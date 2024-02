El PSOE, tanto en el Ayuntamiento de Elche como en la Diputación, han denunciado que los presupuestos del ente provincial para este año 2024 no recogen ninguna partida para el futuro Palacio de Congresos de Elche. Hasta ahora, desde las cuentas de 2021 hasta las de 2023, la Diputación siempre había incluido una partida económica para sufragar el anteproyecto del mencionado Palacio de Congresos, también anunciado como auditorio provincial o centro de congresos. Durante estos años, no obstante, nunca se ha ejecutado dicha partida y, por tanto, el anteproyecto todavía no ha sido encargado. Sin embargo, el hecho de que en las cuentas del organismo provincial, que se tienen que aprobar este miércoles, no aparezca ninguna referencia a esta actuación es significativo para los socialistas, que se temen que se esté intentando desde la Diputación que el complejo sea costeado no íntegramente por este sino también por el Ayuntamiento y la Generalitat, que no es lo que se dijo en un principio

Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Elche se ha explicado que los presupuestos de la Diputación sí van a incluir fondos para ese anteproyecto, 320.000 euros en concreto, que se incorporarán en marzo o abril posiblemente, y aportándolos desde el remanente de tesorería de 2023. Enmiendas El portavoz municipal Héctor Díez y el diputado provincial Francisco Rubio explicaban además este lunes que el PP en la Diputación no ha aceptado ninguna de las 76 enmiendas sobre Elche que ha presentado el grupo socialista de la Diputación de cara a los presupuestos del organismo provincial para 2024. “Ni las han aceptado y algunas ni las han considerado”, ha explicado Rubio, criticando por su parte el olvido de Elche en estas cuentas por parte del Ejecutivo de Toni Pérez. "Los ilicitanos somos los 'pagafantas' de la provincia", denunciaba Rubio, quien, molesto, declaraba: "Nos minusvaloran", en referencia a los ilicitanos. “La Diputación tiene poco interés en construir el Palacio de Congresos de Elche”, afirmaba en cualquier caso Héctor Díez, quien insiste que en el presupuesto provincial "solo existe partida para la redacción del anteproyecto del Palacio de Congresos de Alicante por 297.771’57 euros. No existe partida para el de Elche”. En este sentido, Díez se pregunta por qué Alicante sí y Elche no "cuando el presupuesto de la Diputación es de casi 300 millones. Llevamos seis años con este tema: con (César) Sánchez, con (Carlos) Mazón y con (Toni) Pérez. Y es que en 2021 se presupuestaron 50.000 euros; en 2022, 250.000 (se subió con remanente), en 2023, 70.000 euros y en 2024 nada de nada”. ¿Cuál es el problema ahora? Díez añade además que los socialistas presentaron una enmienda en la que se instaba a añadir 300.000 euros para el anteproyecto de esta edificación “y ni caso”. “¿Cuál es el problema ahora? Antes la excusa era que el PSOE y Carlos González ponían palos en las ruedas. Casi ocho meses de gobierno del señor (Pablo) Ruz en la Alcaldía, no se ha movido ni un papel para redactar el anteproyecto”. El portavoz socialista se pregunta también por qué no se firma el convenio, el protocolo después de casi ocho meses de gobierno. “Al paso que vamos, esta legislatura no vemos nada del Palacio de Congresos. Estos son los proyectos de ciudad que deben preocupar a Ruz. Lo único que se ha hecho es lo que se hizo en el anterior gobierno con el pago de los terrenos”, añade Díez recordaba este lunes que hay muchas empresas e instituciones en Elche interesadas en este Palacio, algo que se ha visto con el reciente congreso de oftalmología FACO, "pero aquí nadie mueve un dedo y si vemos que el presidente de la Diputación ha faltado hasta en 12 juntas de gobierno, aquí el interés es muy poco”. “Este es un presupuesto responsable, en el que se ha reflejado todo aquello que se va a poder hacer”, respondía poco después el edil ilicitano y diputado provincial, Juan de Dios Navarro. En el ejercicio 2022, la Diputación de Alicante concedió una subvención al Ayuntamiento de Elche por importe de 250.000 euros para la redacción del anteproyecto, cantidad que se amplió un año después hasta los 320.000 euros. De conformidad con los artículos 47 y 48 del Real Decreto 500/90 y la base 11 de ejecución del presupuesto, estos 320.000 euros no han sido reflejados en el presupuesto, según el PP, ya que, al no ejecutarse, y cumplir con las condiciones de los citados artículos, son créditos incorporables al presupuesto de 2024 tras la liquidación del presupuesto de 2023. Según Navarro, en los próximos dos meses esta cuantía se incorporará de manera definitiva al presupuesto de 2024 a través del remanente de tesorería. “Elche va a tener el mejor Palacio de Congresos posible”, agrega. Baja ejecución Con respecto a las cuentas generales, más allá del Palacio de Congresos, los socialistas insisten: "La Diputación no gestiona, y los números lo dicen: poco más de un 12% de ejecución del capítulo de inversiones”, aseguran las mismas fuentes refiriéndose a lo que se ejecutó realmente en 2023 y que incumbe directamente a Elche. En este sentido, Rubio considera que los presupuestos provinciales “no son buenos para Elche ya que ni siquiera han incluido las enmiendas presentadas para Elche por valor de medio millón de euros”. En concreto, el diputado provincial socialista señala que el PP en la Diputación ha rechazado subir 10.000 euros el convenio del Misteri, "pero luego vendrán a hacerse la foto y a decir que es lo mejor del mundo; ni siquiera han considerado subir a 100.000 euros el presupuesto de mantenimiento del Palmeral, que ahora es de la mitad, pero para las actividades presidenciales de Toni Pérez sí que hay 400.000 euros”. Además, desde el PSOE se ha remarcado, como otro ejemplo de la falta de consideración con la localidad ilicitana, la diferencia del dinero que recibirá la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) de Dénia, que captará 402.000 euros de la Diputación, y la UNED de Elche, que recibirá 105.000 euros. “Vemos muy bien ese dinero para Dénia, pero queremos que se le dé el mismo trato a Elche”, apuntaba Rubio. Los socialistas volvieron a la carga también acerca del Fondo Local de Cooperación, que la Diputación de Alicante, al igual que ha hecho estos últimos años y a diferencia de lo que ocurre en las diputaciones de Valencia y Castellón, no aporta su parte de fondos. “Elche vuelve a perder 600.000 euros de este fondo que debería aportar la Diputación y que por enésima vez se niega. No tienen la voluntad porque su compañero Mazón ha indicado que es voluntario y no obligatorio. El PP está en el Ayuntamiento de Elche, en la Diputación y en la Generalitat y Elche sigue siendo la gran discriminada, ahora aún más”, indican por último los socialistas.