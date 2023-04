Para los populares, los cambios en los cabeza de cartel de Calp y l’Alfàs del Pi fueron un golpe de efecto que navegaba el intento por controlar una rebelión interna y la integración, aunque lo cierto es que ambas suponían un riesgo. En las últimas 48 horas, los conatos de incendio se convirtieron en dos hogueras: una ha venido en formato cruce de acusaciones por espionaje y reclamaciones y la segunda en denuncia ante la Junta Electoral por falsedad documental. Así que lo eran unas brasas, están cogiendo fuelle.

En Calp, la alcaldesa, Ana Sala, se convirtió en tránsfuga para encabezar su propio partido y plantarle batalla al que fuera su compañero de filas durante años. Esta semana la polémica por la reubicación de dos asesoras de Alcaldía que forman parte de las listas del PP ha destapado nuevas deslealtades internas. Ana Sala asegura que, aunque tiene potestad para cesar a estas dos personas, considera que deben renunciar a su puesto como eventuales desde el momento que están en la candidatura de César Sánchez. Visto que no atendían a su petición, y ante el convencimiento de que trasladan información al candidato del PP, según Sala, las asignó fuera de Alcaldía.

«Lo dejo a su responsabilidad moral», comentó Sala. La decisión supuso que un Policía Local les indicara que su lugar de trabajo ya no estaba junto al despacho de la alcaldesa y estalló una polémica, sobre la que César Sánchez ha preferido no hacer declaraciones a este diario. Varias notas de prensa después y escritos, el incendio sigue vivo y, según Ana Sala, todo responde a unas «formas indignas de tratarme» en referencia al candidato del PP. Ahora Somos Calpe, es un nuevo partido formado por la ex alcaldesa de los populares y los ex ediles de Ciudadanos, y donde el voto de la formación de la derecha ha quedado dividido. Enfrente, seis formaciones más.

Fuera del enfrentamiento, César Sánchez también tendrá que hacer frente a la corrección de errores con la Junta Electoral, que publicó la candidatura de la población de Dénia en su lugar.

Quitando carteles en l'Alfàs

Si esta guerra se vino venir es porque la designación del candidato se hizo antes de los Reyes Magos pasaran; al contrario de lo sucedido (por tiempo) en l’Alfàs del Pi, donde Carlos Pastor fue proclamado candidato del PP en enero, hizo su apuesta de equipo y sus carteles electorales y, a pocas horas de que se cumplieran los plazos, la dirección del partido cambió de criterio e impuso a César Martínez, ex edil de Ciudadanos en la localidad y persona de confianza del también ex Cs Javier Gutiérrez, hoy en la lista autonómica del PP.

La decisión se hizo con tan poco margen de tiempo para cerrar heridas y malestares que ayer el asunto estalló. Mientras Carlos Pastor convocaba a los medios de comunicación por la tarde, la presidenta local del PP, Maite Huerta, denunció que una de las mujeres que aparece como suplente en la lista no dio su consentimiento ni tampoco el DNI u otros documentos.

«No se puede ir en contra de los estatutos del partido y cambiar una lista legal. Y, por supuesto, menos falsear una lista falsificando una firma; no sé cómo consiguieron el DNI de la persona en cuestión, que además tiene que rellenar una serie de documentos haciéndose responsable de su decisión y ninguno de los cuales han pasado por sus manos», indicó la propia Huerta. Además, explicó que a la mujer, «al verse en la lista, le ha dado una lipotimia y ha tenido que ser auxiliada por los servicios sanitarios». El escrito, al que ha tenido acceso INFORMACIÓN, solicita la anulación de la candidatura. Huerta aprovechó para lanzar duras críticas contra la dirección del PP y negó que se tratara de una lista de consenso y unión.

Tanto desde la coordinación del partido como el candidato César Martínez mostraron cierta perplejidad por los hechos, pues él confía en que los trámites se hicieron correctamente y que si la suplente había cambiado de opinión con su negativa a participar (vía renuncia) se resolvía el asunto y se daba entrada a una nueva persona. «Maite va a hacer pública cualquier tipo de noticia con tal de hacer daño», subrayó el alcaldable.

La tarde acabó con una rueda de prensa incendiaria de Carlos Pastor en la sede del PP, donde él mismo arrancó los carteles de su candidatura y donde cargó sin miramientos contra Carlos Mazón. Pastor expuso punto por punto las falsedades que se había dado en el proceso de imposición de César Martínez como candidato.