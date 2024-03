Compromís: “Mazón continúa sin explicar si va a hacer algo sobre el uso fraudulento por el presidente de Ribera en el Hospital del Vinalopó” en Elche

El portavoz de Sanidad de Compromís en las Cortes Valencianas, Carles Esteve, considera que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, continúa sin explicar "si van a hacer algo respecto al uso fraudulento que hizo el presidente de Ribera Salud de un hospital público”.

Durante la sesión de control parlamentario al Consell, Esteve ha acusado Mazón de “echar balones fuera” cuando le ha preguntado el síndico de Compromís, Joan Baldoví, por "el uso que hizo Alberto De Rosa del centro público que gestiona su empresa cuando cerró media planta hospitalaria para su uso personal".

Precisamente, el propio Carlos Mazón apuntaba este jueves en las Cortes Valencianas sobre esta polémica que, si es cierto lo que denuncia Compromís, se produjo cuando el anterior gobierno del Botànic "estaba en funciones y le correspondía vigilar el Hospital del Vinalopó". "Gobernaban en funciones y compromete con dinero público rascando la paella hasta al final. Tienen tanta 'fam' que no perdonan ni el 'socarrat'", ha dicho.

"Denuncia distorsionada"

Por tanto, se ha preguntado "si tan grave" fue ese supuesto trato de favor, por qué "no se enteraron ni en la conselleria ni en el Palau de la Generalitat" y por qué no lo supo el comisionado en ese hospital nombrado por el Botànic.

"¿Qué tenían que esconder?", ha añadido, y ha reprochado a Compromís que se haga eco de "una denuncia distorsionada" ocho meses después de los presuntos hechos y la desvele "cuando se acercan los trámites" para prorrogar la concesión.

“Lo único importante es el que pasará el 31 de mayo, que es cuando el presidente de la Generalitat Valenciana tendrá la potestad de decir si se prorroga un contrato que permitirá que esto continúe pasando o si se acaba la concesión y vuelve a la gestión pública”, ha señalado el diputado.

Sin documentación que justifique la prórroga

Esteve ha hecho pública a la vez la documentación con la que Sanidad continúa diciendo que el departamento de salud del Vinalopó gestionado por Ribera Salud tiene una gestión eficiente. “No hay ninguna cifra, ningún dato, ningún elemento objetivo que justifique que Mazón mantenga el departamento de salud d’Elche-Crevillent en manos privadas. Lo hacen para mantener el negocio de Ribera Salud y Alberto de Rosa, el presidente de la empresa que más ha ganado con la privatización de la sanidad. El mismo que gana 33.000 euros cada más. El que cerró media planta de un hospital público para él a solas, para que ninguno molestara”.

Carles Esteve, diputado autonómico de Compromís / Información

“Cinco meses para conseguir la documentación”, ha explicado Esteve, quien ha destacado la falta de transparencia del Consell en esta cuestión: “Ustedes no tienen documentación alguna que pueda justificar nada del que quieren hacer, que es continuar con la privatización de la salud a una parte de Elche, Crevillent y otras poblaciones”.

"Auditoría fantasma"

Esteve ha descrito la documentación como una “auditoría fantasma, un papel que nadie quiere firmar en la consellería” y lo ha mostrado en su intervención de Las Cortes.

El diputado valencianista ha destacado la incoherencia que supone que en la misma documentación de la conselleria se haga especial énfasis a las encuestas de satisfacción del hospital para valorar positivamente el trabajo de Ribera Salud, mientras en otro párrafo se admite que estos indicadores no se pueden comparar con el resto de departamentos sanitarios, de gestión pública.

Acumulación de problemas

Esteve ha criticado los anuncios del PP de que mantendrá a la empresa porque no consiguen frenar la fuga de profesionales, y le ha instado al conseller de Sanidad a recuperar la gestión pública: “20 días para cita de pacientes en el centro de salud de Crevillent, cuando usted dijo hace poco que habíamos bajado de los siete días en el resto de Atención Primaria; cuatro meses para una derivación preferente en psiquiatría, cómo serán las no urgentes; una intervención neurológica a un paciente con ictus reciente y no le dan cita en los siguientes dos meses. Y así podría seguir dos meses”, ha concluido el diputado.