Un viaje por las estaciones fantasma del Vinalopó

Algunas estaciones del Alto y Medio Vinalopó se han convertido en terminales fantasma, todo pese a que sus instalaciones han sido modernizadas y equipadas por parte de Adif con máquinas de última generación.

Los usuarios de estaciones como Elda- Petrer, Novelda-Aspe o Sax han ido dejando de lado este transporte por la escasez de frecuencias para viajar a Alicante o incluso a València, donde en algunas estaciones, para este destino únicamente pasa un tren a lo largo del día.

Se trata de estaciones que han tenido su relevancia a lo largo del tiempo, como es el caso de la terminal de Elda-Petrer, que siempre ha sido históricamente la que mejor y más conexión de trenes ha tenido con Madrid. No obstante, con la llegada de la Alta Velocidad en 2013 a la vecina Villena hubo un cambio de paradigma.

«Desde que pusieron el AVE mucha gente que salía desde la estación de Elda se ha desplazado a Villena», comenta el usuario Juan Antonio Llopis desde la terminal eldense.

Gaspar Zaravuela se dispone a coger un tren desde Elda a Barcelona. Únicamente pasan tres a lo largo del día. «Lo ideal sería que pasasen cada media hora. Me gustaría que el AVE para Madrid pasase por aquí». En esta línea, Iván Pomares no entiende como de Elda a Alicante hay tan pocas frecuencias (seis diarias), cuando compara que, de Sabadell a Barcelona pasan trenes cada diez minutos. «Siempre llevan retraso, te tiras un siglo y cuando por fin llegas a Barcelona no te lo crees. Para ir a Alicante desde aquí te tiras mil años, parece que te estés yendo a Murcia». La conexión ferroviaria entre la capital del Medio Vinalopó y Barcelona pasa por tres frecuencias diarias, mientras que al AVE se suman dos más.

Una joven habla con un asistente virtual de Renfe en la estación de Sax. / Áxel Álvarez

Por su parte Jose María Amat es de Elda, pero vive en Madrid, asegura que coge el AVE desde Villena o Alicante, para volver a la capital, pero esta vez ha decidido ir directamente desde la estación eldense. «Es una pena que perdiésemos los talgos de la época. Antes pasaban muchos más trenes. Tardamos más de cuatro horas y en el transbordo perdemos unos 20 minutos», Jose María Amat.

Isabel Ita, otra usuaria que se encuentra en la estación de Elda-Petrer dispuesta a ir a Córdoba lamenta que «el AVE me parece una barbaridad que esté en Villena cuando somos más habitantes en Elda y Petrer. Me voy a Córdoba y cuando vuelva me tienen que recoger en Villena porque aquí no para, ya que por lo visto no están acondicionadas las vías». Para ir a Córdoba desde Elda en tren hay dos frecuencias, mientras que en AVE existen hasta siete.

Para las hermanas Iris e Irene Camacho, que se encuentran en la terminal de Novelda-Aspe: «Faltan horarios y pasa cada muy poco. Son horas que no son buenas o pasa muy temprano o te toca ir a media tarde y, sino a última hora». De esta forma de Novelda a València, solo pasa un tren en todo el día.

Instalaciones punteras

Adif ha realizado en los últimos años una gran inversión en las estaciones de Elda-Petrer, Novelda-Aspe, Sax y la reciente obra en la de Villena, que le ha supuesto un desembolso de 2.146.540 euros.

En Novelda-Aspe, Adif realizó una inversión por valor de 336.457,86 euros, mientras que en la de Sax el presupuesto fue de 172.148,2 euros. Las tareas que se acometieron fueron similares pasando por el acondicionamiento del entorno y mejora del acceso de peatones y vehículos.

Un grupo de amigas espera un cercanías para ir de Novelda a Alicante. / Áxel Álvarez

Para mantener la estación en óptimas condiciones, en Elda se realizó una limpieza exhaustiva de pintadas y grafitis en las puertas del muelle 1 y en la fachada del muelle 2. Además, dentro de los edificios, la estación de Sax por ejemplo cuenta con máquinas de última generación para sacar los billetes.

A pesar de las múltiples mejoras en las infraestructuras destinadas a mejorar la experiencia del usuario, estos cada vez están relegando el tren a una segunda opción de transporte, puesto que la escasa coordinación de horarios con algunos destinos desde algunas de las estaciones de la comarca del Alto y Medio Vinalopó les supone un problema.