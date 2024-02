Vecinos de Villena se han preguntado el motivo por el cual el municipio ha adelantado a este pasado fin de semana la celebración del Carnaval, a pesar de que este año la festividad está programada del 8 al 14 de febrero, según el calendario oficial.

El Ayuntamiento ha explicado a este diario que su objetivo principal fue "optimizar recursos", dado que el sábado también coincidía con la final del Benidorm Fest, donde participaba el artista villenero Almacor. Además, con esta decisión, aseguran haber evitado la "competencia" con otras festividades en municipios vecinos. La propuesta de llevar a cabo el Carnaval el pasado fin de semana también fue bien recibida por los AMPA de los distintos centros educativos.

De esta manera, el Ayuntamiento descarta cualquier equivocación por parte de la Concejalía de Fiestas en la organización de los carnavales, a pesar de que fuentes cercanas habrían confirmado a este diario que sí fue resultado de un error. A los vecinos no les ha pasado desapercibida la celebración y no han perdido el tiempo en comentar este hecho en redes sociales. "El Carnaval es la semana que viene, se han adelantado", comenta una usuaria. "Se equivocan y no rectifican, todo adelante. Así nos va", opina otra. "Me parece súper apresurado", comentan.

El hecho de anticipar la celebración no quitó que las actividades contasen con una gran participación. El sábado 3 de febrero se llevó a cabo la "Gran Fiesta Infantil" en la Plaza de Toros, con entretenimiento. Según el Ayuntamiento, asistieron alrededor de 2.000 personas, entre familias y grupos de niños.

La fiesta se trasladó a la Plaza de Santiago, donde un público más mayor se aglutinó para seguir la final del Benidorm Fest, donde participaba el cantante villenero Almacor. Los asistentes pudieron visualizar el festival a través de una pantalla gigante que el Ayuntamiento colocó para la ocasión. Además, también se contó con animación y DJ. En otro orden, también se pudo disfrutar del concierto de Mayte Martí, "Tatuaje" en el Teatro Chapí.

El domingo 4 de febrero se desarrolló el "Gran Desfile de Carnaval", en el que participaron tanto adultos como niños, ya que comenzó a las 11.30 horas. Debido a las obras de la Avenida Constitución, el recorrido fue modificado y tuvo su salida desde la Plaza de María Auxiliadora hasta la rotonda José Tomás Molina.

Entierro de la sardina

Los actos está previsto que finalicen esta tarde, con el entierro de la sardina, que comenzará a las 20 horas desde la Plaza de Santiago. El recorrido que realizará seguirá por las calles Ramón y Cajal, Juan Chaumel, Escultor Navarro Santafé, Jacinto Benavente, San Bartolomé, San Sebastián, Coronel Selva, San Isidro, San Juan Bosco, Sancho Medina y finalmente llegará al parque de los Sanitarios, donde se procederá al reparto de tortas de sardina junto con vino obsequio de la Bodega Las Virtudes.

La Policía Local recuerda la prohibición de estacionamiento a lo largo del itinerario y que los vehículos deberán estar retirados del mismo desde las 14 horas hasta la finalización del evento.