenar un problema que por desgracia va en aumento por muchos motivos. Principalmente, porque hay más droga en circulación que nunca. Pero además desde el final de la pandemia las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han detectado un incremento del número de consumidores, lo que no descartan que haya tenido que ver, incluso, con el confinamiento. Pero para el caso de los conductores profesionales, siendo lo más grave el hecho de que puedan llevar a personas o poner en riesgo a otros compañeros, se da la circunstancia añadida de pensar que tienen un falso control de la situación y que a ellos, además, no les tocaba.

Si son consumidores de alcohol, este hace efecto a muy corto plazo; pero con las drogas, sus efectos duran varios días porque no se eliminan del organismo con tanta rapidez. La respuesta de «hoy no he consumido» o «desde el fin de semana no he consumido» es perfectamente compatible con saber por un agente en un control que acaba de dar positivo. De hecho, hace mucho tiempo que los agentes alertan de un porcentaje de positivos en controles de drogas mayor que de alcohol entre los conductores.

Los análisis efectuados de forma aleatoria de lunes a viernes detectan más cocaína o hachís que alcohol en sangre

Se da el caso, explica un portavoz policial, que una persona drogada al volante no tiene por qué presentar ningún síntoma de conducir bajo los efectos pero dar positivo. Y este es uno de los principales problemas legales que existen: qué influencia ha tenido si no se ha visto envuelto en accidente alguno. Es más, incluso siendo parte de uno, se debe establecer una relación de causalidad que nunca es fácil.

Malestar

Para el caso de los tres conductores, se da la circunstancia de que era la primera vez que se realizara de esta forma. Una labor que ha causado un profundo pesar en la empresa y en el propio Ayuntamiento de Elche. La forma en la que se ha actuado, y el castigo empleado, no deja lugar a dudas cuál es la respuesta que se tiene que dar. Los trabajadores que se sometieron en un día a las pruebas, una veintena, habían subido como cada día a sus autobuses y se encontraban circulando cuando en una parada se encontraron a compañeros que iban a sustituirlos. Unos agentes les acompañaron a un vehículo donde, de forma discreta, se les realizó la prueba, mientras sus autobuses continuaban camino sin que, en tres de los casos, los pasajeros supieran que al volante iba una empresa que había consumido droga. Ese mismo día se obtuvo el resultado, se les apartó del trabajo y se esperó al contra análisis que, como era de esperar, iba a confirmar los positivos. Solo cabía los despidos, según fuentes municipales.