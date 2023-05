Solo 25 votos han separado a Cs de lograr un concejal en El Campello. Un edil que habría dejado en el aire si Alcaldía recaía en el PP... o quizá en el PSOE. La formación liberal liderada por Julio Oca obtuvo 608 votos, el 4,80% de los votos totales, cuando el mínimo está fijado en el 5% para lograr representación en estas elecciones municipales del 28M. Es decir que quedó a 25 sufragios de que Oca mantuviera el acta de concejal. Y este hecho podría haber cambiado por completo la gobernabilidad de la localidad campellera, visto como han acabado PP y Cs. Y es que hay que recordar que el alcalde Juanjo Berenguer echó hace un año a los naranjas del gobierno tras más de un año de continuos enfrentamientos y una fractura enorme. Y parece difícil que los naranjas pudieran volver a gobernar con el PP y Vox.

Esta situación quizá habría hecho al PP tener que pactar no solo con Vox, sino con la nueva formación que ha irrumpido con fuerza, Per El Campello, encabezada por Paco Toni Palomares. O incluso haber abierto una puerta a un gobierno de izquierdas de PSOE, Compromís, EU-Podemos, Cs y Per El Campello.

Los populares han crecido en un edil, de siete a ocho concejales, gracias a 800 votos más. La formación de Berenguer ha obtenido 4.044 votos (31,97%), frente a los 3.241 (29,11%) de 2019. Un aumento que los populares esperaban mayor, pero les permite mantener la Alcaldía y sortear a Cs, que se había convertido en una piedra en el zapato del PP.

Por su parte Vox triplica sus ediles, de uno a tres, al aumentar de 783 (16,96%) hasta los 1.488 votos (11,76%), y tiene la lleva de la gobernabilidad con su nuevo líder, Jose Manuel Grau, que ha sustituido al frente a la edil María José Sañudo, que se ha embarcado en otra formación del mismo espectro, España Viva, que solo ha obtenido 240 votos (1,89%). Así, parece de PP y Vox están condenados a entenderse. En este último mandato Vox ha estado en el ejecutivo, aunque sin delegaciones.

El PSOE mantiene cuatro ediles, la mitad que el PP. Pese a crecer ligeramente en votos con más de 300 votos más, de 1.889 a 2.228 votos, el partido encabezado de nuevo por Vicent Vaello no logra más concejales. Compromís repite número de votos pero pierde uno de sus tres ediles, aunque se quedó a solo 102 votos de lograr un tercero a costa de Vox. Pasa de 1.356 (12,18%) a 1.383 (10,96%), tras dejar paso su exalcalde Benjamí Soler a su edil Adriana Paredes al frente de la formación valencianista.

Y la coalición EU y Podemos, con Pedro Mario Pardo al frente, no consigue sumar más ediles. Por separado en 2019 cada formación obtuvo un edil, y ahora unidos han logrado dos regidores. En 2019 obtuvieron la suma de ambas 1.330 votos (734 EU y 606 Podemos), el 12,03%, y ahora 1.069, el 8,45%.

Y Cs pasa de 1.356 votos (12,18%) a 608, a solo 25 de lograr un edil que habría cambiado mucho el panorama campellero.

Así, Juanjo Berenguer mantendrá la vara de mando, en lo que será su tercer mandato en la Alcaldía, tras su primera etapa entre 2011 y 2015 y el que ahora acaba.