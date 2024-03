Ruz aprovecha un informe de Ecologistas en Acción para defender su política ambiental en Elche

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha aprovechado el informe de Ecologistas en Acción sobre la calidad del aire de las 20 principales ciudades españolas para defender su política ambiental en materia de contaminación. "Somos una de las únicas 4 grandes ciudades de España que cumple con los parámetros de calidad óptima del aire y lo certifica una entidad independiente", remarca el primer edil.

"Demostrado"

Aprovechando el estudio de la sociedad conservacionista, el alcalde ha defendida la política ambiental de su gobierno: "Ha quedado demostrado que los ilicitanos somos responsables y que vivimos en una ciudad verde, sostenible y limpia desde el punto de vista de la contaminación". A su vez, Ruz era crítico: "Estos parámetros demuestran la parafernalia que han venido haciendo desde distintos grupos políticos y desde otros colectivos. En Elche contamos con calles con tráfico reducido y numerosos espacios verdes".

En concreto, el responsable municipal destacaba "las zonas de velocidad reducida y las plataformas únicas, así como otras medidas como ampliar el número de puntos de recarga para coches eléctricos o llevar Bicielx a las pedanías" y aseguraba, preguntado sobre la Zona de Bajas Emisiones, que el informe ecologista "demuestra que las medidas de restricción excesiva que nos planteaban no son necesarias".

Estación de aparcamiento de bicicletas en el Parque Municipal de Elche / ANTONIO AMORÓS

Medidas

El alcalde también resaltaba como medida la próxima instalación de 800 alcorques nuevos para otros tantos árboles. "Estas actuaciones también reducen los niveles de contaminación, como ser una ciudad con más de 100 hectáreas de espacios verdes y huertos municipales". Para Ruz, ante la noticia positiva ofrecida por Ecologistas en Acción, "no hay que dar la enhorabuena al Ayuntamiento sino al pueblo ilicitano por su civismo y compromiso con la sostenibilidad ambiental".

Consultado por actuaciones como el carril bici, el regidor remarcaba que "las mediciones no se han realizado en zonas donde se aplican este tipo de medidas". Para Ruz, las mediciones "no son producto de las políticas inmediatamente anteriores sino por más de 50 años de compromiso político en la ciudad, como por ejemplo por no hacer del cauce del río una circunvalación".