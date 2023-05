Al igual que la selección argentina, campeona del mundo, tiene la «Scaloneta», y el Barcelona, vencedor de la Liga española, cuenta con la «Xavineta», el Partido Popular dispone de su vehículo particular para dirigirse hacia el triunfo, la «Mazoneta». La furgoneta en la que su candidato a la Generalitat, Carlos Mazón, está recorriendo la Comunidad Valenciana palmo a palmo se ha convertido en el centro neurálgico de la campaña popular, el lugar en el que el dirigente alicantino y su equipo se reúnen para que ningún detalle quede al azar.

El término, procedente del mundo del fútbol, equivale a la expresión «ir en el barco» de alguien. El alicantino es el capitán de una embarcación cuyo destino final es el Palau de la Generalitat. Los kilómetros de carretera dan para mucho y, entre reunión y reunión, no ha habido un solo día en el que el candidato no haya sacado un hueco para cumplir con sus obligaciones de padre de familia y hacer una videollamada a su mujer y sus hijos.

Música

La música es otra de las características de la «Mazoneta». Para la campaña se ha creado una playlist con una condición: todo el que sube elige una nueva canción. La escogida por Mazón fue Mediterráneo, de Serrat, mientras que el autor de esta confidencia, el secretario de Comunicación provincial, Santiago Lumbreras, se decantó por Sweet Caroline, de Neil Diamond. Todo el que ha subido al vehículo ha aportado un tema, incluida la cúpula nacional de los populares, desde Alberto Núñez Feijóo hasta Cuca Gamarra, pasando por Miguel Tellado o Elías Bendodo.

«Nuestros días son de 28 horas», sostiene el jefe de Gabinete de Mazón, José Manuel Cuenca. Todo el equipo coincide a la hora de señalar la «intensidad» con la que vive el jefe, una «energía» que la transmite a todos. En el PP señalan que sienten que la movilización les está acompañando, que lo perciben en cada municipio al que acuden, y que esas buenas sensaciones sirven como un chute vitamínico que compensa al cansancio de las semanas y meses acumulados. Las jornadas son maratonianas, en algunas han llegado a protagonizar más de diez actos. Uno de los días más largos tuvo lugar el viernes de la semana pasada, cuando el equipo amaneció en la localidad castellonense de Vinaròs y acabó, pasada la medianoche, en Elche, tras haber visitado los municipios de Benicarló, Peñíscola, Onda y Villena, la Comunidad de norte a sur.

La «Mazoneta» se ha convertido en la oficina del candidato popular para trabajar. Desde ella también ha estado grabando vídeos para publicarlos en Instagram y llegar a un público mayor. Los kilómetros de carretera le sirven a Mazón para estudiar a fondo las medidas que quiere poner en marcha. Los que más le conocen aseguran que se sabe de memoria el programa que presenta el PP para gobernar la autonomía. «Somos un equipo que tiene una magnífica relación. Carlos ha hecho que estemos muy cohesionados», añade Lumbreras.

En cuanto al reparto de tareas, manifiestan que todos hacen de todo. «Yo me dedico más a la redacción de nuestras notas, pero si me tengo que poner a colocar sillas, tirar cables o montar el escenario en los actos, lo hago, igual que el resto de los compañeros. De la misma manera que otro se puede poner a escribir si tiene un momento para ello», explica la directora de Comunicación, Maite Gómez. ¿Parar para comer? «Compramos un bocadillo o un sándwich dónde sea y seguimos. Hay ocasiones que baja el propio Carlos a comprar la comida. Es un presidente dinámico, que participa en las tareas. No se le caen los anillos», apostilla Gómez.

6.000 actos

El director de la campaña es Miguel Barrachina, que cifra en cerca de 6.000 los actos llevados a cabo por el PP con el objetivo de lograr la victoria el 28M. «Carlos impone una agenda agotadora. Su energía es arrolladora, y toma en persona todas las decisiones estratégicas. Y todo el equipo le acompañamos unido en esta campaña», sostiene Barrachina. De la organización territorial se ocupan los presidentes provinciales, Toni Pérez (Alicante), Vicente Mompó (Valencia) y Marta Barrachina (Castellón), bajo la coordinación del vicesecretario de Organización autonómico, Juan Francisco Pérez Llorca.

«Es un hombre intenso, que quiere estar en todas partes, llegar a todos los rincones. Pero también es muy racional», indica el propio Pérez Llorca. Su labor ha sido, sobre todo, previa al comienzo de la campaña, «para que todos los municipios tuvieran un buen candidato», indica el también alcalde de Finestrat, que sitúa la sanidad y el empleo como las dos cuestiones a las que mayor prioridad les está dando Mazón.

La persona que más le ha acompañado últimamente ha sido Cuenca, que, entre sus virtudes, resalta la disciplina. «Todos los días se ha puesto las zapatillas y ha salido a hacer running bien temprano», expresa. Después, se ha subido a la «Mazoneta», cuyo destino final es el Palau.