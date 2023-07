El ofrecimiento del alcalde de Monforte del Cid, Juan José Hernández Rico, de IU, al portavoz del PP, José Rafael Berná Salas, para que asuma la concejalía de Sanidad y Salud Pública ha obtenido una respuesta negativa.

En su oferta el primer edil ha valorado dos aspectos que considera "muy relevantes". Por un lado los 1.369 votos que los monfortinos otorgaron a la opción liderada por Berná Salas y, por otro, su carrera profesional como médico y su trayectoria académica como profesor colaborador de Medicina en la Universidad de Alicante.

Juan José Hernández se dirigió al líder de la oposición municipal al finalizar el pleno extraordinario de reparto de concejalías del pasado 10 de julio y le propuso verbalmente que formara parte del equipo de gobierno.

Pero Berná Salas ha negado "categóricamente" haber recibido una oferta formal por escrito. Extremo que el propio alcalde ha reconocido si bien tiene previsto subsanar "tan grave e imperdonable error" redactando una carta con la solicitud formal que enviará hoy mismo al líder de la oposición. "Una conversación entre un alcalde y un concejal en el Ayuntamiento al acabar un pleno creo que tiene la suficiente entidad y seriedad como para haber sido considerada. Pero que no se preocupen los miembros del PP porque cumpliré sus deseos y tendrán la solicitud formal que tanto desean escrita y firmada", ha subrayado el alcalde.

Negativa del PP

Una petición que, en cualquier caso, será rechazada por el portavoz popular. El propio Berná Salas ha indicado a este diario que "aunque mi interés en colaborar en beneficio del pueblo de Monforte del Cid es grande y es mi único objetivo, considero que mi labor en este sentido puede resultar más eficaz en la oposición que formando parte de un gobierno con cuya política no me siento en absoluto identificado".

Respecto a los integrantes del gobierno municipal -que forman los seis concejales de IU y el único edil del PSOE- señala el dirigente del PP que sus proyectos para el pueblo y los del grupo popular no son coincidentes. "Mi candidatura se presentó porque percibimos en la población una necesidad de cambio de gobierno ya que el pueblo estaba paralizado en su desarrollo, descuidado en su estética y diluido en una intrascendencia comarcal. Nuestro proyecto era revitalizarlo, modernizarlo y darle protagonismo pero no pudo ser. Por lo tanto -afirma por último- no podría formar parte al margen de mi grupo de un gobierno con el que no me une ninguna coincidencia". Y a este respecto ha puntualizado que IU ha estado ocho años gobernando en el municipio "y su forma de actuar fue, precisamente, lo que me motivó para intentar el cambio, por lo que no podría ser ahora partícipe de un proyecto ajeno al del Partido Popular y al mío propio".

Resultado de las elecciones

Como ya se publicó, en las elecciones municipales del pasado 28 de mayo IU obtuvo en Monforte del Cid 6 concejales con 1.650 votos; el PP fue la segunda fuerza con 1.369 votos que se concretaron en 4 concejales; Vox entró por vez primera en el Consistorio monfortino con los 2 concejales que le dieron los 652 votos alcanzados y el PSOE consiguió un edil con 442 votos.

Comunicado del PP

"Ante la sorpresa por la noticia que Izquierda Unida y PSOE de Monforte del Cid han manifestado al diario INFORMACIÓN, donde se indicaba, en palabras del mismo alcalde Juan José Hernández, "que se había ofrecido la concejalía de Sanidad al portavoz del PP de Monforte del Cid" decimos:

1. El contenido de la noticia es completamente falso, por lo que desmentimos categóricamente que se nos haya ofrecido ninguna concejalía en ninguna reunión formal o por escrito, e invitamos a que se proporcionen las pruebas para demostrarlo.

2. Si las intenciones del actual gobierno es colaborar, no nos entra en la cabeza que se utilice un importante medio de comunicación para enviar, a espaldas y con total desconocimiento nuestro, una información con un calado tan importante.

3. Tenemos un respeto absoluto a nuestros vecinos, sean votantes nuestros o no, con un amplio respaldo demostrado en mayo en las elecciones locales (con el doble de votos que en 2019 y a unos pocos votos de lograr el quinto concejal) y siendo la fuerza más votada hace unos días, por lo que nuestros vecinos cada día confían más en nuestro proyecto, un proyecto de cambio para Monforte, con una nueva manera de actuar y hacer política.

4. Tenemos un proyecto para Monforte, completamente diferente en ideas y formas al actual gobierno, y en esta noticia que desmentimos categóricamente (repetimos para que no quede la menor duda) se nota la manera de actuar y los estilos en política. No podemos esconder que sentimos una profunda decepción por cómo ha actuado el actual alcalde, Juan José Hernández, a espaldas nuestras y sin ninguna lealtad institucional.

5. Tenemos un trabajo formidable por delante tanto de control y fiscalización de lo que se hace, como propositivo, pero en ningún momento nuestra labor de oposición en la que estamos, de momento, va a quedar diluida y aquí en Monforte ya tenemos experiencia de eso".