José Soler: «Cuando no llegas a tiempo de salvar a una persona la vuelta de ese viaje es silenciosa»

Sus compañeros se refieren a él como maestro y hace sólo unos días le dedicaron un cálido homenaje en el parque de bomberos de Elche. Sólo con hablar unos minutos con José Soler se siente el compromiso que adquirió con el oficio que le ha dado una segunda familia. Este mes ha anunciado su jubilación dejando en el recuerdo una carrera estelar como bombero, cabo, sargento y en los últimos años como suboficial jefe del área operativa y de coordinación del consorcio provincial.

¿Por qué decidió ser bombero?

Desde niño es un sueño para mucha gente. Es idílico, y lo ves en las visitas de colegios cuando a los niños y niñas les brillan los ojos. A mi también me brillaron. Entre eso y la seguridad que te da un trabajo estable y bueno elegí. Provenía del campo y la cosa no estaba bien, y tenía una ilusión y un sueño, por lo que había que intentarlo. Las cosas que se intentan, cuando se persiguen, se pueden conseguir, es una cuestión de esfuerzo. No hay montaña alta, la montaña tienes que medirla y decidir si quieres subirla, porque tienes que saber a qué altura está la cima. Si eres capaz de mantener la constancia y disciplina podrás conseguirlo. La suerte te tiene que pillar estudiando y trabajando.

¿Cuál ha sido su mayor aportación al cuerpo de bomberos?

No me gustaría ser hedonista ni presumido. Diría que la fidelidad, los principios de la defensa de los intereses de los ciudadanos en el apartado de emergencias. Siempre he tomado una decisión que he consultado con mi jefe, que es el ciudadano, ciudadano es el que paga, el que tiene los servicios y es al que hay que rendir cuentas. Creo que he cumplido con mi misión de la forma más digna posible. Quisiera desde aquí enviar un mensaje muy claro a todos los bomberos que empiezan y están trabajando. Confío plenamente en ellos y estoy orgulloso de ver que se comen el mundo hasta extremos peligrosos, son capaces de sobrepasar las linea de seguridad incluso por salvar un gato.

¿Y cómo espera que lo recuerden los compañeros?

Después de cuarenta años de ejercicio y trece oposiciones, empiezas de plaza bombero, te presentas a plaza de cabo, te presentas para sargento, apruebas, a suboficial, trece oposiciones y digamos que cuatro estadios. Hay de todo, tengo muchos amigos, compañeros de trabajo codo con codo aunque cada vez quedan menos. Cuando llegas a una jefatura de área no puedes hacer una tortilla sin romper un huevo, ha habido discrepancias con la gente, y son más que entendibles. Una de las cosas que más me ha dolido es que conforme te alejas de la punta de lanza vas ascendiendo pero te vas alejando del calor del bombero y a veces te vas distanciando hasta el extremo de que eres buen gestor pero no estás en la primera línea de fuego, en la trinchera, y eso te entristece, estás arriba en el despacho gestionando para que haya más camiones, bomberos, más equipos y eso te aleja de la lanza y la manguera.

El suboficial coordinador ha estado vinculado al Baix Vinalopó gran parte de su andadura. | ÁXEL ÁLVAREZ / j.r.esquinas

¿A qué le gustaría dedicar ahora el tiempo?

Voy a dedicarme a mis nietos, a mi mujer y a la familia. Y luego tengo mis hobbies, como el baile deportivo. Estoy federado y junto a mi mujer competimos en el ranking nacional, es mi manera de estar en forma.

¿A qué ha tenido que renunciar por el oficio?

Ser bombero es estar 24 horas conectado. Un bombero cuando se acuesta está esperando un Nou Campanar, un atentado como el de Santa Pola, un choque múltiple, un choque de trenes, en tu cabeza hay una zona que está activa, no desconecta nunca. Un bombero, aunque esté libre de servicio, se implica y la persona que tienes a tu lado es consciente de ello. Es muy duro estar al lado de un bombero como pareja, te resta intimidad, es un tercero en casa. Eso me ha hecho decir de desconectarme de los grupos de emergencias, si pasa algo a mi lado voy a actuar pero no quiero que me condicione, quiero ver humo y no salir corriendo.

Entonces no seguirá vinculado al consorcio…

He desconectado mucho, tengo infinidad de historias, estoy en un proyecto a medias ya que empecé a recopilar información para escribir un libro de los bomberos de Elche para homenajearles. Tengo mucha documentación, he hecho muchas horas de archivo y he recogido información de viva voz y de lo que he heredado.

undefined

¿Alguna vez se planteó dejar su trabajo?

Nunca. Podía haberme jubilado a los 60 y me voy a jubilar a los 66 y medio, no te cases nunca con un bombero porque la vida es en el parque, engancha. Este oficio es salvar cosas, personas y animales, es lo mejor en esta vida, es muy gratificante y además te retribuyen.

¿Cuál es la situación más crítica a la que se ha enfrentado?

Los bomberos no suelen hablar mucho de las historias que les pasan, tengo buenas y malas, alguna que te ríes. Tengo buenas que te alimentan y otras malas que morirán conmigo. Cuando no llegas a tiempo de salvar a una persona, cuando ves que ha sido imposible. En el Campanar los bomberos iban locos y lo más peligroso que tiene un bombero es que cuando hay alguien en peligro se la juega incluso a sabiendas de que pueda estar muerta en un 90% de posibilidades, no va a parar. La vuelta de ese viaje para el bombero es silenciosa, cuando no has podido tener éxito, no hablas con nadie, vas de una mala hostia y estás unos días jodido. Cuando salvas a esa persona te carga las pilas.

Y lo peor es la incertidumbre…

A ti te llaman sobre una explosión, ¿hay gente?, no sabemos, todo el mundo histérico, vas con una incertidumbre terrible y llegas y empiezas a resolver.

Avances

¿Qué cuerpo de bomberos se queda y en qué más puede avanzar?

El avance desde el 84 hasta 2024 ha sido meteórico. Antes se salvaba con las manos y herramientas manuales, hoy en día se emplea mucha tecnología, que si visores térmicos, helicópteros, rescate canino… y ello ha hecho que el ciudadanos esté inmensamente más protegido. Antes en un accidente de tráfico ibas quitando cosas del hierro como podías, hoy en día es un procedimiento quirúrgico y en eso hemos avanzado mucho. El valor de la fuerza bruta en los bomberos es relativo, antes era la que movía el servicio, ahora son los que mueven herramientas, sistemas. Ahora bien, ¿qué nos queda?. Lo he dicho siempre, la inversión en prevención es una inversión que los ciudadanos deben reivindicarla. Se que hay muchas necesidades prioritarias como la educación, sanidad, el día a día, la cesta de la compra, pero lo que llamo yo el extintor hay que tenerlo también. En casos en los que se necesita un servicio de emergencias potente ya sea sanitario o de bomberos se trata de reducir el tiempo de respuesta desde el accidente a que llegue el bombero, ahora estamos en unos 20 minutos y hay que llevarlo a unos quince, y eso se traduce en más parques, más gente y más servicio.

¿Por qué cuesta la ampliación de dotaciones?

Nuestros jefes, los ciudadanos, a lo mejor no dan una prioridad, y somos el reflejo de lo que nos piden. Hemos pasado por una época covid y dimos el callo, hicimos filigranas para ayudar, no somos sanitarios pero hemos ido a ayudarles para bajar a las personas de las viviendas, y tener que desinfectarnos, llegar al parque, volverlo a preparar, ha sido una locura. Los bomberos claro que pedimos más parques pero sería bueno que lo reivindicaran los ciudadanos. También digo que en el consorcio de bomberos la Diputación está haciendo esfuerzo en construcción de parques, se están gestionando nuevos en Ibi, para renovar en Elda, en San Vicente del Raspeig están haciendo obras ya, y se está intentando ampliar al máximo en verano el Alfa cero que es un vehículo de anticipación, sí que se está trabajando, pero hablo de la excelencia que es lo que hay que tener en cuenta con ese tema.

Inversión

¿La inversión del consorcio está igual equiparada entre todos los parques?

Quiero evitar el café con leche para todo el mundo, quiero sintonizar al máximo la realidad del análisis del riesgo con las plantillas aunque sea por dos bomberos de diferencia. Esto debería ser dinámico y adaptarse a la realidad.

¿Sigue sin estar visibilizado el papel de un bombero?

Los ciudadanos ven a los bomberos cuando van con las sirenas y pasan por tu calle, pero no cuando pasan por otra calle. Una de las cosas como suboficial coordinador y desde el gabinete de prensa era visibilizar las actuaciones de los bomberos que no solo actúan en incendios y accidentes de tráfico si no también el rescate canino, salvamento, o rescates en altura. Con las redes sociales difundimos prevención. Es el pitido que hace que la gente preste atención.

Suscríbete para seguir leyendo