Pulmones a prueba en Elche para hacer volar huesos de dátil

Solo hacía falta tener buenos pulmones y ganas de alegrar el barrio. La asociación cultural y deportiva Penya de Altabix celebró este domingo el duodécimo Campeonato Mundial de Lanzamiento de Hueso de Dátil, una prueba que ya se ha consolidado y que, más allá de lo que la hace particular, sirve para dinamizar las fiestas en honor a San Vicente Ferrer en Altabix.

Cientos de vecinos, curiosos de otras partes de la ciudad y de localidades cercanas se han acercado al Huerto de la Cuerna donde estaba el epicentro de la fiesta. Entorno al mediodía se veían innumerables familias preparando paellas y la olor a brasa llegaba desde diferentes puntos, mientras la algarabía era máxima con barra de refrescos.

Matías Segarra

Mientras, en el centro del pulmón verde había unas carpas y una alfombra de césped infinita donde los aspirantes se batirían por llevarse el título de mejor lanzador de hueso de dátil. Fueron decenas de participantes, tanto niños como adultos, los que quisieron pasar un buen rato.

Prueba

Primero saboreraron el dátil de Elche que la organización preparó y después fueron tirando el hueso desde la barrera. Las normas eran claras, y es que no podía salirse de la zona acotada. Una vez terminaban una estatuilla de la Dama de Elche marcaba la posición del último contrincante.

Ganadores

"Me he llevado una sorpresa, no había practicado", resaltó el palmerero Miguel Ángel Sánchez, que era la segunda vez que participaba y la primera que ganaba con una marca en la fase final de 10 metros y 22 centímetros. El ilicitano, quien también es presidente de la asociación de productores de dátil en Elche, resaltó que este es un certamen que ayuda a visibilizar el rico y dulce fruto que se produce en la ciudad, y para que se promocione en otras estaciones del año y no sólo en Navidad.

Primeros clasificados en el campeonato mundial de lanzamiento de hueso de dátil que se ha celebrado este domingo en Elche / Matías Segarra

A pesar de ofrecer un afinado lanzamiento, y de que le vitoreasen por sus buenos pulmones, no superó el récord absoluto que dejó en 2017 Tono López de más de 14 metros, distancia que sigue fijada con tiza en el suelo. El ganador histórico también estaba entre los presentes, acompañado de su hija Carmen, pero no pudo clasificarse entre los tres primeros. Quien sí lo hizo fue su hermano Demetrio López, otro veterano de esta prueba que superó los siete metros en la final quedando segundo como en 2023, aunque ha llegado al primer puesto en dos ediciones. Sus raíces son del barrio también y participa desde que se inauguró.

Más clasificados

Tony Mingorance, de Altabix, era la primera vez que se sumaba al reto y se alzó con la tercera posición haciendo volar siete metros y 18 centímetros el hueso. Reconoce que su hijo Lucas fue quien le animó a prepararse y de él siguió todos los consejos, teniendo en cuenta que el joven volvió a alzarse este domingo con el premio infantil con un lanzamiento de cinco metros. "El secreto es el del año pasado, poner el hueso en una buena posición en la boca y un buen impulso", señalaba.

Andrés Berenguer y Vera Mingorance quedaron en la posición de plata y bronce con una marca entre 3,79 metros y dos y medio, respectivamente.

Más participación

Carlos San José, presidente de la Penya Altabix, que durante el encuentro animó con el micrófono, destacó que la prueba va ganando afluencia y que a este ritmo incluso se barajan hacer más categorías en futuras ediciones. Tuvo tirón porque desde el año pasado ha pasado a celebrarse domingo en lugar del segundo Lunes de Pascua porque habían percibido que vecinos de otras localidades donde no es festivo no podían asistir.

En la recta final se entregaron los trofeos de un evento que tiene el apoyo de la asociación de comerciantes de Altabix, así como de la comisión de fiestas, empresas como todopalmera y el propio Ayuntamiento que permite el espacio público.