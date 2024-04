El pabellón adaptado empieza a emerger en Elche

Todas aquellas personas que desde hace semanas se aproximan al entorno del centro comercial de L’Aljub de Elche y que hace tiempo que no lo hacían se están viendo sorprendidos en cierta medida por una obra de cierta envergadura. El movimiento es continuo para que no se demore ni un día una actuación que se ha puesto en marcha más tarde de lo que todos querían y que en teoría está llamada a ser un referente no solo en la provincia, sino en toda la Comunidad, ya que se trata de un pabellón de deportes inclusivo.

Obreros en plena faena / Jose Navarro

Lo cierto es que las grúas, el trasiego de maquinaria, y la acumulación de materiales están llamando la atención desde hace semanas a cualquiera que ronde la zona. La actividad, progresivamente, está siendo frenética.

Ambicioso

Desde el Ayuntamiento recuerdan que el proyecto del nuevo pabellón de deportes inclusivo, una idea gestada por parte del anterior equipo de gobierno y que será el actual el que recoja las mieles, es el más ambicioso con los fondos europeos Edusi asignados a Elche.

Cartel anunciador y maquinaria detrás / Áxel Álvarez

Y no solo por su nivel de inversión económica, 11,8 millones de euros, sino también «por su enfoque innovador al estar dirigido y planificado hacia el deporte inclusivo que busca promover la práctica deportiva de personas con discapacidad como herramienta para su integración social. En este pabellón se dará servicio a cualquier modalidad deportiva inclusiva de sala en una misma instalación», indican fuentes municipales.

Carrús

El complejo deportivo se está así levantando en la zona oeste del barrio de Carrús, un barrio tradicionalmente obrero de escasos recursos económicos, desfavorecido en cuanto a las inversiones públicas, de ahí que la elección de su ubicación no fue en su día baladí. Y es que el anterior equipo de gobierno, además de pensar en los deportistas, sobre todo los que tienen otro tipo de capacidades, tenía en mente la realización de un proyecto de esta magnitud para que pudiera significar «un hito para el progreso de este espacio degradado».

Recreación del pabellón de deportes inclusivo que se construirá en Carrús, junto al centro comercial L’Aljub. / Información

El proyecto se aprobó un 10 de mayo de 2020. Las obras estaba previsto que comenzaran el 1 de febrero de 2022 y que estuvieran terminadas para el 1 de octubre de 2023. Finalmente, la primera piedra se ponía el 27 de octubre de 2023, y todo ello no sin polémica entre el actual equipo de gobierno y el precedente y con el miedo de todos a perder parte o todas las ayudas europeas.

Grada para 3.000 personas

El caso es que el nuevo complejo deportivo implica dotar a Elche de unas modernas instalaciones de 6.000 metros cuadrados, con una pista central y una grada para 3.000 personas.

En principio, la empresa constructora tiene previsto no levantarlo en 14 meses, sino en un año, de ahí que los movimentos en el solar sean intensos.

Actuación para el nuevo pabellón deportivo en Elche / Jose Navarro

La obra no es una actuación cualquiera. El inmueble, que además de ser accesible para usuarios con discapacidad, va a destacar por su eficiencia energética. Y es que va a tener desde ventanas solares que van a generar el 37% de la electricidad que consumirá el edificio, hasta suelo geotérmico que al pisarlo producirá energía para llevar calor al vestuario. La cuenta atrás ha empezado.

Suscríbete para seguir leyendo