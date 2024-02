Los Cines Odeón proyectarán desde este miércoles hasta el domingo la película Un amor, dirigida por Isabel Coixet y galardonada con el Premio Feroz Zinemaldia 2023. Los horarios de las sesiones son a las 17:30, a las 20:00 y a las 22:30 horas. Coixet cuenta la historia de Nat, una joven que se ve obligada a aceptar una inquietante proposición sexual que le hace su vecino. En cuanto al ámbito musical, el espectáculo The Divas Experience reunirá las mejores versiones de artistas internacionales como Beyoncé, Rihanna, Lady Gaga o Jennifer López. El musical tendrá lugar este viernes a las 20 horas en el Gran Teatro de Elche y las entradas tienen un precio de 22 y 27 euros.

GRAN TEATRO

Una semana nada más, de Michel Clement

El argumento se centra en dos jóvenes, Sofía y Pablo, que viven juntos desde hace cuatro meses, pero Pablo ya no la aguanta. No aguanta su orden, no aguanta sus libros, no aguanta su timbre de voz, nada que no se pudiese solucionar teniendo una conversación con Sofía y rompiendo la relación, pero Pablo no quiere cargar con la ruptura, quiere que sea ella la que se marche. Sofía está loca por Pablo, adora su trabajo en la librería y no aguanta a Martín, el mejor amigo de Pablo. No es que le parezca insoportable, no le aguanta simplemente porque ocupa demasiado espacio en su relación. Tres son multitud y Sofía quiere a Pablo solo para ella.

Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 22 euros y la sesión tendrá lugar este domingo, a las siete de la tarde.

L' ESCORXADOR

Concierto: Aiko

En el ámbito musical, además del espectáculo de The Divas Experience, La banda Aiko actuará este sábado en el Centro de Cultura Contemporánea de Elche L' Escorxador a las 21 horas. Se caracterizan por ser un grupo con una actitud imparable, incontestable, irreverente, con un humor ácido y directo con el pedal de distorsión al 11. La entrada tiene un precio único de tres euros y se vende en la taquilla del Gran Teatro, online y una hora antes del espectáculo en la taquilla de L' Escorxador

Talleres de cine: El cine según Fellini

En cuanto a los talleres, este viernes a las 20 horas, un curso gratuito impartido por Israel Gil, máster en estudios de cine por la UPF de Barcelona. Los talleres se centrarán en analizar el cine del director, simultaneando las explicaciones del profesor con la proyección de escenas especialmente elegidas. La entrada es gratuita hasta completar aforo. El próximo taller de cine tendrá lugar el próximo 12 de abril.

Taller infantil-familiar: Con mi papá, con mi mamá. Taller Carnaval de escayola

Los más pequeños podrán asistir a este taller de pintura y escultura, experimentación y escayola. Las actividades se desarrollarán el sábado y el domingo en un horario de 11 a 13 horas. Desde este lunes ya pueden reservarse las plazas. Los talleres están impartidos por Begoña García, licenciada en Bellas Artes y profesora, y por Trinidad Pérez Beltrán, diseñadora industrial.

Exposición: Art3 (Patricia Carrión, Àngela Miralles y Miriam Sansano)

Una exposición que se caracteriza por técnicas de óleo sobre tabla, grabado y transferencia sobre tela llega a Elche. La muestra corre a cargo de las artistas Patricia Carrión, Àngela Miralles y Miriam Sansano, profesoras de la Escuela de pintura de Patricia Carrión. La exposición se podrá ver en un horario de lunes a viernes de 17 a 21 horas, los sábados de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas, y los domingos de 11 a 14 horas.

CINES ODEÓN

Cinefórum - UNED: El laberinto del Fauno

Además de la película de Un amor, El laberinto del Fauno se sitúa en posguerra española. Ofelia y su madre, Carmen, que está embarazada, se trasladan a un pequeño pueblo al que ha sido destinado el nuevo marido de Carmen, Vidal, un cruel capitán del ejército franquista por el que la niña no siente ningún afecto. Una noche, Ofelia descubre las ruinas de un laberinto, y allí se encuentra con un fauno, una extraña criatura que le revela que ella es, en realidad, una princesa.

La proyección de esta película tendrá lugar este jueves a las 19 horas y la entrada es libre hasta completar aforo.

Cineclub Luis Buñuel: Que nadie duerma

Este viernes, se proyectará Que nadie duerma, una película que cuenta la historia de Lucía, que pierde su empleo como programadora informática y decide dar un giro en su vida: convertirse en taxista. Al volante de su taxi, recorriendo las calles de Madrid, esperará pacientemente la ocasión de llevar en él a su vecino desaparecido, del que se ha enamorado. El horario de esta película, que se exhibirá en versión original, contará con dos sesiones: a las 17:30 y a las 20 horas.

Cine infantil: El incidente alienígena del pequeño Alan

Alan tiene 11 años, y en su solitario verano termina ejerciendo de antena humana para su vecino obsesionado con los ovnis. Pero lo que se encuentran es tan solo a Britney, una niña extraterrestre que está haciendo un trabajo para la escuela sobre la primitiva raza humana. Alan la tiene que ayudar a volver a casa, pero entretanto ella intenta comprender a su espécimen humano.

La proyección de esta película tendrá lugar el sábado a las 17:30 y a las 20 horas y el domingo a las 17:30 horas.

LONJA MEDIEVAL

Exposición: Fragmentos.

Recopilación de las obras pictóricas del artista Francisco Díaz Tripiana. La muestra estará expuesta hasta el 28 de febrero. El horario para visitarla oscila de martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas, y los domingos y festivos de 10 a 14 horas.

LA ORDEN TERCERA

Exposición de acuarelas.

El artista alicantino Carlos García se sumerge en un viaje artístico que va más allá de la mera representación visual, explorando el concepto de Trencadís como un mosaico de experiencias y emociones. La exposición consta de aproximadamente 25 acuarelas de paisajes y retratos de tamaño variado. Del miércoles 24 de enero al domingo 25 de febrero. De martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Domingos y festivos de 10 a 14 horas.

MACE - SALA DE EXPOSICIONES TEMPORALES

Exposición: Figuras y ficciones, de Daniel Coves

El reconocido artista ilicitano Daniel Coves expone por primera vez en Elche, con más de 40 obras de arte figurativo; en muchas de ellas parecen personas donde predomina el tiempo, la imagen y el color. De martes a sábado de 10 a 14 horas y de 15 a 18 horas. Domingos y festivos de 10 a 14 horas.

BARRIOS Y PEDANÍAS

La Plaza Mayor de El Altet contará con el teatro infantil No somos monstruos, con Laboratorio Artístico. La actividad tendrá lugar este sábado a las 19 horas. Respecto a Las Bayas, su Centro Social acogerá este sábado a las 19 horas el teatro infantil El náufrago de Ciencia Divertida. En cuanto a La Hoya, el domingo a las 18 horas tendrá lugar un espectáculo de magia a cargo de Joan Vidal.