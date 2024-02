La Diputación defiende su presupuesto para Elche 2024 frente a la crítica del PSOE

El diputado Juan de Dios Navarro ha salido este martes a defender la inversión que la Diputación Provincial destina a Elche en sus presupuestos de este año, los más altos de la historia, pues alcanzan los 295 millones de euros, un 4 % más que el pasado año, aunque solo encuentran destino en la ciudad una mínima porción que no llega a los 800.000 euros. A pesar de ello, el cargo de la institución, al mismo tiempo concejal de Relaciones Institucionales en el Ayuntamiento de Elche, destacó que esos presupuestos se trataban de una "apuesta por Elche".

A esta cifra habrá que sumar otra, de 320.000 euros, para el anteproyecto del Palacio de Congresos, que llegará vía remanente de Tesorería; es decir, que ya estaba previsto el gasto en los presupuestos de 2023 pero no se ejecutó. El diputado sumó cifras ante los periodistas para parapetarse de las críticas que el PSOE le ha lanzado desde que la institución asegurara que iba a hacer el mayor esfuerzo inversión de su historia. Pero para Elche, ¿qué?.

"Numerosas subvenciones"

Según Navarro, el presupuesto recoge "numerosas subvenciones para Elche, pero también una serie de proyectos que son una prioridad para la institución provincial", ahora bien no hay ni una sola novedad en relación con lo que ya existía de 2023. Para calmar cualquier crítica, el diputado añadió que el presupuesto de 2024 recoge partidas nominativas dirigidas a entidades sociales, culturales y educativas de la ciudad que “se irán incrementando en función de las necesidades del presupuesto para no hipotecar unas cuentas con acciones y actividades que no dependen directamente de la Diputación y pueden provocar un nivel de ejecución presupuestario muy bajo”.

Entre las que están incluidas en los presupuestos enumeró las subvenciones para la conservación y mantenimiento del Palmeral, por 50.000 euros; y para el Patronato del Misteri d’Elx, por 60.000 euros, "tras el incremento del 20 % en 2023". Además, citó los 50.000 euros para el proyecto educativo y cultural de Puçol, las ayudas a los productores de granadas y del dátil por 20.000 y 4.000 euros, respectivamente. La aportación al Centro Asociado UNED, con algo más de 100.000 euros y 50.000 euros para su orquesta y coro o los 150.000 euros para el convenio UMH para el Cenid, el Centro de Inteligencia Digital.

Carlos Mazón

Sobre proyectos anunciados el pasado año, siendo aún Carlos Mazón presidente de la Diputación, añadió que hay una partida de 100.000 euros para la rehabilitación de la Acequia Mayor del Pantano. Como se recordará, el proyecto asciende a 1,6 millones de euros y sin más dinero será difícil que se pueda ejecutar este año. Pero Navarro reiteró que tras el proyecto hay un compromiso de la Diputación "que sigue intacto, pero no vamos a poner partidas íntegras a proyectos que no se van a ejecutar al 100 % este año, porque se hipotecaría un presupuesto que queremos que sea lo más realista posible", reiteró. Con lo cual vino a decir que poco se va a hacer en estos diez meses.

Un caso parecido es el proyecto de construcción del Instituto de Neurodesarrollo de la Fundación Salud Infantil, para el cual Mazón prometió siendo presidente de la Diputación cerca de dos millones y que en 2024 cuenta con una partida inicial de 200.000 euros. “Vamos a hacer realidad muchos proyectos iniciados en la anterior legislatura”, apuntó Navarro.

Palacio de Congresos

Y añadió en su enumeración de asuntos en marcha lo que ya dijo hace unos días sobre otro tema que parece que esté atascado: el futuro Palacio de Congresos, insistiendo en que es "prioridad para la Diputación. La partida de 320.000 euros para la redacción del anteproyecto estaba comprometida para 2023 y se incorporará en 2024 vía remanente de tesorería". Y sentenció: "Ni Diputación va a prescindir de él ni el Ayuntamiento permitir que eso suceda. Elche está representada y apoyada por una Diputación que sigue pensando en la segunda ciudad de la provincia de Alicante y en la que había un déficit de inversiones”.