Los dos menores de 17 y 14 años de Elda detenidos por la Policía Nacional el pasado jueves por la supuesta violación de una adolescente de 16 años en Petrer han sido puestos en libertad este viernes en Alicante tras prestar declaración ante la Fiscalía de Menores y comparecer posteriormente en un juzgado de Menores.

Los dos menores han salido en libertad tras haber permanecido toda la mañana en el Palacio de Justicia de Alicante, donde también prestó declaración el otro menor de 13 años que también fue denunciado pero que es inimputable al tener menos de 14 años. La única medida cautelar adoptada fue dictar una orden de alejamiento que impide a los dos arrestados acercarse a menos de 300 metros de la adolescente, así como la prohibición de comunicarse con ella a través de cualquier medio.

El fiscal de Menores de guardia no ha solicitado al juzgado el internamiento de los detenidos tras escuchar su declaración y la del menor inimputable. Fuentes judiciales han explicado a este diario que existen «versiones contradictorias de testigos independientes» sobre lo ocurrido y por ello sólo se ha solicitado el alejamiento y la prohibición de comunicación mientras continúa la investigación del caso en las próximas semanas.

De momento, existen versiones contradictorias y no hay pruebas contundentes para decretar el internamiento de los acusados en un centro en régimen cerrado. Los dos menores de 14 y 17 años han sido asistidos por los abogados Moisés Candela Sabater y José Manuel Vidal. Hasta el momento la familia de la víctima no se ha personado en la causa, pero este diario ha podido conocer que tienen previsto ejercer la acusación particular.

Los tres denunciados, incluido el inimputable, niegan que violaran a la menor de 16 años. La denunciante, así como una amiga suya, prestarán también declaración en la Fiscalía de Menores de Alicante para dar su versión de los hechos, como ya hicieron ante la Policía Nacional en la Comisaría de Elda-Petrer.

Medio centenar de familiares y amigos de los dos menores detenidos por la presunta agresión sexual han aguardado toda la mañana en la puerta del Palacio de Justicia de Alicante la decisión final sobre la puesta en libertad de ambos jóvenes. Los padres de los menores también han estado presentes y se han congratulado, tras entrevistarse con los abogados que asistieron a los arrestados, de que no fueran internados en un centro. Todos ellos están convencidos de que se está cometiendo una «injusticia» con los dos jóvenes y que la verdad saldrá a relucir y el caso acabará archivándose en el juzgado al no existir pruebas de la agresión sexual a la menor de 16 años.

Los hechos objeto de controversia ocurrieron el pasado viernes por la noche en las inmediaciones de un parque de Petrer. La víctima, de 16 años, denunció que se encontraba con una amiga pero ésta se marchó tras recibir una llamada y, mientras ella trataba de contactar a través de su móvil con el resto de las amigas para acudir a su encuentro, fue asaltada por la espalda por tres jóvenes desconocidos, como ya publicó este diario.

La joven, siempre según su relato, asegura que se abalanzaron sobre ella sin mediar palabra y la arrastraron unos quince metros hasta que descendieron a la cercana rambla de Puça, donde fue violada por uno de ellos, el más pequeño, mientras los otros dos la sujetaban.

La chica dice que pudo finalmente escapar y pedir ayuda en un establecimiento de la zona comercial del Guirney, donde llegó con un fuerte ataque de ansiedad. A continuación fue trasladada al centro de salud Petrer II y desde allí al Hospital General Universitario de Elda, donde recibió el alta tras permanecer ingresada toda la noche y ser sometida a un minucioso examen forense, en el que se evidenciaron lesiones en antebrazos, piernas y tórax.

Los dos menores arrestados y el de 13 años que es inimputable han dado una versión que se contradice con la de la chica, pero es que además hay otros testimonios que avalan más la versión de los arrestados.

Concentración de repulsa

La denuncia por la presunta violación de la menor de 16 años provocó una ola de repulsa en Petrer, donde incluso se celebró una concentración el pasado lunes por la tarde. Cerca de 2.000 personas, entre las que se encontraba toda la Corporación de Petrer con la alcaldesa Irene Navarro al frente, se concentraron en el parque del Campet para exigir justicia y mostrar su absoluta repulsa contra la supuesta violación denunciada por una joven de 16 años.

Los asistentes portaban pancartas de «Petrer contra la violencia machista» y guardaron cinco minutos de silencio antes de dar un sentido aplauso de solidaridad para la víctima y su familia.